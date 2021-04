Az elmúlt egy év hogyan írta át a háztartási gépek piacát?

A kutatási eredmények is megerősítik, hogy az emberek valóban sokkal több időt töltenek az otthonaikban a járvány első, második és harmadik hullámában: felértékelődött az otthon töltött idő szerepe, fontossága. Többet főzünk, többet takarítunk, sokkal több időt fordítunk a személyes jólétünkre, ez pedig meg is jelent az értékesítési számokban, a kis- és nagygépeknél egyaránt.

A kimondottan főzéssel és takarítással összefüggő termékek értékesítése tavaly az átlag fölött nőtt: a beépíthető sütők, valamint a szabadon álló tűzhelyek látványos növekedést produkáltak. De ezeken kívül több fogyott a főzőlapokból, és növekedést mutattak az olyan háztartartási kisgépek, amik kimondottan az ételkészítéshez kötődnek. Keresettek voltak a turmixok, juicerek.

Emellett a piac kezd átalakulni, régiónkban is azt tapasztaljuk, hogy a beépített termékek, ezen belül például a beépített hűtők iránti kedv megnőtt.

A tavalyi növekedés mellett fontos az is, hogy a főzéssel kapcsolatosan olyan termékek jelentek meg, amik korábban nem voltak jellemzőek a piacon. A beépíthető sütőnél a gőzfunkció sláger volt 2020-ban, a porszívóknál pedig hasonló sikereket értek el az álló, vezeték nélküli, akkumulátoros készülékek.

Érdekes ugyanakkor, hogy kereskedelmi partnereink arról számolnak be, hogy vasalóból viszont kevesebbet adnak el. Valószínűleg azért, mert az emberek kevésbé járnak közösségbe, kevesebbet mennek az utcára.

A koronavírus-járvány alatt kiemelten fontos lett az egészségünk, és a higiéniára is sokkal inkább figyelünk. Ebben hogy lehetnek segítségünkre a gépek?

A háztartási gépek alapvetően nem fertőtlenítésre szolgálnak, de kétségtelen, hogy vannak olyan termékek, amik segítségünkre lehetnek az otthoni higiénia kialakításában. A mosogatógépeket ide lehet sorolni: a 60-70 fokos, tulajdonképpen fertőtlenítő program ilyen funkció, míg a kézi mosogatásnál a kezünk ezt a hőfokot nem bírná el.

A mosógépeknél szintén vannak antibakteriális vagy antiallergén gőzprogramok, amik ugyancsak az extra magas hőmérséklettel és a gőz segítségével fertőtlenítik a ruhákat. Ez elsősorban azoknál a textileknél lehet szükséges, amit sokat használnak, sokat érintkezik az ember testével. Az ágyneműt, a törölközőt vagy éppen a konyharuhát magasabb hőfokon célszerű mosni, így antibakteriális hatást érünk el. De érdemes figyelni arra is, hogy a mosó- és mosogatógépeket időről időre speciális tisztítószerekkel fertőtleníteni kell.

A porszívózás szintén kézenfekvő válasz: minél hatékonyabb a szűrője, annál kevésbé jutnak vissza a belső térbe a pollenek, poratkák, mikroszkopikus szemcsék. A légtisztítók használata ugyancsak a belső levegő minőségének javulását eredményezik, és ezekben is vannak már antibakteriális szűrők, antipollen-szűrők.

Végezetül egy talán feltörekvő kategóriáról is essen szó. Aki használ szárítógépet, az tudja, hogy milyen mennyiségű szösz jön ki egy-egy program után. A gép nélkül ez mind visszajutna a beltéri levegőbe. Illetve a szárítógépnek van még egy áldásos hatása: mivel nem teregetünk, a lakótér páratartalma csökken, megelőzhető a penészedés. Bár a használata a napsütéshez képest extra energiafelhasználást jelent, a teregetés elhagyásával időt takarítunk meg, és a vasaláson is könnyíthetünk.

Egyre fontosabb szerepet tölt be az életünkben a környezettudatosság. Hogyan válasszunk zöld szempontok alapján háztartási gépeket?

A környezettudatosság központi téma, üzleti stratégiánk alapeleme a fenntarthatóság. Az Electrolux minden évben megerősíti elkötelezettségét a környezettudatos működés iránt és egyben konkrét célokat fogalmaz meg. Termék oldalról arra törekszünk, hogy a termékek használata során a kibocsátott szén-dioxid-mennyiség folyamatosan csökkenjen, itt 2020-ban már 20 százalékos csökkenést értünk el a 2015-ös szinthez képest. Érdekes adat, hogy energia- és vízfelhasználás-hatékonyabb termékeink globálisan az összes értékesítési forgalom 36% -át tették ki 2020-ban, ez azt jelenti, hogy a vásárlók is keresik azokat a termékeket, amik a fenntarthatóbb otthoni életben segítik őket.

A fenntarthatóbb otthoni megoldások választása közül a legkézenfekvőbb a mosogatógép lehet, hiszen a legmodernebbek a hagyományos mosogatáskor használt vízmennyiség töredékével, hét-nyolc liter felhasználásával dolgoznak. Elképesztő mennyiségű edényt tudunk minimális víz és energia felhasználásával tisztára mosni. Emellett az Electrolux egyik termékcsaládjánál, a QuickSelect funkcióval a felhasználó tud dönteni (egy csúszka segítségével), mielőtt elindítja a programot, hogy környezettudatosabban, hosszabban akar mosogatni vagy választhatja a rapid módot is, de ennek az árát az energiafelhasználásban kell megfizetni. A választás lehetősége ugyanakkor adott.

A sütőknél a gőzprogram szintén ide sorolható. Amellett, hogy a gőz plusz ízértéket ad a péksüteményeknek, húsoknak, segítségével a sütő elektromosáram-fogyasztása is csökkenthető. Ez egy abszolút win-win szituáció.

A mosógépeknél alapvető tévedés, amit generációkkal ezelőtt tanultunk, hogy a ruhákat minél magasabb hőfokon mossuk, annál tisztábbak lesznek. Ez lehet, hogy így volt régen, de a jelenlegi mosási technikákkal már nem. Az Electroluxnál az UltraMix mosógépek esetében a mosási ciklus előtt a mosószert, majd az öblítőt is keverőtartályba teszi be a gép, és amikor tökéletesen feloldódott az elegy, csak akkor adagolja be a rendszer a dobba. Így negyven fok helyett már harminc fokon is ugyanolyan tisztító hatást érhetünk el. Valamint a gőz ugyanúgy megjelenik a mosógépeknél is: hogyha a mosást gőzprogrammal fejezzük be, akkor kevesebbet kell vasalni, időt és befektetett energiát takaríthatunk meg.

Tóth Péter, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetője © Fülöp Máté

Az Electrolux 2030-ig tűzte ki céljául a karbonsemlegességet. Hogyan valósítják meg?

Ez a törekvés három fő pillérből áll. Az első, hogy jobb megoldásokat kínálunk, korszerű termékeket tervezünk, amik a fenntarthatóbb otthoni életben segítik a vásárlóinkat, előre mozdítják a körforgásos üzleti működést. A második, hogy jobb vállalattá válunk, gyártási folyamatainkat fejlesztjük, környezettudatosan és etikusan működünk. A harmadik pillér pedig a jobb élet megteremtésének előre mozdítása, példát mutatni az iparágnak, a beszállítóknak a fenntarthatóság, újrahasznosítás és újrafelhasználás terén.

A termékek oldaláról újratervezték az európai jogalkotók az energiaosztályok besorolását, ezzel is arra ösztönözve a cégeket, hogy egyre hatékonyabb termékeket fejlesszenek. Emellett gyártócégként azon tudunk változtatni, hogy a gyártási folyamatok során felhasznált energiát minimálisra csökkentsük, legyen szó az áram, a víz, a vegyi anyagok vagy a csomagolóanyagok felhasználásáról.

A másik fontos pont, hogy a felhasznált energia megújuló forrásból származzon, ezek befolyásolják leginkább a karbonsemlegességet. Működésünk során 2020-ig 70 százalékos szén-dioxid kibocsátás csökkenést értünk el 2015-höz képest. Ez jelentős eredmény már most is a 2025-re tervezett 80 százalékos csökkentési arányhoz képest, 2030-as cél pedig a karbonsemleges működés elérése. Ezen felül van egy hosszabb távú, ambiciózusabb törekvés, ami a teljes értéklánc egészére vonatkozik: onnantól kezdve, hogy beérkezik hozzánk az alkatrész, egészen odáig, hogy a vásárló hazaviszi a terméket, és elkezdi használni. 2050-re itt is szeretnék elérni a teljes karbonsemlegességet.

Említette az energiaosztályok besorolását. Ez hogyan változott?

A történet körülbelül húsz évvel ezelőtt kezdődött, amikor az Európai Unió bevezette az energiacímkék kötelező használatát. Ez idő alatt az energiaosztály vált az egyik legfontosabb termékjellemzővé, egyszerű, objektív összehasonlításra ad lehetőséget, hiszen minden gyártóra ugyanazok a feltételek vonatkoznak. Ráadásul a vásárlók szempontjából ez egyfajta mankó is: a matricák meghatározták az ársávot, amit igazából kerestek vagy megengedhettek maguknak.

A húsz év alatt a legfelsőbb kategóriába kerültek az energiahatékony termékek, és a régi rendszer már nem tudott megkülönböztetni hatékony vagy kevésbé hatékony termékeket. Mondjuk vegyük a hűtőszekrényeket, ahol mindegyik bekerült az A+++-os kategóriába, így ez igazából már nem adott támpontot a vásárlóknak, illetve a gyártókat sem ösztönözte arra, hogy továbbfejlesszék az eszközöket.

Az EU a korábbi legfelső két kategóriát, az A-t és a B-t széthúzta: azok a gépek, amik eddig itt szerepeltek, most hét csoportba kerülhetnek. Sokkal jobban kijönnek a különbségek az egyes gyártók és a termékeik között. Minél fentebb van valaki a listán, annál inkább élvezi a fogyasztók támogatását, így minden egyes gyártó elkezd dolgozni, fejleszteni annak érdekében, hogy feljebb kerüljenek az egyes áruk az energiasávokban. Az szintén kimondott szándék volt az Unió részéről, hogy az A-osztály a jelenkori technológiákkal ne legyen elérhető. Valós fejlesztést kell eszközölni.

Az elmúlt egy évben főleg az online vásárlásé volt a főszerep, ez az olyan tételeknél is működik, mint a háztartási gépek piaca?

Az online vásárlás hihetetlen méreteket öltött, és a jelenlegi várakozás szerint ez velünk is fog maradni. Azt tapasztaljuk, hogy az online értékesítés térnyerése évről évre fokozódik, és ehhez jött a tavalyi év: a pandémia extra löketet adott a tendenciának. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 2020-ban a háztartási gépek több mint negyven százaléka online talált gazdára – ezzel az aránnyal egyébként Európában csak a negyedikek vagyunk, a csehek és a szlovákok is előttünk vannak.

Az, hogy mi várható a jövőben, nehéz megmondani, de annyi biztos, hogy velünk marad az irány. Hogy hol a plafon, azt nehéz megjósolni. Vannak olyan várakozások, miszerint az internetes értékesítés elég hamar eléri az ötven százalékot.

A személyes vásárlás élményét hogy lehet az interneten keresztül imitálni?

Az emberek teljesen érthető igénye, hogyha már súlyos százezreket költenek egy készülékre – aminek 10-15 évre szól a használata –, azt nyilván szeretnék megnézni, megtapogatni. Ez egy nagyon nagy kihívás: hogy tudjuk ugyanezt a vásárlási élményt megadni, sőt, ha lehetséges, túl is szárnyalni akár az üzletben való bemutatást?

Tóth Péter, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetője © Fülöp Máté

Az Electroluxnál már évek óta a stratégia fontos része az online vásárlás témaköre, és ennek köszönhetően sikerült olyan mennyiségű és minőségű tapasztalatot összegyűjteni, ami felkészített bennünket erre az időszakra. Teljes eszköztárat fejlesztettünk ki, számos termékfotót teszünk fel, ami garantáltan megnyugtatja a vevőt, hogy nem lesz meglepetés a dobozban, amikor azt hazaviszi, és kibontja. Minden lehetséges részletet megmutatunk, és különböző animációkat, élő videót készítünk. Így olyan terméktulajdonságokat is be tudunk mutatni, amit az üzletben lehetetlen: a helyszínen nem tudunk egy mosógépnél vagy sütőnél gőzprogramot szimulálni.

Vannak olyan, még kiaknázatlan lehetőségek, mint a kiterjesztett valóság, ami nálunk jelenleg tesztfázisban van. 3D-s digitálisan mozgatható modelleket teszünk fel mind a saját, mind legnagyobb partnereink honlapjára, amiket egy QR-kódos applikáció segítségével az otthoni környezetbe tudunk helyezni, hogy lássuk, mekkora helyet fog foglalni, hogy fog kinézni egy adott elem, és milyen lesz az összhatás.

Ezen kívül fontosak a valós vásárlói tapasztalatokon alapuló értékelések, amiket a termékek mellé írnak a felhasználók. Hiszünk abban, hogy a legjobb ajánlás az egy valós, reményeink szerint pozitív visszajelzés, ugyanakkor nagyon sokat tanulunk belőlük, és hasznosítjuk a termékfejlesztésben a negatív visszajelzéseket is.

A tartalom az Electrolux Magyarország megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.