Több városban inkább nem tartanak tűzijátékot augusztus 20-án

Az államalapítás ünnepén Budapesten csak a tűzijáték 3,6 milliárd forintot visz el, de a teljes számla ennél jóval nagyobb lesz: az augusztus 20-i eseményekre a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ezúttal 10,9 milliárd forintot kapott, az idei ünnepség teljes büdzséje 14,5 milliárd forint.

Eközben egyre több város dönt úgy, hogy nem költ tűzijátékra. Az ATV cikke szerint Cegléden részben közösségi döntés eredménye ez, részben pedig technikai-logisztikai okok miatt döntöttek így: nem találtak biztonságos helyszínt az eseménynek.

Miskolcon a házi kedvencek érdekében marad el a tűzijáték. A helyiek támogatják a döntést, amiben a fogyatékkal élő emberek védelme is fontos szempont volt.

Esztergom és Győr vezetése is megkérdezte a helyieket, akik online népszavazásban döntöttek úgy, hogy a település másra költse a tűzijátékra szánt összeget.

A jelenség nem új keletű, az utóbbi években mind több város mond le a látványosságról.

Az idei ünnepségre szánt összeget tízből nyolc magyar sokallja – derült ki a Publicus felméréséből.