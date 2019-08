Hétüléses családi autók: hogy mindenkinek és mindennek legyen helye A hétüléses, egyterű vagy családi autók, furgonok, kisbuszok egyre népszerűbbek a piacon, hiszen ezeknél a modelleknél elsődleges a biztonság, a kényelem, a könnyű vezethetőség és nem utolsó sorban a mérteben rejlő lehetőségek. Hosszú- és rövidtávon egyaránt bevethető autók, legyen szó akár egy nagyobb bevásárlásról vagy hosszabb családi nyaralásról, a variálható térelosztás praktikus és kényelmes megoldásai minden helyzetben kedveznek vezetőnek és utasnak egyaránt. A nagycsaládok igényeit jobban kiszolgáló hétszemélyes személyautók esetében is fontos, hogy a harmadik üléssorban ülő gyermekek biztonságáról is megfelelően gondoskodjunk. A három vagy több gyermekkel utazó családoknak – főleg, ahol a gyermekek kora miatt még a teljes értékű, fejtámlás gyermekülés indokolt – jó megoldás jelenthetnek a furgon típusú személyszállítók, melyek oldalsó tolóajtajukkal és szélesebb belső terükkel lehetővé teszik akár 3 gyerekülés biztonságos rögzítését, vagy akár a kisbuszok, ahol egyszerre összesen akár 9 személy is kényelmesen helyet foglalhat, és még a csomagok elhelyezése sem jelent gondot. Többgyermekes családok számára pedig nemcsak a kezdeti, gyereküléses időszakban a legjobb választás, hanem a későbbi évekre is, hiszen a felnőtt méretre optimalizált ülésekben a nagyobb kamaszok is kényelmesen elférnek.