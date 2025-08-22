Annyira egyszerű, mégse jött rá eddig senki – most viszont igazi kémiai szenzáció

Ígéretes rakéta-hajtóanyag, erős robbanószer és egyúttal kémiai szenzáció: egy nemzetközi kutatócsoportnak sikerült stabil molekulát létrehoznia hat nitrogénatomból.

  • HVG
Annyira egyszerű, mégse jött rá eddig senki – most viszont igazi kémiai szenzáció

Ez a hexanitrogén (N6).

Az eredmény az „annyira egyszerű, mégse jött rá eddig senki” kategóriába sorolható.

2025 34. lapszám