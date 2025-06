Hólyaghurut a menopauza után? Ne féljünk tőle, hanem értsük meg, miért történik!

A változókor egy igen komoly és sokak számára megterhelő, átmeneti szakasz a nők életében, amelyet a menstruációs ciklus megszűnése és egy sor hormonális változás jellemez. Ilyenkor a petefészkek működése is megváltozik, a hormontermelés lassan hanyatlani kezd, a szabályos ciklus felborul, a tüszőérés is ritkábban jelentkezik. A fizikai és érzelmi változások mellett sok nő néz szembe húgyúti fertőzésekkel is. De miért alakul ki ez a kellemetlen állapot sokaknál a változókor alatt?

Mi az a hólyaghurut?

Az egyszerű hólyaghurut (komplikációmentes húgyhólyaggyulladás) az esetek döntő többségben bakteriális eredetű fertőzés. A nőknél gyakoribb, mint a férfiaknál, elsősorban az anatómiai különbség miatt: a női húgycső rövidebb, így a baktériumoknak sokkal rövidebb utat kell megtenni a húgyhólyagig. A klimax, vagy változókor nevű életszakaszban a nőket érintő hormonális változások következtében megnő a hólyaghurut kialakulásának kockázata. A petefészkek kevésbé képesek reagálni az agyalapi mirigy hormonjaira, aminek következtében ösztrogén- és progeszterontermelésük csökken, valamint a két hormon aránya is változik. Mindez kedvezőtlenül hat a húgyúti szervek működésére, fogékonyabbá válik a szervezet a húgyúti fertőzésekre.

Az ösztrogénszint-csökkenés másik következménye a hüvelyhám elvékonyodása, rugalmasságának csökkenése (hüvelyi atrófia). A nyáktermelés csökkenése miatt a száraz, sérülékeny szövetek kevésbé tudnak ellenállni a kórokozók támadásának, így gyakrabban alakulnak ki a hüvelyfertőzések. A húgycsőnyílás és a hüvelybemenet közelsége miatt pedig a baktériumok könnyen átvándorolhatnak a hüvelyből a húgycsőbe, majd a húgyhólyagba.

A hólyaghurut jellegzetes és kellemetlen tünete a gyakori vizelési inger, a vizelés után azonban a megkönnyebbülés érzése elmarad. A vizeletürítést égő, csípő vagy fájdalmas érzés kíséri, valamint gyakori panasz az alhasi fájdalom is. Ezek a tünetek különösen zavaróak lehetnek a változókorban lévő nők számára, akik egyébként is számos kellemetlenséget okozó, óriási változásokon mennek keresztül.

Megelőző intézkedések

Bár a hólyaghurut gyakori jelenség a változókorban is, számos intézkedést tehetünk a kockázat csökkentése érdekében.

Ezek közül az első a folyadékbevitel növelése. A bőséges vízfogyasztás (napi 3 liter) segíti a baktériumok távozását a húgyutakból. A kórokozók szaporodását csökkenti a megfelelő higiéniás gyakorlat is: például a WC-használat után elölről hátrafelé töröljük a gáttájékot, valamint intimmosakodót csak kifejezett orvosi utasításra alkalmazunk.

A hólyag rendszeres és teljes kiürítése segíthet megelőzni a baktériumok elszaporodását a húgyutakban. Kerüljük a vizelet tartogatását!

Kezelési lehetőségek

Ha hólyaghurutot észlelünk, a tünetek enyhítése és a szövődmények megelőzése érdekében elengedhetetlen az azonnali kezelés. Ez első lépésben a bőséges folyadékfogyasztást jelenti. Emellé segítségül hívhatunk gyulladáscsökkentő/fájdalomcsillapító gyógyszereket, illetve gyógynövényeket is, amelyek közül például csalán, medveszőlőlevél, kukoricabajusz is alkalmazható. Antibiotikumhasználat csak akkor indokolt, ha a fentiek nem segítenek, a tünetek nem javulnak. Az antibiotikum kiválasztása az orvos feladata, a kezelés időtartama pedig a tünetek súlyosságától függően változhat.

Ha a panaszaink 4-5 nap után nem javulnak – esetleg súlyosbodnak –, mindenképpen orvoshoz kell fordulni, hogy elkerüljük a szövődményeket.