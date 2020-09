Napjainkban egyre több olyan pályakezdő vagy pálya elhagyó van, akik a szabadúszó életformát választják vagy igyekeznek saját vállalkozásba fogni. Lássuk, mik azok a dolgok, amiket érdemes szem előtt tartani, ha cégalapításra adjuk a fejünket!

1. Végezze el a házi feladatát!

A cég megalapítása előtt üljön le és alaposan gondolja át, hogy milyen profilú vállalkozást szeretne indítani. Gondolja át, hogy az ötlete, amire céget alapítana, hogyan tud pénzt hozni a konyhájára és mekkora összegekre számíthat, ha követi az álmait. Azt is tartsa szem előtt, hogy a cég működtetése is pénzbe fog kerülni, szóval, ha ezen felül még a számláit is fizetné és esetleg egy kis tartalékot is félre szeretne tenni, készítsen üzleti tervet, ami lehetővé teszi, hogy felmérje, milyen pénzügyi körülményekre, bevételre, kiadásra, azaz cash flow-ra számíthat a vállalkozása beindítását követően.

Ezzel azonban még nincs vége, hiszen nem mindegy, hogy milyen piaci környezetben kell talpra állnia a fiatal vállalkozásnak. Nézzen körül a piacon, mérje fel az esetleges versenytársak helyzetét, de azt is járja körül, hogy miben tud többet, mást nyújtani lehetséges vásárlóinak, ügyfeleinek, mint azok, akik már esetleg hasonló területen működnek. Előfordulhat, hogy a kezdetben briliánsnak tűnő ötletet már tucatnyian kitalálták, de az is lehet, hogy csak egy pici kozmetikázásra van szükség, hogy valami egyedit és különlegeset tudjon felmutatni.

2. Képezzen tartalékot!

Ha megvan a tökéletes ötlet, felmérte a piacot és úgy tűnik, esetleg megélni is sikerül majd a vállalkozásból, még ne rohanjon a cégbíróságra! Mielőtt ugyanis fejest ugrana az üzleti életbe, egy kis türelemre is szükség lesz. Számolja ki, hogy nagyjából mennyit kell majd a vállalkozás működtetésére fordítani havonta, majd egy picit kezdjen el spórolni, legalább annyi időre, amíg 6 havi működési költséget össze nem gyűjtött. Erre azért van szükség, mert hiába a bomba ötlet, egy kezdő vállalkozásnak azért szüksége lesz egy kis időre, mire valóban nyereséget kezd termelni, viszont épp a kezdeti időszakban kell nagyon „megnyomni a gázpedált”. Azaz, eleinte biztos, hogy több lesz a kiadás, mint a bevétel, váratlan helyzetek pedig bármikor előfordulnak, különösen most, amikor a koronavírus járvány második hulláma kezd erősödni. Ha van pár havi költségvetés a számláján, sokkal nyugodtabban végezheti a munkáját, hiszen nem kell attól tartania, hogy az első hónap után nem fogja tudni fizetni a kiadásokat.

3. Gyűjtse össze a szakértőket!

Ahogy az üzleti életben és politikában gyakran használt mondás tartja, nem az a jó szakember, aki mindent tud, hanem az, aki tudja, hogy mikor, melyik könyvet vegye le a polcról, vagy melyik tanácsadóját kérdezze meg. Önnek sem kell egyből pénzügyi guruvá, munkajogásszá vagy épp rendszergazdává válnia az új vállalkozás sikeres beindításához, azonban létfontosságú, hogy tudja, milyen ügyben kitől érdemes tanácsot kérni. Egy jó könyvelőre amúgy is szükség lesz, de ugyanígy nélkülözhetetlen egy ügyvéd vagy jogász, ahogy a cég informatikai hátterének sem árt, ha szakértő kezek állítják be, mielőtt elindul a weboldal, vagy a céges levelezés.

4. Ne spóroljon az infrastuktúrán!

A leendő vállalkozás létrehozásakor ne automatikusan a legolcsóbb megoldást válassza! Lehet, hogy emiatt egy kicsit később tud csak elindulni, de inkább várjon még egy hónapot és legyen minden rendben, mint kapkodva összedobálni a szükséges eszközöket, hogy aztán az indulást követő hetekben rájöjjön: az olcsó eszközök mindig a legrosszabb pillanatban hagynak cserben. Ide tartozik szinte minden olyan anyagi dolog, amire szüksége lesz a cége életében. A számítógép, laptop, okostelefon vásárlásakor se csak az árcédulát nézze, hanem azt is, hogy milyen módon támogatja az adott eszköz a vállalkozását.

Előfordulhat, hogy nem akar heteket várni az indulással. Ilyenkor azt gondolja át, mi az, amire feltétlenül szüksége van az induláshoz. Mondunk pár példát: nem kell egyből berendezni az egész irodát, de egy kényelmes székre és egy praktikus íróasztalra biztosan áldozni kell. Elengedhetetlen eszköz az okostelefon, és ha ennek kiválasztására időt szán, az első időkben egy laptop is megspórolható, mert a levelezést, tárgyalásokat így is le tudja bonyolítani.

Ha új vállalkozás, cég alapításán gondolkodik, tudatosan, a realitás talaján járva térképezze fel a lehetőségeket, mérje fel a kockázatokat, gondolja át, hogy milyen anyagi háttér és üzleti stratégiai szükséges a sikeres induláshoz, majd, ha már minden tételt kipipált a listán, szedje össze az induláshoz nélkülözhetetlen dolgokat és lépjen rá az új ösvényre! Sok sikert kívánunk!