Az elmúlt időszakban mindannyian megtapasztaltuk, hogy milyen fontos a napi teendőinkben a stabil, megbízható net. Most a belföldi kikapcsolódásra vagy természetközeli távmunkára vágyók már a szállásokon is úgy netezhetnek, ahogyan azt megszokták. A Telekom és a Szallas.hu együttműködése nyomán a leendő szállásfoglalók könnyen és kényelmesen szűrhetnek a gigaerős Telekom nettel felszerelt szállásokra a Szallas.hu oldalán, ezzel is segítve a döntésüket. Szórakozás vagy távmunka, pont, mint otthon. Csak nem otthonról.