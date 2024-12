Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Duna House előrejelzése számottevő hitelpiaci növekedéssel, és így az adásvételek megugrásával is számol.","shortLead":"A Duna House előrejelzése számottevő hitelpiaci növekedéssel, és így az adásvételek megugrásával is számol.","id":"20241220_10-akar-20-szazalekos-tovabbi-dragulast-hozhat-2025-az-ingatlanpiacon-lakasarak-ingatlanarak-elorejelzes-Duna-House","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be.jpg","index":0,"item":"c8724c0f-d676-47ea-9a92-25dde6388f46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_10-akar-20-szazalekos-tovabbi-dragulast-hozhat-2025-az-ingatlanpiacon-lakasarak-ingatlanarak-elorejelzes-Duna-House","timestamp":"2024. december. 20. 17:59","title":"Akár húsz százalékos további drágulást hozhat 2025 az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee62842-de14-4505-9f17-380aafeac995","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokasodnak a spinoffok. De mit szólna ehhez Sheldon?","shortLead":"Sokasodnak a spinoffok. De mit szólna ehhez Sheldon?","id":"20241220_Uj-sorozat-keszul-az-Agymenon-farvizen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ee62842-de14-4505-9f17-380aafeac995.jpg","index":0,"item":"59b07a26-ef52-43b7-85f6-d9e29fd39a9f","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_Uj-sorozat-keszul-az-Agymenon-farvizen","timestamp":"2024. december. 20. 11:05","title":"Újabb sorozat készül az Agymenők farvizén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban és Oroszországgal majdnem minden rendben van. Igaz, hogy egy kicsit magas az infláció, viszont alacsony a születések száma, ám az ország még sohasem volt ilyen erős, mint most, és sohasem volt ennyire szuverén állam – ez volt Vlagyimir Putyin orosz államfő szokásos év végi moszkvai sajtóértekezletének fő üzenete. Az apró bökkenő az, hogy az inflációval és a népességfogyással kapcsolatos aggodalmakat leszámítva az elnöki válaszoknak nem sok közük volt a valósághoz.","shortLead":"Oroszországban és Oroszországgal majdnem minden rendben van. Igaz, hogy egy kicsit magas az infláció, viszont alacsony...","id":"20241219_putyin-evertekelo-moszkva-fugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"c9cf0539-6485-43ac-a579-fd931627fc20","keywords":null,"link":"/vilag/20241219_putyin-evertekelo-moszkva-fugges","timestamp":"2024. december. 19. 17:19","title":"Putyin, avagy a Pinokkióba öntött rendíthetetlen moszkvai ólomkatona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7d43f0-33cd-463f-b12c-226973d12ea1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autó két utasa még a tűzoltók érkezése előtt ki tudott szállni.","shortLead":"Az autó két utasa még a tűzoltók érkezése előtt ki tudott szállni.","id":"20241220_13-kerulet-munkagodorbe-zuhant-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c7d43f0-33cd-463f-b12c-226973d12ea1.jpg","index":0,"item":"d996a755-dee6-40d1-b282-251b568b42b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_13-kerulet-munkagodorbe-zuhant-auto","timestamp":"2024. december. 20. 14:20","title":"Öt méter mély munkagödörbe zuhant egy autó a XIII. kerületben, a tetején állt meg – videó a mentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a691b7a2-b275-4b58-a883-ebec50627136","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai piac 65 százalékát birtokolja, és most – főleg az eszközökben lévő biztonsági rések miatt – felmerült a TP-Link hálózati eszközeinek a betiltása.","shortLead":"Az amerikai piac 65 százalékát birtokolja, és most – főleg az eszközökben lévő biztonsági rések miatt – felmerült...","id":"20241220_tp-link-routerek-halozati-eszkozok-betiltas-egyesult-allamok-kinai-hackertamadasok-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a691b7a2-b275-4b58-a883-ebec50627136.jpg","index":0,"item":"cdf21053-5037-4189-a4ea-355791463361","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_tp-link-routerek-halozati-eszkozok-betiltas-egyesult-allamok-kinai-hackertamadasok-kapcsolat","timestamp":"2024. december. 20. 11:03","title":"Betilthatják a TP-Link eszközeit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aba-Horváth István elmondta: azt feltételezik róla, hogy indokolatlanul nagy összeget számolt el irodabérleti díjként. Panaszt tett a gyanúsítás ellen. ","shortLead":"Aba-Horváth István elmondta: azt feltételezik róla, hogy indokolatlanul nagy összeget számolt el irodabérleti díjként...","id":"20241221_koltsegvetesi-csalas-magyarorszagi-romak-orszagos-onkormanyzata-gyanu-nav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"bf1647cd-273c-4822-a286-e2cdf5f8961d","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_koltsegvetesi-csalas-magyarorszagi-romak-orszagos-onkormanyzata-gyanu-nav","timestamp":"2024. december. 21. 13:12","title":"Népszava: Költségvetési csalással gyanúsítják az MROÖ elnökét és más roma politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Barátságtalan lépés, hogy Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek – írta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en.","shortLead":"Barátságtalan lépés, hogy Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi...","id":"20241219_Baratsagtalan-lepes-hogy-Magyarorszag-menedekjogot-adott-Marcin-Romanowskinak-irja-a-lengyel-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7.jpg","index":0,"item":"4c6b0945-1675-46ca-bf0e-f59fb620ed0d","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_Baratsagtalan-lepes-hogy-Magyarorszag-menedekjogot-adott-Marcin-Romanowskinak-irja-a-lengyel-kulugyminiszter","timestamp":"2024. december. 19. 21:55","title":"Barátságtalan lépés, hogy Magyarország menedékjogot adott Marcin Romanowskinak – írja a lengyel külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be77718-8f3a-4ff2-a4ae-68f67d85cd79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet szerint az egyetemi diplomás munkavállalók bére katasztrofálisan gyenge, és jövőre is csak átlagosan 4,62 százalékkal emelkedik.","shortLead":"A szakszervezet szerint az egyetemi diplomás munkavállalók bére katasztrofálisan gyenge, és jövőre is csak átlagosan...","id":"20241220_szocialis-munka-berrendezes-beremeles-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be77718-8f3a-4ff2-a4ae-68f67d85cd79.jpg","index":0,"item":"882c1c3c-b104-49da-9c66-d8668c6ee4ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_szocialis-munka-berrendezes-beremeles-koltsegvetes","timestamp":"2024. december. 20. 08:33","title":"Bérrendezést követelnek a szociális dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]