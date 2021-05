50 éves kor alatt ez a leggyakoribb kórkép

Igen, a prosztatáról, más néven a dülmirigyről van szó. A gesztenye alakú és nagyságú szerv a húgyhólyag alatt helyezkedik el, körülölelve a húgycsövet. Ez nem is véletlen, ugyanis a prosztata kivezető csöve a húgycsőbe nyílik, csakúgy, mint az ondóvezetéké. A megtermékenyítés során a prosztata váladékára is szükség van a hímivarsejtek anyagcseréjéhez és megfelelő mozgásához. Így lesz a prosztatafolyadék az ondó része, mely ejakuláció közben, a prosztata izmainak összehúzódásának köszönhetően préselődik ki.

Logikus, hogy születéskor a prosztata még csak borsószem nagyságú, majd a gyermekkor folyamán fokozatosan növekszik, és 25 éves korban éri el végső méretét. Érthető, hogy mindaddig, amíg a kis „apróság” nem jelez tünetekkel, a gazdája nem is törődik vele. Pedig a 30-50 éves férfiak 15-25 százalékát érinti a prosztata gyulladásos megbetegedése, emiatt ez a férfiak leggyakoribb urológiai kórképe az „ötödik X” alatti életkorban.

Sajnos „ragaszkodó” típus…

A prosztatagyulladás kezelése sokszor még az orvosoknak is feladja a leckét, hiszen nemcsak szerteágazó tünetekkel jár, de mivel igen „ragaszkodó típus” is, nem mindig sikerül azonnal rátalálni a baj megfelelő ellenszerére. Sajnos csak a férfiaknak csak a töredéke annyira szerencsés, hogy már az első kezelések hatására nyomtalanul elmúljék nála a betegség.

Ezért egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogyan lehetne ezzel a rendkívül makacs kórral felvenni a harcot az eddigi ismert kezelések mellett vagy helyett. Egy külföldi tanulmány szerint egy 12 hétig tartó diéta az esetek 87 százalékában jelentősen javította az érintett férfiak állapotát, pedig mindössze alkoholt, koffeint, csípős és fűszeres ételeket nem fogyaszthattak.

Más kutatások spirituálisan közelítik meg a problémát: ezen feltételezések szerint az időről időre visszatérő gyulladás azt jelzi, hogy az illetőnek valamely régóta fennálló konfliktushelyzetet kéne megoldania, amivel egy csapásra megszűnne az áldatlan egészségügyi problémája is, amely a szexuális életét is tönkreteheti.

Létezik olyan felfogás is, amely azt vallja, hogy a hosszan, akár évekig is elhúzódó, és időről időre fellángoló prosztatagyulladás hátterében sok tényező együttes hatása állhat. Azaz még ha baktérium okozta is az első tüneteket, később kialakulhat egyfajta ördögi kör, amely spirálszerűen mindig ugyanoda juttatja vissza a pácienst. Idetartozhatnak az esetleges vizeletvisszatartási problémák, a helytelen táplálkozás és életmód, az immunrendszeri tényezők, a vizeletből a prosztatába bejutó kémiai anyagok, de még a lelki okok is.

Prosztatagyulladás-kisokos

Mivel a prosztatagyulladás igen szerteágazó problémakör, illetve a betegség eredete is különböző, akárcsak annak kezelése is, ezért összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat erről az igazán makacs kórképről.

1. Eredete:

- bakteriális: négyféle baktériumot tesznek felelőssé a fertőzésben

- nem bakteriális: amikor az elsődleges baktériumfertőzés elmúltával hamarosan újra különböző tünetekkel ad hírt magáról a betegség, jelezve, hogy sajnos van még gyulladás a szervezetben.

2. Típusai:

- akut: hirtelen fellángoló fájdalmas tünetegyüttes.

- krónikus: időnként hírt adva magáról nem tűnik el teljesen.

3. Tünetei: belobbanhatnak hirtelen, illetve vissza-visszatérhetnek. Intenzitásuk, megjelenési helyük, időtartamuk nagyban összefügg a gyulladás eredetével vagy okával. Az akut tünetek mögött bakteriális fertőzés sejthető, amelyet kísérhet láz, hidegrázás, ízületi fájdalmak, gyengeség, rossz közérzet és étvágytalanság is. A legjellemzőbb tünet mégis a vizeletürítési problémák megjelenése, mely akut és krónikus prosztatagyulladás esetén egyaránt fennállhat. Ez egyfajta folyamatos inger: a beteg úgy érzi, mintha sohasem sikerülne teljesen a vizeletürítés, a vizelet sugara pedig a duzzadt prosztata miatt vékony, akadozó, sőt akár csak pár cseppnyi is lehet. Olykor gennyes váladék vagy véres vizelet is távozhat a hímvesszőből, ez azonban leginkább az akut állapot ismérve.

A fájdalom eluralkodhat szinte az egész kismedencében, és kisugározhat a herékre, a gátra, a végbélbe, illetve a has vagy a hát alsó részére is. Ez befolyásolhatja a szexuális életet is, hiszen a kellemetlen érzések miatt csökken a vágy, ami merevedési problémákat is okozhat. De korai vagy fájdalmas magömléssel, sőt, véres spermával is jelezhet a betegség.

Ha elzáródás történik a gyulladás okozta prosztatamegnagyobbodás miatt, és állandó vizelési inger mellett sem ürül vizelet, azonnali orvosi beavatkozás szükséges.

4. Kezelése:

- akut prosztatagyulladást leginkább váltott antibiotikumkúrával igyekeznek „kiütni”, de az esetek felénél sajnos ezek nem vezetnek eredményre, és ekkor válhat a probléma krónikus betegséggé. Kevesen tudják, hogy a prosztata az egyetlen szerv, amely nemcsak igen savas közeg, de a cinkkoncentrációja is a legmagasabb, ezáltal olyan védőmechanizmust képes kialakítani, ami akár még az antibiotikumokon is kifog.

- a krónikus, vissza-visszatérő tüneteket gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel, mágnes- és lökéshullámterápiával, sőt mikrohullámos kezeléssel, illetve nagyritkán műtéti beavatkozással is orvosolnak.

- nehezen kezelhető betegség lévén fontos szerepet kaphatnak a fitoterápiás, azaz gyógynövény alapú készítmények is, amelyeket mind a betegek, mind az orvosok szívesen alkalmaznak. Jó, ha tudjuk, ma már olyan készítmények közül is választhatunk, amelyek többféle növényi összetevőt tartalmaznak, így komplex hatást fejtenek ki.

- prosztatamasszázs: az urológusok egy része alkalmazza: ez járhat fájdalommal is, azonban mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a prosztata kiürítése, azaz a rendszeres ejakuláció esszenciális szükséglet a prosztata egészségének megőrzésében.

- intimtorna: nemcsak a nőknek, hanem a férfiaknak is remek módszer a medencealapi mélyizmok erősítésére, amely hozzájárul a helyes vizeletürítéshez és a szexuális életre is jó hatással van.