A Lenovo ThinkPad laptopjai és notebookjai nem véletlenül tartoznak a világ legsikeresebb hordozható számítógépei közé immár több mint negyed évszázada. A ThinkPadeket ugyanis úgy tervezik, hogy azok a stílusos megjelenés és elsőrangú teljesítmény mellett azzal is szolgálják tulajdonosukat, hogy kibírják a legextrémebb körülményeket is. Amikor pedig a legextrémebb szót használtuk, nem újságírói túlzásról, hanem a kőkemény valóságról beszélünk.

Kezdjük rögtön egy viszonylag emberi élethelyzettel, amely az itt felsorolt tesztmódszerek közül még a legkíméletesebbnek tekinthető. A működő, tehát bekapcsolt gépet nemes egyszerűséggel ledobják a betonra, másfél méter magasságból. Ha ez a saját gépünkkel történne meg, valószínűleg már a gondolattól elszörnyednénk és lassított felvételben figyelnénk, ahogy a laptop egyre gyorsulva halad a talaj felé, ahová hangos csattanással megérkezik. A legtöbb notebook valószínűleg már ennyitől darabokra hullana, a Lenovo gépek számára azonban ez még enyhe bemelegítésnek is nehezen nevezhető, a továbbiak fényében.

A Lenovo ThinkPadeknek ugyanis rendkívül szigorú feltételeknek és többek között az üzleti számítógépek terén legextrémebbnek számító 810G jelű katonai szabványnak kell megfelelnie. Ez annyit jelent, hogy a gépeket 12 módszerrel, 20 féle módon nyúzzák, hogy megbizonyosodjanak róla, még ezeket követően is működésre bírhatóak. Amikor pedig katonai szabványról beszélünk, ott bizony a lőfegyverek is előkerülnek. Az alábbi videón például egyenesen egy, azt amerikai hadseregben is rendszeresített M16-os gépkarabéllyal lövik meg az egyik laptopot, amelyről azonban a festék is alig pattogzik le.

Ennyivel azonban még nem lehet „megúszni” egy rendes nyúzópróbát. A ThinkPad laptopok egyik tesztje során nem is egy, hanem két autóval is áthajtanak az összecsukott, de bekapcsolt laptopon. Tényleg nézni is rossz!

Ez azonban nem elég a Yamato Labs „őrült tudósainak”, akik ezután egy jókora kalapáccsal esnek neki a gépnek, nyitott és csukott állapotában is hatalmasakat sózva szerencsétlen notebookra. A gépnek azonban meg sem kottyan a kalapálás, vígan működik előtte, utána és közben is, sőt, még a külső borításán is alig látni a súlyos fémtömb nyomait.

Ennél is szörnyűbb az úgynevezett „torture teszt”, amely során a gépet egyszerre kínozzák egy benzinlámpa lángjával és folyékony nitrogénből porlasztott jéghideg párával, amit egy szemeteslapátnyi porral és kosszal, végezetül pedig nyakon öntik egy nagy adag vízzel is, mindezt természetesen úgy, hogy a gép végig be van kapcsolva. Ezzel párhuzamosan egy Lenovo táblagépet egy csinos piros kalapáccsal úgy ütnek meg, hogy a gép a sarkain pattogva lebucskázik egy lépcsősoron, olyan erővel, hogy a betonlépcsőből kisebb szilánkokat tör ki, ám mindez nincs hatással a működésére.

Ha eddig bírták a kedves olvasó idegei, a következő videó előtt érdemes felkészülni, mert itt most tényleg a laptoppokol legmélyebb bugyraiba érkezünk meg: a „beatbox torture teszt” elnevezésű géprombolási kísérlet lényege, hogy egy beatbox-videó szól a gépről, miközben azt lefagyasztják, utána átviszik egy szaunába, beterítik egy fűrészpad összes mocskával, rákötözik egy autó járó motorjára, végezetül pedig nekiesnek egy körcsiszolóval, sőt, még egy légkalapáccsal aszfaltot törő építőmunkásnak is odadobják, hadd érezze a törődést. A laptop azonban mit sem törődve a tortúrával, folyamatosan ontja magából a beatbox-ritmusokat.

A Lenovo marketingesei persze felismerték a ThinkPad gépek tartósságában rejlő lehetőségeket, ezért a különféle sajtóbemutatókon előszeretettel szemléltetik hasonló válogatott kínzásokkal a laptopok és notebookok strapabíró mivoltát. Egy bulgáriai teszten például nemes egyszerűséggel zöldségeket aprítottak az egyik ThinkPaden, ráadásul egy jókora bárddal, de a fentiek után talán nem mondunk újdonságot, ha azt mondjuk, meg sem kottyant neki. Ugyanitt egyébként szemléltetik a már szintén említett „ejtéstesztet” is, igaz, itt nem betonra, „csupán egy járólapra helyezett szőnyegre dobják le a ThinkPadet, jó másfél méteres magasságból. Ezután azért „az íze kedvéért” megszórják piros fűszerekkel, illetve a fagyasztóba is bedobják, végezetül pedig egy teáskannából jó pár deci vízzel is meglocsolják a bekapcsolt gép billentyűzetét, majd némi pancsolással egybekötött gépeléssel demonstrálják, hogy hibátlanul működik, a Lenovo szakembereinek legelvetemültebb próbálkozásai ellenére is.

Mint látható, a Lenovo ThinkPad modelljeit nem csak ma már klasszikusan elegánsnak nevezhető dizájnjuk, ötletes ergonómiai megoldásaik és teljesítményük emelik a konkurencia fölé, hanem az a hihetetlen tartósság, amely lehetővé teszi, hogy a gépek valóban a legextrémebb igénybevételt is vidáman kibírják, legyen szó esőről, fagyról, tűzről és a mechanikai behatások legszélesebb tárházáról. Nem véletlen, hogy a sikeres üzletemberek mellett extrém helyeken dolgozó kutatók, de a harctéren tevékenykedő katonák is a Lenovo ThinkPad-széria modelljeire esküsznek.