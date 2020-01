A korábbi évek növekedését folytatva 2019-ben a második helyen zárt a Ford a hazai piacon, de 2020 a nagy változások éve a cég életében. Egy 16 modellből álló, új elektromos termékcsaláddal is készülnek az idei évre, de tovább folytatják sikeres, fiatalokat támogató programjaikat is.

A nagy átalakulás előtt: milyen volt a 2019-es év?

A Ford 2019-ben 18%-os eladásnövekedésével húzta fel a piac eredményeit, így a márka a második helyen zárt az összesített eladásokat tekintve 23327 eladott személy- és haszongépjárművel.

A személyautó szegmensben a Ford megőrizte második helyét és megtartotta 10 százalékos piaci részesedését a kategóriában köszönhetően a Magyarországon az elmúlt két évben bemutatott több új modellnek. A hazai piac legnagyobb, 37,6 százalékát kitevő SUV kategória előkelő 2. helyét is megszerezte, köszönhetően a kifutó Kuga, az Ecosport, valamint a nagyméretű Edge modelleknek, amelyek 9%-os piaci részesedést eredményeztek.

Az felső-közép kategóriában versenyző Mondeo is szép sikereket könyvelhetett el, majd 13 százalékkal növelve értékesítését elsősorban a Mondeo Hybrid kombi változatának köszönhetően. Az elmúlt év tartogatott meglepetéseket a Focus modelleknél is: a közel háromezer darab talált gazdára, de megérkezett a piacra a Focus crossover Active és a csúcsmodell, a 280 lőerős Focus ST is.

A tavalyi év második féléve érezhető fellendülést hozott az úgynevezett MPV szegmensben is, részben a nagycsaládosokat érintő 7 üléses programnak köszönhetően, az értékesítés 64%-kal nőtt az S-Max, Galaxy, Tourneo Connect és C-Max modellek körében. A kampány legnépszerűbb modellje az S-Max és a Tourneo Custom kisbusz lett, az előbbi 109%-kal, utóbbi 119%-kal szárnyalva túl a 2018-as számokat.

A Ford a kishaszonjármű szegmensben továbbra is piacvezető: tavaly közel minden harmadik újonnan forgalomba helyezett haszonjármű Ford volt. 2019-ben a Ford a pick-up szegmensben ismét domináns első helyett szerzett, közel 45 százalékos piaci részesedéssel. A kategória egyedülálló újdonsága a májusban bemutatott Ford Ranger Raptor Performance Pick-up, mely terepképességét ultra-erős alváz, egyedi futómű és gumiabroncs, 213 lóerős, 500 Nm forgatónyomatékú EcoBlue motor, 10 fokozatú automata sebességváltó, valamint Terepvezérlési Rendszer javítja. 2778 darab Ford Transit és 1084 Transit Custom eladásával a Ford vezeti az ún. kishaszonjármű (Small CV) szegmenset is.

Bring on tomorrow – Mit hoz a jövő?

A Ford új kampánya egyértelműen jelzi, hogy izgalmas idők következnek, nagy változások előtt állunk. A cég az átalakulás részeként 2020-ban egy vadonatúj termékcsaládot mutat be, amelyben 16 elektromos technológiájú modell szerepel.

2020-ban bemutatkozó vadonatúj termékcsaládban 16 elektromos technológiájú modell szerepel. A személyautó piacra januárban érkezik a vadonatúj Puma, mely a Ford sportos és atlétikus, új városi terepjárója. Az autó stílusa új fejezetet nyit a cég emberközpontú formatervezési filozófiájában: olyan innovációkat rejt, amelyek a vásárlók igényeit követik. Üzemanyag-takarékosságát, teljesítményét és élvezetes vezethetőségét még magasabb szintre emeli a fejlett Ford EcoBoost Hybrid 48 voltos technológia.

Májusban érkezik a vadonatúj Kuga is, mely a Ford eddigi legszélesebb elektromos hajtási palettáját kínálja, hiszen az autó egyaránt megrendelhető mild-, plug-in- és full hybrid hajtáslánccal. A Kuga Plug-In Hybrid több mint 50 km-t képes megtenni tisztán elektromos üzemmódban, és legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztása várhatóan 1,2 l/100 km, CO₂-kibocsátása pedig 29 g/km lesz.

Az év közepétől várható az eddig csak a tengerentúlon kapható Explorer legújabb változata is. A hétüléses Ford Explorer Plug-In Hybrid SUV várhatóan júniustól lesz kapható Magyarországon. A 3,0 literes EcoBoost benzinmotort, elektromotort és akkumulátort kombináló elektromos hajtáslánc teljesítménye 450 LE, forgatónyomatéka 840 Nm, tisztán elektromos hatótávolsága pedig 40 km, emellett 10 fokozatú automata sebességváltóval is rendelkezik.

2020-ban már itthon is rendelhető a tavaly év végén bemutatott Ford Mustang Mach-E, az a teljesen elektromos új Ford SUV is, melyhez az ihletet a legendás Mustang adta.

A haszongépjármű piacon ugyancsak izgalmas év várható a Fordnál, hisz érkezik városi áru- és személyszállításban a megújuló Tranzit modellek mellett a környezetbarát Transit Custom PHEV segít mely megkapta az Év Haszonjárműve díjat a nemzetközi IVOTY zsűritől.

Első ilyen modellként a januárban megjelenő Transit Custom Plug-In Hybrid áruszállító az NEDC ciklusban mérve 56 kilométernyi nulla károsanyag-kibocsátású autózást tesz lehetővé, illetve 500 kilométeres hatótávolságot kínál az 1,0 literes EcoBoost benzinmotor használatával. A Transit Custom Plug-In Hybrid 1.130 kg hasznos teherbírást és 6.0 m3 rakodóteret kínál. Az ugyancsak nemzetközi díjat, az IPUA zsűri által odaítélt Év Pick-upja díjat bezsebelő Ford Ranger megújult 2.0 biturbo motorral szerelt változata ugyancsak januártól jelenik meg a magyar márkakereskedésekben.

Programok a fiatalokért

2017-ben indult Magyarországon a Ford világszerte nagy sikerű, fiatalokat célzó Ford Driving Skills for Life programja, melynek keretében az első évek sikerei után újabb 540 friss jogosítvánnyal rendelkező fiatalt tanítottak a Ford vezetésbiztonsági szakemberei a biztonságos vezetésre, és a vezetés közben adódó vészhelyzetek elkerülésére. A Ford DSFL-kurzusain az elmúlt 3 évben már több, mint 1500 fiatal vett részt. A program idén is folytatódik újabb fiatalokat tanítva a sokszor életmentő ismeretekre, és külön hagsúlyt helyezve a hibrid autózás sajátosságaira.

A szintén 2017-ben elindított országos Ford Karrierprogram keretében – mely az autószerelő szakma presztízsét hivatott visszaállítani, és a jól képzett, és motivált szerelő utánpótlást biztosítani –, a Ford országszerte 10 autószerelő szakmunkásképző intézménnyel működik együtt. A program keretében a tavalyi évben 6 középiskolának adományozott oktatási célra szánt személyautó modelleket. Az iskoláknak átadott járműveken gyakorolva a legmodernebb technológiák szervizelését sajátíthatják el a tanulók. A modellek olyan újdonságokkal felszerelve érkeznek, mint az új automata váltó, tolatókamerák és parkolóradarok, holttérfigyelő rendszer, sávtartó automatika, táblafelismerő és navigációs rendszer vagy a start-stop rendszer. A program a jövőben a hibrid motorok karbantartásának oktatásával is kiegészül.