Kutatások kimutatták, hogy a személyiségjegyek nagymértékben befolyásolják a csapatok működését. Az üzleti kultúra nagy részét azonban az extrovertáltak bitorolják, ezért törekedni kell arra, hogy a kulturális változások egyenlőséget teremtsenek e téren is.

Milyen taktikák segíthetnek az introvertált személyiségűeknek labdába rúgni az extrovertáltak által dominált csapatokban?

Meglepő módon a munkahelyi öntudatlan elfogultságoknak gyakran semmi közük nincs a fajhoz vagy a nemhez. Az üzleti kultúra általában az extrovertált személyiségjegyekkel rendelkező embereknek ad kitüntetett figyelmet. Kutatások kimutatták, hogy ez a megkülönböztető tulajdonság, amelynek semmi köze nincs a képességekhez, a kreativitáshoz, az intelligenciához vagy a munkavégzés minőségéhez, súlyos hatással lehet a csapatok kommunikációjára és működésére. Ha például egy introvertált megpróbál extrovertáltan viselkedni, még a legjobb szándékú vezetők is tudattalanul jutalmazzák ezt a hajlandóságot. Pedig az extrovertáltak nyitott és kommunikatív viselkedése mögött nem mindig rejlik tényleges tárgyi ismeret vagy tapasztalat, vagyis a tudás egyáltalán nem függ attól, ki milyen személyiségjeggyel rendelkezik.

Ma már számos kutatás törekedik arra, hogy mindkét típus számára tisztességes munkakörnyezetet teremthessenek a cégek, kiegyenlítsék az introvertáltak versenyfeltételeit, akiknek sokszor esik nehezükre aktívan részt vállalni például egy ötletbörzében. Ilyen taktika például, ha a vezetők előzetesen elküldik a meeting napirendi pontjait, hogy az introvertáltak felkészülhessenek, vagy írásban is lehetővé teszik az ötletek megosztását. Az összes ilyen trükk lehetővé teszi az embereknek, hogy saját ütemükben reagáljanak a dolgokra.

A mágikus szavak fontossága



Még a jó szándékú vezetők is beteljesíthetik az introvertáltak rémálmát: nekik szegezetnek egy kérdést nyilvánosan, a többiek jelenlétében. A vezetők ilyenkor úgy gondolhatják, hogy csak teret adnak a csendesebb típusoknak, hogy ők is elmondhassák a véleményüket, de sokszor inkább csak zavarba ejtik a munkavállalót, akinek nagy nehézséget jelent mások előtt hangosan képviselni az álláspontját. Kivéve akkor, ha az adott introvertált dolgozó ismeri a mágikus szót: „átgondolom”. Az extrovertáltak ezt általában ritkán teszik meg, gyakran csak azért beszélnek, hogy elismerést kapjanak másoktól. Az „átgondolom” szó teret ad az introvertáltaknak arra, hogy ténylegesen átgondolhassák a válaszukat, miközben megadja az extrovertáltaknak azt a visszajelzést, amire szükségük van, így nem kell többé arra várniuk, hogy a másik azonnal replikázzon a gondolataikra és a kérdéseikre. Ettől az egyszerű szótól az extrovertáltak is megnyugodhatnak, hiszen ebből tudni fogják, hogy a másik „veszi az adást”, fontos számára a válaszadás és a kommunikáció. Az introvertáltaknak pedig lesz idejük a saját ütemükben megadni a tényleges választ. Ez a mód sokkal könnyebbé teszi a kettejük közötti kommunikációt, miközben az irányítás végre az introvertált kezébe kerül.

Ha tehát olyan introvertált vagy, akinek rengeteg extrovertált ember között kell dolgoznia, próbáld ki ezt a mágikus szót. Ha pedig extrovertált személyiségtípussal rendelkezel, és introvertáltakkal kell együttdolgoznod, akkor kérd meg őket arra, hogy használják ezt a szót, hiszen ez teremtheti meg az igazi és gyümölcsöző, mindenkit egyenlő arányban figyelembe vevő csapatmunkát a frusztráció helyett.

A Business Insider cikke nyomán