Zelenszkij új öltözékébe már nem tudott belekötni Trump

Volodimir Zelenszkij a Donald Trumppal lezajlott hétfői washingtoni tárgyalásán mindent elkövetett, hogy elkerülje a tragikus hangulatúra sikerült februári találkozójukon megtapasztalt konfliktushelyzeteket. Akkor még az öltözéke is súrlódási pont volt: Trumpék élő adásban állították pellengérre az országa sorsáról tárgyalni próbáló Zelenszkijt azért, mert nem öltönyben lépett be a Fehér Házba.

Mégis mi a gond Zelenszkij öltözetével? III. Károly királynak nem volt problémája vele, ahogy az Európai Parlamentnek vagy az amerikai Kongresszusnak sem. Három éve, Oroszország inváziójának a kezdete óta Volodimir Zelenszkij magán viseli a háborút, amelyben az országa áll, és világossá tette, hogy ez egészen addig így lesz, amíg véget nem ér Ukrajna orosz ostroma.

Az öltözékébe hálátlanságot és tiszteletlenséget belelátó amerikai elnök személyes sértésnek vette, hogy ukrán kollégája a háborús egyenruháját viselte, mint három éve minden egyes nyilvános szereplésén. Az ukrán elnök Trump kötekedésére azt válaszolta: „Akkor viselek majd öltönyt, ha vége a háborúnak.”

Mivel a háborúnak még mindig nincs vége, ezért újabb találkozójuk előtt a Fehér Házban ismét felmerült az aggály: vajon Zelenszkij újra pulóverben fogja sokkolni Trumpot?

A Fehér Ház arról érdeklődött, hogy visel-e majd Zelenszkij öltönyt, amikor Trumppal tárgyal Februárban a hírhedt, összeveszésbe torkolló találkozón a Fehér Házban szóvá tették, hogy az ukrán elnökön miért nincs öltöny.

Az ukrán politikus, mint a mesebeli okos lány, hozott is, meg nem is: hű is maradt saját ígéretéhez, de Trumpot sem akarta megint kiakasztani, ezért hol olívazöld, hol barna, esetenként fekete, háromágú szigonnyal díszített pulóvere helyett új, formálisabb öltözékben jelent meg.

Viktor Anisimov ukrán divattervező, az összeállítás megálmodója szerint az új stílus nem az első fehér házi találkozóra adott válasz: „Már januárban elkezdtünk dolgozni az elnök új ruhatárán. Ismerve azt, ami februárban történt, biztos voltam abban, hogy az elnök ezután nem akar majd változtatni a stílusán. De nem így lett” – nyilatkozta Anisimov a Womenswear Dailynek.

Fél évvel később Zelenszkij ismét az Ovális Irodában tárgyalt Ukrajna jövőjéről. Ezúttal azonban már dicséretet kapott Trumptól a formális megjelenéséért. Hétfői öltözéke a The Guardian szerint továbbra sem volt öltöny: erős vászonanyagból készült, francia stílusú, zsebes katonai kabátot és hozzá illő nadrágot viselt. „Jól néz ki” – állapította meg az őt februárban még kritizáló Brian Glenn Trump-párti riporter, fehér házi tudósító, mire Zelenszkij rámutatott, hogy Glenn ugyanazt az öltönyt viseli, mint korábban: „Én változtattam, ön nem.”