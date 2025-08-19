Hadházy: A BM államtitkárának is van villája Tihanyban

„Kontrát belügyi államtitkárnak is kinőtt Tihanyban egy vadonatúj villája” – írta kedd reggel a közösségi oldalán Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A már korábban is több közszereplő és köztisztviselő gyanús vagyonelemeiről beszámoló politikus az államtitkár azt írja: „manapság nem is számít embernek, akinek nincs egy tihanyi luxus háza” – utalva ezzel arra, hogy a NER köreiben sokan vásároltak balatoni ingatlant az utóbbi években, az építkezéseket elvileg korlátozó nemzeti parki védettség alatt álló Tihany pedig különösen népszerű befektetési pont.

A politikus szerint Kontrát Károlynak nagyjából az egész államtitkári fizetését félre kellett volna tennie az „alsó hangon 300-400 milliót” érő ingatlanra. Hadházy a politikus vagyonnyilatkozatáról is közölt képet, amely szerint a 700 négyzetméteres partközeli, panorámás telken 2019-ben épült az új, kétemeletes, 137 négyzetméteres nyaraló.

Hadházy bejegyzésében azt is szóvá teszi, hogy az államtitkár új üdülője egyetlen évvel azután épült meg, hogy a telken eredetileg álló régit 2018-ban elbonttatta, noha az ingatlan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található. „Gondolom, könnyen megkapta az engedélyt” – írja.

Hadházy még a nyár elején ugyancsak Tihanyban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén találta meg Balásy Gyula kormány-közeli milliárdos villaként is extravagáns modern házát, noha a területen elvileg nem engedélyezhető új nyaraló építése. Néhány napja pedig Zsiday Roy medencés luxusnyaralónak tűnő, mezőgazdasági létesítményként bejegyzett ingatlanáról tett közzé képeket a felkapott balatoni településről.