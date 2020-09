Az elmúlt fél évben az is meggyőződhetett arról, hogy a technológia és az ahhoz való alkalmazkodásunk szintje lehetővé tette a teljesen helyfüggetlen munkavégzést, aki februárban még e-maileket nyomtatott ki és nem tudta elképzelni az életét napindító meeting nélkül: természetesen élőben.

Bizonyos munkaköröket mindez nem érint. De ezek a kivételek csak erősítik a szabályt. Számtalan szakma, vállalkozás és élethelyzet van, amiben a helyfüggetlenség előnyei jelentősebbek a hátrányoknál. Mi is megtapasztaltuk ezt a Webshippy-ben: a hirtelen és kényszerű átállás az “otthoni” munkavégzésre (persze az “otthon” valójában azt jelenti, “bárhol”) meglepően simán ment, és kissé pironkodva kellett levonnunk a következtetést, hogy bizony még egy kissé javított is a cég hatékonyságán ez. Pedig sok panaszunk nem lehetett eddig sem, mivel egy startup megköveteli a lean, kecses, dinamikus működést, különben elvérzik.

Szándékosan használom a “helyfüggetlen” kifejezést - a “távmunka” egy kissé poros, huszadik századi kifejezés, ami nem fedi pontosan ezt a fogalmat, mert független szakértőként nincsen valamilyen “központ”, amihez képest mi “távolról” végezzük el a munkát, hanem térben teljesen szabadon mozogva dolgozunk. Helyfüggetlenül.

Például Balin, tengerparti bárból, laptoppal. Ez a digitális nomádság emblematikus imázsa, ami uralja a fogalomhoz tartozó mentális képeket. Valószínűleg az enyémet is uralta, mert meg is valósítottam. Igaz, ekkor már túl voltam egy egzotikus helyek bejárására specializálódó startup kísérletén, mondhatni “otthonosan mozogtam” a pálmafák alatt.

A kreatív szakmák, a digitális marketing, az oktatás és a coaching tipikusan helyfüggetlenül végezhető munkakörök. De amikor az aktuális startupom körüli őrületben kiégve azon gondolkodtam, “hogyan tovább?”, akkor mindig arra jutottam, hogy a pénzkeresés legbiztosabb módja a kereskedelem.

A 2010-es évek elejét írtuk, ekkor kezdett lendületet venni a Shopify. Már jól látszott, hogy az e-kereskedelem ugyanúgy elérhetővé válik az emberek számára, mint ahogy például tíz évvel azelőtt a blogmotorok elhozták a szabad online publikálás lehetőségét bárki számára. Természetesen bele akartam vágni.

Domaint regisztrálni és felépíteni egy Shopify template-ből egy webshopot már akkor is maximum egy hétvégét vett igénybe, beleértve a szövegírást, a termékfotók feltötését is. Tényleg mindent. Fizetési rendszernek az első webshopomban a Braintree-t választottam, de szerencsére azóta már sokkal kényelmesebb és olcsóbb megoldást nyújt a Shopify áruházak tulajdonosainak az OTP által üzemeltetett SimplePay for Shopify kártyaelfogadó rendszer. Az egész e-kereskedelmi folyamat azóta csak még jobban egyszerűsödött, illetve az elmúlt években jött a következő hiperűrugrás: a dropshipping.

A dropshipping a végső fázis a kereskedelem tökéletes demokratizálásában. Most már konkrétan termékekre sincsen szükséged, ha van egy jó koncepciód, ha van egy célközönséged, amit meg tudsz szólítani. A dropshippingben egyszerűen partnerkapcsolatokat építesz ki azokkal, akik olyan termékeket árulnak, amilyet te is szeretnél, és konkrétan az ő termékeiket árulod a saját boltodban úgy, hogy ez kívülről egyáltalán nem látszik

A kereskedelem azért a legjobb pénzkeresési mód a mai napig is, mert a folyamat felépítésével az üzletvezetés gyakorlatilag kiszervezhető és automatizálható. A digitális nomádság mellett ez korunk másik nagy buzzwordje és Szent Grálja: a “passzív jövedelem”. “Nem dolgozom, mégis jön a pénz”. Az e-kereskedelemmel hamar el lehet jutni legalábbis egy félpasszív státuszig, amikor már minimális beavatkozással termelődik az elfogadható profit, és amikor egy ilyen rendszert kiépítesz, akkor már sokkal könnyebben jön a következő.

Legalábbis ez az ígéret. A valóság? Nos, a valóság megdöbbentően kezd hasonlítani az ígéretre most, hogy létrehoztuk a Dropshippy alkalmazást.

A dropshipping annyiban nem (volt) csak játék és mese, hogy a (jellemzően kínai) beszállítókkal való egyeztetéshez azért kell némi dörzsöltség és utánajárás. Cégemmel, a Webshippy-vel már megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a magyar vállalkozók bátran kereskedhessenek az interneten anélkül, hogy a logisztika nehézségei lekötnék az energiáikat, hisz a Webshippy a teljes logisztikai kiszolgálás terhét átveszi tőlük, a termékek tárolásától, a csomagoláson és számlázáson át a csomagok kiküldéséig. A Dropshippy emellé rak egy online nagykereskedelmi “piacteret”, ami a dropshipping egyetlen megmaradt nehézségét eliminálja. Itt úgy választhatsz a jobbnál jobb beszállítók közül, mint egy éttermi menüről. Csak kiválóan működő, a magyar piacra szállító, bejáratott és megbízható nevek vannak rajta, akiknek amúgy a logisztikája is az elérhető legmagasabb színvonalon működik, mivel kiszervezték azt nekünk. Aki ma webáruházat szeretne indítani, az többtízezer remek termék közül válogathat és néhány kattintással máris az áruházában tudhatja azokat, anélkül, hogy árukészletben kéne parkoltatnia a tőkéjét. A termékek beszerzési árát elég azután kifizetnie, hogy eladta őket a vásárlóknak.

Az az igazság, hogy kereskedni ennél egyszerűbben már tényleg nem lehet: ez már tényleg semmiben nem különbözik egy stratégiai videójátéktól. A különbség csak annyi, hogy a termékek valódiak, a vásárlók valódiak és a bankszámládon landoló pénz is valódi. Szerintünk valahogy így néz ki az önmegvalósító, vállalkozó szellemű kereskedelem jövője.

