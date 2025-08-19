Leállás jön a Yettelnél, számlát sem tud majd befizetni

A Yettel több szolgáltatása is elérhetetlen lesz augusztus 19-én, kedden 22 órától – derül ki a szolgáltató oldalán megjelent tájékoztatóból.

A tervezett karbantartás hatórás lesz, így szerda hajnal 4 órától az ígéret szerint már minden yetteles rendszer működni fog.

A leállás ideje alatt azonban nem lesz elérhető az online fizetés, így

  • a yettel.hu-ról történő rendelés,
  • a számlabefizetés,
  • a kártyafeltöltés és az új kártya aktiválása,
  • az adatjegyvásárlás,
  • az előfizetés módosítása,
  • a Yepp-csomag vásárlása és módosítása,
  • a partneri csatornás befizetés.

A Yettel alkalmazás szintén nem lesz elérhető. A szolgáltató ugyanakkor kiemeli: a mobilparkolás és az  e-matrica-vásárlás (SMS-ben) zavartalanul működik majd.

2025 33. lapszám