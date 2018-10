Mindenekelőtt érdemes tudni, hogy koránt sem csak az uniótól kaphatunk pénzt, ez főleg azért fontos most, mert a költségvetési időszak legtöbb pályázata már elbírálás alatt van. Nemzeti kiírásban is elég sok forrásra bukkanhatunk, sőt, egyre népszerűbb a magáncéges pályázat, főleg kisvállalkozásoknak, startupoknak, egyetemistáknak. Ezek rendszerint kis összegű pályázatok, de azért ez is „jól jön” egy induló cégnek. De a Pafi oldalán is számolatlanul gyűjtik az aktuális pályázatokat, a fotótól a novellaíráson át egészen a komolyabb, vállalkozásfejlesztésig.

2020-tól tényleg nem lesz pályázat?

Sokan rémisztgetnek azzal, hogy 2020 után sokkal kevesebb lesz pályázati pénz fog érkezni az unióból, ugyanakkor még a legrosszabb forgatókönyv szerint is ez az összeg 6000 milliárd forintra rúg a 2021-2027-es ciklusban. A pontos szám persze csak később derül ki, hiszen a költségvetést még sokáig tárgyalni fogják, és az egyeztetések néha még az adott időszakba is beleérnek. Ami azonban már biztos, hogy egy nagy befizető, azaz az Egyesült Királyság kiválásával kevesebb lesz a szétosztható pénz, nagyjából 10-15 százalékkal. A fent említett hozzánk érkező összeg pedig negyedével kevesebb, mint a 2014-2020-as időszakban volt. A költségvetés sajnos nem csak észérvek alapján alakul, politikai és diplomáciai játék is, sok múlik majd azon, hogy a következő hetekben hogyan eszkalálódik a Magyarországról megfogalmazott jelentés. De ez már beláthatatlan nagypolitika, mi maradjunk inkább két lábbal a földön. Pályázatra, főleg beruházásra és innovációra, a következő időszakban is lesz forrás.

De mi van akkor, ha már megtaláltuk azt a pályázatot, esetleg pályázatokat, amelyek jó lehetőséget kínálnak terveink, fejlesztéseink megvalósításához? Hogyan fogjunk neki megírásuknak, összeállításuknak, és mik azok a kritikus pontok, amelyeken könnyen elvérezhetünk az elbírálás során? Íme pár tipp és megfontolandó kérdés a sikeres pályázat összeállításához.

1. Mi magunk vagy egy pályázatíró?

Először azt kell elhatároznunk, hogy megéri-e pénzért egy pályázatíró segítségét igénybe vennünk. A kiírás bonyolultsága és a dokumentumok mennyisége alapján ezt könnyen meghatározhatjuk. Amikor pályázatírót választunk fontos, hogy csak sikerdíjas konstrukciót fogadjunk el, hogy ő is érdekelt legyen a sikerben. Szintén fontos, hogy a pályázatíró tud-e előminősítést készíteni, mert ez megmutatja, hogy a cégünk alkalmas-e a kiírásra. Ha megbízunk valakit, kérjünk folyamatos tájékoztatást arról, hogy áll az ügyünk.

2. A projekt leírása

Függetlenül a pályázat témájától, és attól, hogy magunk vagy egy pályázatíró készíti-e el az anyagot, biztosan szükségünk lesz a projekt leírására. Ebben határozzuk meg ugyanis a célokat, a beruházás mértékét, összegét. Ezt akár már akkor is célszerű elkészítenünk, ha jelenleg nincs konkrét kiírás, ami megfelelne nekünk, hiszen ezzel leírással mi magunk is célzottabban tudunk forrást keresni. Például kiderülhet, hogy az elbírálás és a forrás megérkezése olyan távoli, hogy a kívánt fejlesztés saját keretből vagy egy kedvezményes hitelkonstrukcióval sokkal gyorsabban és egyszerűbben megvalósítható.

3. A bíráló szemével

Egy dolgot mindig érdemes szem előtt tartani: elsősorban nem a mi céljainkat akarják megvalósítani, hanem a pályázatét. Kicsit a kiíró fejével is gondolkoznunk kell.

4. Átlátható, rendezett, rövid megfogalmazás

Kevesen tudják, hogy a legtöbb pályázatot formai okok miatt utasítják el, azaz még abba a fázisba sem jut el, hogy elbírálják a tartalmat. Így kis túlzással szépnek is kell lenni, nemcsak okosnak. Az egyértelmű kiemelésekkel, címsorokkal dolgozzunk, ne válaszunk egyedi betűtípust, maradjunk a szokásosnál (Times New Roman vagy Calibri). Lényegre törően fogalmazzunk, és egy bekezdés ne legyen több 2-3 mondatnál. Ez persze nem azt jelenti, hogy kihagyunk dolgokat. A bírálók nem ismernek minket, ezért fontos, hogy minden a céget és a projektet érintő információ benne legyen. Akár csak egy szakdolgozatnál, készítsünk (kattintható) tartalomjegyzéket és oldalszámozzuk a dokumentumot.

5. Csak praktikusan

A pályázat nem ingyenpénz, hanem egy lehetőség a növekedésre, fejlődésre. Fontos, hogy ez lebegjen a szemünk előtt, ha az összegről és a megvalósításról (megvalósíthatóságról) írunk a pályázatban. Fontos, hogy megmutassuk a célt illetve azt, hogy van elegendő szakértelem a cégünkben.

6. Ki a felelős?

Bár szokták mondani, hogy kell egy csapat, de a pályázatnak jobb, ha egyetlen feleőse van a cégen belül. Ki kell nevezni egy projektgazdát, aki nem csak felügyeli a munkát, felelősségre is vonható és minden szál nála ér össze. Mivel még a kisebb összegű pályázatokkal is elég sok a papírmunka, fontos, hogy olyan embert válaszunk, aki tud rendszerben gondolkozni és tud rendet tartani a dokumentumok között. Ez azért is fontos, mert gyakran előfordul, hogy a beadott pályázathoz hiánypótlást kérnek, ilyenkor nagyon gyorsan kell reagálni. A projektgazda rögtön tudja, mit kell küldeni vagy kitől kell beszerezni a dokumentumot.

7. Vegyünk példát!

Az összes uniós nyertes pályázat dokumentációja elérhető ezen az oldalon. Érdemes megnézni korábbi győzteseket, talán még olyat is találunk, aki abban a kiírásban jutott forráshoz, amelyre mi is pályázunk. Mintát vehetünk, de soha ne másoljunk.