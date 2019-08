Bár elsőre nem gondolnánk, a pickup valójában ideális autótípus lehetne Magyarországon, mutatjuk is, hogy miért!

Ha azt halljuk, kisteherautó, nagy valószínűséggel mindenki valamiféle áruszállítót képzel el a fejében, festékfoltos létrákkal, ásó-kapa-nagyharanggal megpakolt munkagépekkel, nem pedig egy szemet gyönyörködtető, erőtől duzzadó járgányt, amely akár egy nagyobb család minden igényét is képes kiszolgálni.

Ha azonban azt mondjuk, pickup, egyből amerikai farmerek, favágók, de adott esetben akár aranybarna bőrű, vidám szörfösök képe is felderenghet a szemünk előtt, ahogy neonszínű szerkóikban, a hónuk alatt a deszkával rohannak a parton parkoló járműtől a fehéren fodrozódó habokig. Nem véletlenül: a tengerentúlon ugyanis elképesztően népszerűek ezek a terepjáró gépállatok, amelyek játszi könnyedséggel másznak fel a sáros-havas dombtetőre, de ugyanilyen könnyedén húzzák ki a kerékagyig a nedves talajba süllyedt személyautókat is, ha úgy hozza a szükség. Álljon itt a Globe & Mail napilap érzékletes statisztikája is, hogy megmutassuk, mennyire népszerű a pickup arrafelé: 2015-ben a Ford csak Kanadában több mint 126 ezret adott el az F-150-es pickupjából, míg ugyanabban az évben a legnépszerűbb személyautóból mindössze bő 66 ezer fogyott.

Persze, emelhetné fel mutatóujját a nyájas olvasó, arrafelé a kerítés is hatsávos autópályából van, a parkolóhelyek pedig nagyjából kamionokra vannak méretezve. Ez tény és való, azonban nem kell a 66-os út mellé születni ahhoz, hogy értékelhessük a pickupok által jelentett praktikumot. Lássuk, miért lehet érdemes megfontolni, hogy akár családi autóként is egy ilyen modellt válasszunk!

1. Tágasabb, mint gondolnánk

A cikk elején említett kisteherautós beidegződés miatt sokan gondolják, hogy a pickupok spártai egyszerűségű, afféle „melósautók”, amelyeket arra terveztek, hogy a brigádot és a szerszámaikat eljutassák az építkezésre vagy a farmra, és kész. Ennél azonban nagyobbat nem is tévedhetnének! A mai pickupok ugyanis sokszor a személyautókat is megszégyenítő luxussal és kényelemmel kedveskednek az utasaiknak. A felszereltségükből ugyanúgy nem hiányozhat a többzónás klímaberendezés, a prémium hangrendszer, mint a kényelmes bőrülések, a műszerfalba süllyesztett érintőképernyő, vagy épp a parkolást és a manőverezést megkönnyítő szenzorok és kamerák, amelyek segítségével akár a legszűkebb parkolóhelyre is könnyedén beparkolhatunk velük.

2. Négyajtós változatban is kaphatóak

Ma már nem tartoznak a különlegességek közé a duplakabinos pickupok sem, amelyekben négy-öt ember is kényelmesen elfér. A családbarát kialakítást jól jelzi, hogy egy mai típusokban ugyanúgy megtaláljuk például az ISOFIX-gyerekülésekhez szükséges rögzítési pontokat, mint egy városi kisautóban vagy családi egyterűben. A biztonság is ehhez mérhető, az övfeszítők, légzsákok ugyanúgy gondoskodnak az utasok, mint a sofőr biztonságáról. Ha már a biztonságnál tartunk: egy modern pickup egy négy keréken guruló erőd, amelynek vezetője kényelmes magasságból tudja áttekinteni a forgalmat, a hatalmas tükröknek köszönhetően pedig hátrafelé is tökéletes a „kilátás”.

Ford Ranger Raptor

3. Belefér a fél háztartás

Még a dupla kabin miatt rövidebb platóval szerelt változtat is könnyedén veri kenterbe a legtágasabb családi kombik helykínálatát: példaként említhetjük a 2019-es Ford Ranger Raptort, amelynek platódoboza – amelyhez kulccsal zárható, rolós rendszerű tető is rendelhető – legalább 680 kilónyi hasznos terhet képes elnyelni. Nyitott tetővel pedig a határ szó szerint a csillagos ég, megfelelő rögzítéssel elviszi a család összes biciklijét, a csomagokat, de ha kell, akár a gyerek kiságyát is simán fel lehet dobni hátulra.

4. Kiröhögi az úthibákat

Magyarország útjai finoman szólva sem a tükörsima aszfaltról híresek, akár az autópályán is belefuthatunk egy olyan kátyúba, hogy a kerék fájdalmas puffanással csapódjon a kerékívnek, a bent ülők pedig hirtelen 5-10 centivel legyenek alacsonyabbak, ahogy a gerincoszlopuk kifelé igyekszik a testükből. De akár egy járdaszegély vagy egy fekvőrendőr is okozhat olyan sérülést az autónknak, hogy utána a fogunkat szívva hívhatjuk a gumist, rosszabb esetben a karosszériást, hogy volna itt egy kis munka. Egy pickuppal ez a múlté, a masszív abroncsok, ujjnyi vastag rugók és az ezekhez fejlesztett felfüggesztés, lengéscsillapítók a durvább terepe hatását is kellemes ringatássá varázsolják. Ráadásul – például a már említett Raptor esetében – a különleges fejlesztésű terepgumik ellenére aszfalton megdöbbentően csendesen és simán siklanak ezek a gépek, de a rögös-gödrös földútra letérve sem kell ordíttatni a motort, hogy időben megérkezzünk az úticélunkhoz.

5. Jól néz ki

A mai, modern elvárásokhoz szabott pickupok nem igénytelen igáslovak, éppen ezért nem csak a beltér kínálja napjaink személyautóinak a kényelmét. A külső kialakításán is a legtehetségesebb szakemberek dolgoznak, hogy ne félkatonai acélszörnyeket, hanem akár egy elegáns szálloda parkolójában is megférő járműveket lássanak a vásárlók. A modern pickupok valószínűleg a legtöbb férfi szívét megdobogtatják, de a szépen ívelt formákat, az erőtől duzzadó arculatot a nők is megbámulják az utcán. Érdemes benézni a legközelebb szembe jövő pickupba, akár férfi, akár nő vezeti, valószínűleg széles mosollyal az arcán teszi.

Ford Ranger Raptor

+1. Nem drágább, mint egy terepjáró, sőt!

Mivel a pickupokra a legtöbben még mindig a praktikum miatt tekintenek, az áraik sokszor meglepően barátságosak lehetnek. Természetesen egy pickup fogyasztásban sosem fogja felvenni a versenyt egy áramvonalas városi hybriddel, de vajon utóbbi képes felmászni a nagypapa szőlőjébe vagy elszállítani a családot a Balatonra, biciklistül, kiskutyástul, nyuszimotorostul, hogy a nyugágyakról, gumicsónakról, napernyőről, felfújható flamingóról ne is beszéljünk. Emellett, érdemes összehasonlítani, akár egy full-extrás pickup árát egy hasonló felszereltségű terepjáró, SUV vagy városi crossover számaival, nagy magabiztossággal kijelenthetjük, hogy egy-egy ilyen összehasonlításból a pickup kerül ki győztesen. Arról nem is beszélve, hogy amellett, hogy egy pickup mindent tud, amit egy terepjáró vagy egy SUV, a modell röhögve körözi le ezeket a típusokat a csomagtér nagyságában is.