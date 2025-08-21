Nem szabad félni az elakadástól, a sikerre vezető utat jelzi

„Az élet minden elképzelhető területén előfordul, hogy megrekedünk. Például a munkánkban, amelyet a legszívesebben otthagynánk, vagy a párkapcsolatunkban, mert nem nyújt beteljesülést. Megrekedünk íróként, festőként, zeneszerzőként, sportolóként, tudósként és vállalkozóként. Ez az állapot tarthat néhány napig, de akár évtizedekig is. Lehet, hogy véletlenül megtaláljuk a módját, hogy kitörjünk ebből az állapotból, de az is lehet, hogy életünk végéig beleragadunk. (…) Általában olyan érzésünk van, hogy a megrekedés bennünket valahogy jobban sújt, mint másokat. Az igazság azonban az, hogy mindenki óhatatlanul belefut úttorlaszokba, és az elakadás nem rendszerhiba, hanem a sikerhez vezető út természetes velejárója.”

A megrekedés paradoxona

Felszabadítóan tudnak hatni mindenkire ezek a gondolatok, amelyek Adam Alter amerikai marketingoktató és szociálpszichológus új könyvének elején olvashatók. A Lendülj túl a holtponton! – 100 módszer, amelyekkel eljuthatsz az elakadástól a sikerig című kötet arra hívja fel a figyelmet, hogy bármilyen súlyosnak és reménytelennek is tűnnek hétköznapi elakadásaink, azok mindenkivel előfordulnak, és hasznos is, ha szembesülünk velük, mert csak ezek legyőzése révén juthatunk előrébb.

Ezeknek a szükségszerű megrekedéseknek a paradoxona, hogy általában saját magunkat jóval szerencsétlenebbnek látjuk, mint másokat, a saját problémáink nagyobbaknak tűnnek, mint másokéi, akik – mi legalábbis úgy gondoljuk – sokkal sikeresebbek, gondtalanabbak, mint mi. Ez azonban merő illúzió, figyelmeztet a szerző, hiszen a világ a sikersztorikkal bombáz minket a hírekben és a közösségi médiában, ám azt ritkán mutatja meg, milyen nehézségekkel küszködnek a legsikeresebbek is.