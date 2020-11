Mielőtt mélyebben belemerülnénk a témába, tegyünk egy picit rendet a fejekben, mert a különféle elektromos hajtás-változatokat a szakemberek értik, a laikusok számára azonban nem feltétlenül egyértelmű, hogy mi a különbség egy „mezei” hybrid és egy plug-in hybrid között? Utóbbi miért jobb választás?

Papp Zoltán: A Plug-in Hybrid járművekben egy teljes értékű elektromos hajtás található a belsőégésű motor mellett, ami az elektromos hálózatról tölthető. A hálózati energia lehetőséget biztosít arra, hogy a jármű villanymotorjával 50-80 km-t is meg lehessen tenni. A hybrid technológia nem teszi lehetővé a folyamatos, nagyobb hatótávolságú haladást.

Az átlagos autósok nagyjából 15-50 kilométert vezetnek egy nap, ezt hogyan tudják optimalizálni, milyen trükkökkel lehet a fogyasztást a minimumra szorítani?

P.Z.: A fenti hatótáv esetében a PHEV (Plug-in Hybrid) technológia optimális megoldást jelent. Amennyiben minden nap feltöltjük az akkumulátort, akkor minden nap meg tudunk tenni 50 km-t a villanymotorral, míg hosszabb távra még mindig rendelkezésre áll a belsőégésű motor. Megtakarításunk így jelentős lehet: 7 liter / 100 km-es átlagfogyasztást és 20 kWh/100 km-es energiafogyasztást feltételezve a megtakarítás 7 x 363 =2541 Ft aránylik a 20 x 37,5 =750 Ft-hoz, ami azt jelenti, hogy minden 100 km-re 1971 Ft megtakarítás jut.

Szükség van-e bármi extra tudásra annak, aki most tervezi hybrid autó vásárlását? Gondolok itt magára a jármű kezelésére vagy épp a különféle, az új technológiákkal kapcsolatos adatok, információk ismeretére?

P.Z.: Az ismeretek ezzel kapcsolatban nem bonyolultak és a használat során is megtanulható. Az autó egyébként intelligens módon kapcsol a villanyról belsőégésűre szinte oda sem kell figyelni. Csak folyamatosan kell töltenünk az optimális működést elősegítendő. Csak azt tapasztalja a használó, hogy amennyiben rendelkezésre áll energia az akkuban, akkor azt használja elsősorban az autó, majd, ha ennek híján vagyunk, átkapcsol a benzin üzemmódra. Természetesen a hajtásmódokat a vezető is változtathatja.

Az elektromos hajtás hatótávjával kapcsolatban különféle mérési módszerek vannak, melyik ezek közül a legelfogadottabb?

P.Z.: A WLTP vizsgálati mód az Európában elfogadott mérés, melynek során egy meghatározott cikluson vezetik végig az autót és határozzák meg a fogyasztását. Minden mérés azonban az egyes felhasználók profiljától távol lehet, hiszen nem mindegy, hogy hegyen-völgyön, sík terepen, városi forgalomban araszolva, vagy autópályán használjuk az autót. A villamos hajtással (is) rendelkező autók elsősorban városi és ingázó feladatokra valók. Az utóbbi időben pedig sorra jelennek meg nagy akkukapacitással rendelkező villanyautók, melyekkel akár hosszabb utak is megtehetők.

Ha a fenntarthatóság vagy a környezettudatosság szóba kerül, általában a károsanyag-kibocsátást szokás emlegetni. Az új hibrideknél azonban már kérdés, hogy az akkumulátorok gyártása nem jelent-e nagyobb környezeti terhelést, mint például egy belső égésű motorral szerelt autó használata?

Az akkuk gyártása is folyamatosan fejlődik és egyre kevesebb károsanyag-kibocsátással jár. A gyártók folyamatosan fejlesztenek és nyomás alatt is vannak a szabályzók miatt. Egy autó karbonlábnyomát a gyártás és a használat együttese határozza meg. Ha - túlnyomó részt - zöld energiát töltünk az elektromos autónkba, akkor biztosan kisebb a villanyautó vagy PHEV lábnyoma, mint a belsőégésű társaié.

Az új SEAT Leon e-hybrid 100%-ig elektromosan fut és csak akkor vált benzines hajtásra, amikor lemerült az akkumulátor. A SEAT e-Hybrid előnyei: Az átlagos elektromos vagy hibrid autókhoz képest az e-Hybrid nagyobb hatótávolságot és rugalmas töltési lehetőséget biztosít

Az elektromos motor fékezéskor újratöltődik, így messzebbre juthat

Akár 60km megtétele is teljesen károsanyag-kibocsátás mentes lehet

Használja ki teljesen az elektromos motor külső tölthetősége által biztosított előnyeit

Otthon vagy akár útközben, a plug-in e-Hybrid modellt könnyen és gyorsan feltöltheti:100%-os töltöttség 3 óra alatt a Wallbox segítségével, 100%-os töltötség 6 óra alatt normál hálózati töltés segítségével

Az elektromos és hybrid autók egyik nagy vonzereje az állami támogatás és a zöld rendszám. Ezek meddig maradhatnak még az ajánlatok részei, mikor várható ezeknek a kedvezményeknek a megszüntetése?

P.Z.: Az európai államok helyesen ismerték fel, hogy katalizátorai kell legyenek a zöld megoldásoknak. Az autók „zöldítése” a zöld rendszám miatt nagyon látványos, de az ipar egyéb területein is folynak energiamegtakarítási projektek, többször sokkal nagyobbak is mint a közlekedésben. Az autók oldalán a zöld támogatások addig maradhatnak fenn, amíg a környezetet támogató megoldások jelentősen drágábbak, mint a hagyományosak. Az átlag felhasználó nehezem mozdul a drágább ámde zöldebb megoldások felé, pláne, ha még többet is kell érte fizetni. Ezért segít az állam támogatásokkal és egyéb adózási előnyökkel.

Az elektromos autókkal kapcsolatban az alacsonyabb szervízigény az egyik nagy érv. Mi a helyzet a hibridekkel, ezekre is jellemző az EV-autók tartóssága?

P.Z.: Nincs még elég tapasztalatunk ahhoz, hogy pontos képet adjunk tartósságról. Amit tudunk, hogy a használat is megváltozik egy EV autó megvásárlásakor. Egy EV kevesebbet fut, mint a füstös társai, így kevésbé van kitéve a nagy futás által okozott hibáknak, vagy kopásnak. Másfelől pedig a villanymotor sem olajat, sem karbantartást nem igényel és biztosan többet bír.

Egy cég számára megérheti hibrid autókkal feltölteni a céges flottát? Milyen előnyökkel járhat ez a vállalkozás számára?

P.Z.: Csak abban az esetben lehet megtakarításokkal számolni, ha a töltés a cégnél és lehetőleg a használó lakókörnyezetében is megoldott. A PHEV járművek az akku miatt nehezebbek, mint a belsőégésűek, ha nem használják a villanymotort, akkor többet fogyasztanak a többletsúly miatt. Az előnyök tehát a folyamatos töltés által biztosíthatók.

Spanyol márkához híven a SEAT számára elsődleges szempont, hogy a vevői igények kiszolgálása mellett, túlmutatva a mindennapok funkcionalitásán, autóival egyediségre törekedjen. A Volkswagen Csoport tagjaként mindezt a legmagasabb minőségi és technológiai követelmények teljesítése mellett képes nyújtani. Széles modellválasztékával, kiemelkedő dizájnjával, versenyképes feltételeivel és megbízhatóságával a SEAT valódi alternatívát kínál a flottapiacon. Az ügyfeleknek testre szabott megoldások kínálnak a tanácsadástól kezdve egészen a gépkocsik teljes futamidejére vetített költségek optimalizálásáig.

Ma már egyre több autóban van internet-kapcsolat, vagy annak a lehetősége. Milyen információkhoz juthatnak hozzá a digitális világért rajongó sofőrök? Milyen veszélyei lehetnek ennek?

P.Z.: Minden internetes rendszer lehet sérülékeny, ámde a beavatkozás, hekkelés az autós rendszerekbe nem vonzó, mert nincsen közvetlen haszna. A gyártók nagyon ügyelnek az autók védelmére, külön fejlesztő csapatok foglalkoznak ezzel a területtel. Az új megoldásoknak azonban sokkal nagyobb előnyei vannak, mintsem veszélyeket tartogatnának. Mindenkit bíztatok az új megoldások kipróbálására! Az autók egyre jobban gyorsulnak, -ez kifejezetten igaz az EV és PHEV modellekre- egyre több szolgáltatást kínálnak, egyre biztonságosabbak és egyre könnyebb őket vezetni. Nem utolsó sorban a kibocsátásuk is folyamatosan csökken. Érdemes felkészülni az autó által nyújtott élményekre!

