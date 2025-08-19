Majdnem egyéves csúcson a forint az euróval szemben

A reggeli órákban indult, közel kétforintos erősödése után a cikk írásakor 393,5 forintot ér egy euró. Ez majdnem éves csúcsot jelent, tavaly augusztus végén volt ennél erősebb az árfolyam, akkor 389 forintra is lement egy euró ára.

Az erősödés annak tudható be, hogy a Trump–Putyin-találkozót követő, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és európai vezetők részvételével lezajlott washingtoni csúcs nyomán optimista hangulatban vannak a piacok, közelebb érzik az orosz–ukrán háború béketárgyalásainak megkezdését.

Hamarosan Putyin–Zelenszkij-találkozó is jöhet, egy amerikai tisztviselő szerint ráadásul akár Magyarországon is. Magyar Péter is már arra kapacitálja Orbán Viktort, hogy hívja meg Budapestre tárgyalni a háborúzó felek vezetőit, Emmanuel Macron francia államfő ugyanakkor Genfet javasolja helyszínnek.

A forint a dollárral szemben is erősödik, ott most 336,6 forinton áll az árfolyam, míg a reggeli erősödés előtt 339 forintot kellett adni egy dollárért. Itt az éves csúcs 336,4 forint, ez már tényleg nagyon közel van.