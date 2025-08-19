Macron: Putyin egy ogre a kapuink előtt

Nem osztja Donald Trump amerikai elnök derűlátását az orosz–ukrán békeszerződés megkötésének lehetőségéről Emmanuel Macron. A francia elnök, aki más európai vezetőkkel hétfőn részt vett a háború lehetséges lezárásáról szóló washingtoni csúcstalálkozón, az amerikai NBC News csatornának beszélt erről. „Ha megnézem a helyzetet és a tényeket, nem látom, hogy Putyin elnök most békét akarna, de talán túl borúlátó vagyok” – nyilatkozta.

Macron egy másik keddi interjúban úgy fogalmazott: Vlagyimir Putyin „egy ragadozó, egy ogre a kapuink előtt, akinek folyamatosan ennie kell a saját túlélése érdekében”. A francia elnök az LCI csatornának elmondta: 2007 és 2008 (vagyis a grúziai orosz beavatkozás) óta Putyin ritkán tartotta be az ígéreteit, folyamatosan destabilizáló erő volt, és megpróbálta felülvizsgálni a határokat, hogy kiterjessze a hatalmát.

A francia államfő úgy vélte, hogy „Oroszország tartósan destabilizáló erővé és potenciális fenyegetéssé vált sokunk számára”. Szerinte egy ország, amely költségvetésének 40 százalékát katonai célú felszerelésekre költi, és több mint 1,3 milliós hadsereget mozgósított, nem fog egyik napról a másikra visszatérni a békéhez és a nyitott demokratikus rendszerhez.

Macron úgy látja, Oroszország fenyegetést jelent az európaiak számára. „Nem szabad naivnak lennünk” – vélekedett a politikus, aki egy hónapja jelentette be, hogy 2030 helyett már 2027-ben 64 milliárd euróra emeli védelmi kiadásait Franciaország, illetve szintén júliusban állapodott meg Keir Starmer brit kormányfővel arról, hogy összehangolják nukleáris elrettentő erejük alkalmazási feltételeit.