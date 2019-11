Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3c1d650-2d17-4045-9826-d3159603453c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az univerzum legerősebb robbanásai sokkal nagyobb energiasugárzást produkálnak, mint korábban gondolták: különleges teleszkópok segítségével két nemzetközi kutatócsoportnak sikerült észlelnie a legnagyobb energiájú gammasugarakat, amelyeket valaha gammakitörésből mértek.","shortLead":"Az univerzum legerősebb robbanásai sokkal nagyobb energiasugárzást produkálnak, mint korábban gondolták: különleges...","id":"20191124_kozmikus_oriasrobbanasok_foldi_gammasugarteleszkop_gammasugarzas_kitores_hess_magic_desy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3c1d650-2d17-4045-9826-d3159603453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a9b795-8e35-41a8-8fd5-174bfea25a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_kozmikus_oriasrobbanasok_foldi_gammasugarteleszkop_gammasugarzas_kitores_hess_magic_desy","timestamp":"2019. november. 24. 18:03","title":"A látható fénynél 100 milliárdszor nagyobb energiájú kitöréseket észleltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Maurice Robinson egyelőre csak az illegális bevándorlás elősegítése vádpontban ismerte el vétkességét.","shortLead":"Maurice Robinson egyelőre csak az illegális bevándorlás elősegítése vádpontban ismerte el vétkességét.","id":"20191125_Bunosnek_vallotta_magat_a_brit_halalkamion_soforje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6faffee-a8b1-4814-9aca-7521df53b31b","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_Bunosnek_vallotta_magat_a_brit_halalkamion_soforje","timestamp":"2019. november. 25. 13:34","title":"Bűnösnek vallotta magát a brit halálkamion sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a képviselők igent mondanak a Várhelyi Olivér nevét is tartalmazó listára, december elsején elkezdheti a munkát az új Európai Bizottság. ","shortLead":"Ha a képviselők igent mondanak a Várhelyi Olivér nevét is tartalmazó listára, december elsején elkezdheti a munkát...","id":"20191125_Elharult_az_utolso_akadaly_is_az_Europai_Parlament_szerdan_szavaz_az_uj_bizottsagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e12e686-5662-4970-a0cf-a195e1f37ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_Elharult_az_utolso_akadaly_is_az_Europai_Parlament_szerdan_szavaz_az_uj_bizottsagrol","timestamp":"2019. november. 25. 12:01","title":"Elhárult az utolsó akadály, az Európai Parlament szerdán szavaz az új bizottságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon nemrég tettek elérhetővé egy funkciót, amellyel úgy oszthatók meg a történetek, hogy csak bizonyos ismerősök lássák. A fejlesztést most átveszi a Facebook.","shortLead":"Az Instagramon nemrég tettek elérhetővé egy funkciót, amellyel úgy oszthatók meg a történetek, hogy csak bizonyos...","id":"20191125_instagram_tortenet_sztori_megosztasa_close_friends_facebook_favorites_kedvencek_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff96ef74-4085-486c-a605-ba64320c92f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_instagram_tortenet_sztori_megosztasa_close_friends_facebook_favorites_kedvencek_funkcio","timestamp":"2019. november. 25. 09:03","title":"Hálás lesz a Facebook új funkciójáért: jön a mikromegosztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0ff865-6c65-4557-82d3-2327b293891e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Két alak zseblámpával egyenesen a vitrinekhez megy – látható a felvételen.","shortLead":"Két alak zseblámpával egyenesen a vitrinekhez megy – látható a felvételen.","id":"20191126_Videon_ahogy_a_drezdai_mukoincsrablok_betorik_a_vitrineket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a0ff865-6c65-4557-82d3-2327b293891e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e86086-3396-47dc-bf43-c38f2da4777b","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Videon_ahogy_a_drezdai_mukoincsrablok_betorik_a_vitrineket","timestamp":"2019. november. 26. 10:22","title":"Videón, ahogy a drezdai műkincsrablók betörik a vitrineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d863d4-dd0f-41ae-9852-aaeac688fee8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Közzétette idei harmadik negyedévre vonatkozó okostelefon-piaci jelentését a Canalys. Elég rápillantani a grafikonra, és máris kirajzolódik az idei év történéseinek hatása, melynek révén máris alakul a gyártók helyzete.","shortLead":"Közzétette idei harmadik negyedévre vonatkozó okostelefon-piaci jelentését a Canalys. Elég rápillantani a grafikonra...","id":"20191125_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_samsung_huawei_apple_xiaomi_hmd_nokia_mobilpiac_helyzete_2019_q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d863d4-dd0f-41ae-9852-aaeac688fee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8560a5ed-c198-431e-a679-0e2fa1eef736","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_samsung_huawei_apple_xiaomi_hmd_nokia_mobilpiac_helyzete_2019_q3","timestamp":"2019. november. 25. 08:03","title":"Megállt a Huawei (0%), tör fel a Xiaomi (+73%) és a Samsung is jól megy Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Legújabban szúrós szagú víz folyik a Mátrai Erőműnél, a magyar kormány mégis figyelembe veszi az emberek véleményét. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Legújabban szúrós szagú víz folyik a Mátrai Erőműnél, a magyar kormány mégis figyelembe veszi az emberek véleményét...","id":"20191126_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc75cc-5b36-4eaa-be06-19174d54ab93","keywords":null,"link":"/360/20191126_Radar360","timestamp":"2019. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Példátlan magyar siker a tévéseknél, orvosi szenzáció Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Innovációs és Technológiai minisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció, amilyen, mert Brüsszel előírásait teljesítik.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai minisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció...","id":"20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea39c1-939a-45bb-8dc2-bf3a2c36a265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","timestamp":"2019. november. 24. 16:50","title":"Az ITM szerint azért fű alatt konzultálnak a klímavédelemről, mert Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]