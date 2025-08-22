Csúcstalálkozók Trójáról és Ukrajnáról, lehull a lepel a CIA titkáról, igéző Bond-lányok

A hét eseménye: csúcstalálkozó

Mozgalmas időszakon vagyunk túl, s hasonló elé nézünk az ukrajnai háború ügyében. Előbb Alaszkában Donald Trump amerikai elnök találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Majd a Fehér Házban Trump fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, s az őt elkísérő európai állam- és kormányfőket. És már tervezik Trump, Putyin és Zelenszkij találkozóját, amire a hírek szerint akár Budapesten is sor kerülhet. Ezek mindegyike csúcstalálkozó, amikor az államok vezetői tanácskoznak, s ez mindig a nemzetközi diplomácia kiemelt fontosságú eseménye. Forma szerint vannak két- vagy több résztvevős események, de csúcskonferenciák is, amikor például a hét vezető ipari ország (G7) vagy a húsz legnagyobb gazdaság (G20) első emberei tanácskoznak, persze népes szakértői küldöttség élén. A G7-csúcsok fontos háttérembereit serpáknak hívják, azoknak az analógiájára, akik a hegymászókat segítik a hegyek csúcsára.

Az ilyen találkozók a XX. században váltak a diplomácia eszközévé, ám már az ókorban is léteztek hasonlók. A történészek ide sorolják a görög városállamok királyainak tanácskozását a trójai háború megindítása előtt. Sajátos csúcstalálkozóként tartják számon, amikor IV. Henrik német király, későbbi német-római császár 1077 januárban zarándoklat után találkozott az észak-itáliai Canossa várában tartózkodó VII. Gergely pápával, aki az előző évben kiátkozta, de a körülmények láttán kénytelen volt feloldozni és visszafogadni az egyházba. A középkorban a kisebb-nagyobb uralkodók találkozói nem voltak veszélytelenek, aki elszámította az erejét, könnyen fogságba esett, rosszabb esetben végeztek vele. Mint amikor I. (Félelem nélküli) János burgundi herceg 1419-ben a Szajna egyik hídján találkozott Károly trónörökössel, akinek az emberei megölték, amikor letérdelt, hogy tiszteletét fejezze ki. Bosszúból a fia és utódja, III. (Jó) Fülöp a százéves háborúban az angolok mellé állt, elfogatta Jeanne d’Arcot és átadta az angoloknak.