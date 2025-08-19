Le Monde: Magyarország Európa beteg gazdasága

Az utóbbi öt évben 50 százalékkal emelkedtek az árak, elakadt a fogyasztás, és az ipari termelés fellendítésére szánt kínai autógyárak adatai még nem jelentkeznek a statisztikákban. A stagnálás miatt Orbán Viktor minsizterelnök nehéz helyzetbe került néhány hónappal a választás előtt. Így összegzi magyarországi tapasztalatait a Le Monde kiküldött tudósítója, Hélene Bienvenu.

A magyar fővárosban, ahol a vendéglői árak a párizsi szinttel vetekednek, általános vélemény, hogy egyre drágul az élet. Ehhez járul még a forint árfolyamának ingadozása, amely ugyan valamelyest megnyugodott az utóbbi hónapokban, és jelenleg 400 forint alatt marad.

De ily módon nincs abban semmi meglepő, hogy az egy főre jutó fogyasztást tekintve Magyarország sereghajtó az Európai Unióban, s a vásárlóerő is csupán az uniós átlag 30 százalékát teszi ki. Győrffy Dóra, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora szerint ez komoly gond, mivel az adóbevételek 45 százaléka a fogyasztásból származik.

Valójában az egész gazdaság lefékezett. Idén a második negyedévben egész évre vetítve mindössze szerény 0,2 százalékot tett ki a növekedés, aminél rosszabb eredményt csupán Ausztria produkált. A múlt év végén a bruttó nemzeti termék, amely jelentősen visszazuhant a koronavírus-járvány alatt, pont azon a szinten alakult, mint 6 esztendővel ezelőtt.

Győrffy szerint néven kell nevezni a gyereket, mert ha a gazdaság egy helyben topog 2022 óta és az infláció rekordernek számít egész Európában, akkor ez gyakorlatilag stagfláció. Kimerültek ugyanis a növekedés motorjai. Az országot sújtja, hogy lelassult a földrészen az autógyártás, noha két éve az adta a magyar GDP nagyjából 9 százalékát.

Elérte határait az a gazdasági modell, amely az olcsó munkaerővel és az állami támogatással külföldi tőkét csábít be. A nehézségek nem kímélik a világ elsőszámú akkugyártójának, a kínai CATL-nek a magyarországi érdekeltségét sem, a cég azonban cáfolja, hogy megkérdőjeleződne Debrecenben a fejlesztés második üteme. A hivatalos közlés úgy hangzik: csupán értékelik, hogy a piaci folyamatok mely termékeiket érintik leginkább.

De a bajok nem csupán az akkumulátorgyártás területén jelentkeznek. Az Axon Cable, amely Kecskeméten korszerű vezetékeket állít elő autóipari beszállítóknak, kénytelen volt 85-tel csökkenteni alkalmazottainak számát a négy évvel ezelőtti háromszázhoz képest. Vezetője elárulta, hogy a termelés egy részét ki kellett szervezniük, elsősorban Mexikóba és Kínába. Azzal is küszködnek, hogy kiszámíthatatlan az állam gazdaságpolitikája: kemény szabályok lépnek életbe egyik pillanatról a másikra, és sokba kerül az alkalmazásuk.

Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke szerint a befektetők most kivárják, mit hoz a jövő évi választás, ez azonban további féket jelent. Úgy látja, hogy az orbáni klientelizmus kifogyott az ötletekből, képtelen kézben tartani a gazdaságot.

A választási gyűléseken Magyar Péter, az ellenzék legnépszerűbb pártjának, a Tiszának az elnöke rendre szóvá teszi a vásárlóerő hanyatlását, a hatalomközeli korrupciót és azt ígéri, hogy megszerzi a befagyasztott brüsszeli pénzeket. Épp ezek azok az érvek, amelyek miatt az orbáni rendszer egykori beltagja arat a felmérésekben – mutat rá a Le Monde helyzetképe.