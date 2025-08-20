A perui kreol dal köré font történelmi tabló Mario Vargas Llosa utolsó regénye

Váltakozik idő és tér, mesterien kevert valóság és képzelet, utópia és történelem Mario Vargas Llosa utolsó regényében. Az irodalomtól és az élettől a Csendes forradalommal elköszönt író a kötet szövevényes cselekményét ismét szülőhazájába, Peruba helyezte.

  Vass Péter
Egész életemet az irodalomnak szenteltem, teljesen átadtam magam neki, a szenvedélyem volt, a fegyelmező eszközöm, az elhivatottságom, a szórakozásom – vallotta magáról 2023-ban, utolsó regénye megjelenésekor Mario Vargas Llosa. Az idén áprilisban, 89 évesen elhunyt Nobel-díjas perui író minap a Helikon kiadásában Csendes forradalom címmel magyarul is napvilágot látott huszadik regénye amolyan lezárása az életművének. És egyúttal lezárása a világirodalom egyik legfényesebb korszakának, az 1960-as években indult latin-amerikai boomnak, amelynek utolsó képviselőjeként emlegetik, olyan írónagyságok-elődök társaságában, mint Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Rulfo vagy barátja, Gabriel García Márquez.

Vargas Llosa 2020 óta tudta, hogy halálos rákbeteg, de titkolta a kórt, elfogadta a halált, és a kötet utolsó oldalán lényegében el is búcsúzik az élettől, az irodalmi világtól és az olvasóktól. Miként korábbi, főként történelmi témájú könyveinél tette, túl a 80. évén is elutazott a regény színhelyére – ezúttal az észak-perui Puerto Etén környékére –, ahol könyvtárakat keresett fel, levéltárakban kutakodott, szakértőkkel konzultált.

