Az online képzések már nemcsak a nyelvtanításban és a felnőttképzésben játszanak egyre fontosabb szerepet – sokak szerint a felsőoktatás jövőjét is a hibrid, vagyis az online és a hagyományos módszerek ötvözése határozza majd meg.

Francesco Fornetti, a brit Bristol Egyetem tanára olyan oktatóanyagokat szeretett volna tanítványainak adni, amelyek ösztönzik őket arra, hogy a saját tempójukban tanuljanak, és az órákon kívül is foglalkozzanak a tananyaggal. Így születtek meg az Elektronika 1 tárgy oktatóvideói – Fornetti célja az volt, hogy felkeltse a hallgatók kíváncsiságát és lelkesedését. Sikerrel járt.

Ehhez hasonló esettanulmányok szerepelnek például a glasgow-i és a lancasteri egyetem oldalán – utóbbi egyébként már több mester- és PhD-kurzust indít hibrid (vagyis a személyes és az online oktatást vegyítő) formában.

Az Egyesült Államokban is egyre hatékonyabban ötvözik a hagyományos és az online kurzusokat: a Harvard és a Massachusetts Intitute of Technology (MIT) által indított online oktatási platformon, az edX-en létrehoztak egy Micromasters nevű programot, amelynek a hallgatói otthonról, online szerezhetnek új ismereteket. Miután sikeresen elvégeznek egy-egy kurzust, akár úgy is dönthetnek, hogy a programhoz csatlakozó egyetemeken folytatják a tanulmányaikat. A Microsmasters volt hallgatóinak a felsőoktatási intézmények krediteket adnak a már korábban, online elvégzett tantárgyakért, így ők rövidebb idő alatt és olcsóbban szerezhetnek diplomát, mint évfolyamtársaik.

Mi az a hibrid módszer?

A hibrid, más néven blended olyan oktatási forma, amely a hagyományos, tantermi oktatás módszereit ötvözi az online tanítással – ez a Microsmasters programhoz hasonlóan is történhet, de akár úgy is, hogy a hallgatók az egyetemi előadásokat online hallgatják végig, és személyesen csak a szemináriumokon, gyakorlatokon vesznek részt.

A hibrid módszer előnye, hogy az előadásokat akár olyan oktatók is tarthatják, akik másik felsőoktatási intézményben tanítanak – ezzel nemcsak spórolhatnak az egyetemek és főiskolák, de hallgatóik olyan neves professzoroktól is tanulhatnak, akik más körülmények között nem tudnának hetente előadást tartani.

