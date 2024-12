Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"216589c0-fd28-4420-bc8f-d4b474a2a241","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közösségi portáon eladott hamis jegyek új tulajai csak beléptetésnél jöttek rá a csalásra. Eddig hét károsoltrul tudni, de a rendőrség szerint jóval többen járhattak pórul.","shortLead":"A közösségi portáon eladott hamis jegyek új tulajai csak beléptetésnél jöttek rá a csalásra. Eddig hét károsoltrul...","id":"20241220_Hamisitott-koncerjegyekkel-csalo-part-fogott-el-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/216589c0-fd28-4420-bc8f-d4b474a2a241.jpg","index":0,"item":"772e017f-eda0-43c6-88ea-a259a614447f","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_Hamisitott-koncerjegyekkel-csalo-part-fogott-el-a-rendorseg","timestamp":"2024. december. 20. 17:19","title":"Hamisított belépőjegyekkel csaló párt fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d180fc-4d5e-4817-a31e-f8d578ec111f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Dobrev Klára szerint a miniszterelnök hűtlen kezelést és hivatali visszaélést követ el.","shortLead":"Dobrev Klára szerint a miniszterelnök hűtlen kezelést és hivatali visszaélést követ el.","id":"20241220_demokratikus-koalicio-orban-viktor-feljelentes-unios-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d180fc-4d5e-4817-a31e-f8d578ec111f.jpg","index":0,"item":"31a74798-eba8-4e6e-867e-2b853437ea9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_demokratikus-koalicio-orban-viktor-feljelentes-unios-tamogatas","timestamp":"2024. december. 20. 13:20","title":"Feljelenti Orbán Viktort a DK az elvesztett uniós pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c133eb-7b40-449b-bab6-fbb2de624e08","c_author":"Arató László - Kuglics Sarolta","category":"eurologus","description":"Teljes valótlanságot állítva kampányolt Nagy István agrárminiszter múlt héten, amikor a mezőgazdasági miniszterek tanácsát utolsó alkalommal elnökölte. Az Európai Bizottság kategorikusan cáfolta Nagy kijelentéseit, amelyeket a miniszter is csak homályos utalásokkal próbált alátámasztani.","shortLead":"Teljes valótlanságot állítva kampányolt Nagy István agrárminiszter múlt héten, amikor a mezőgazdasági miniszterek...","id":"20241220_orosz-ukran_agrarminiszterek_europai_bizottsag_nagy-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c133eb-7b40-449b-bab6-fbb2de624e08.jpg","index":0,"item":"acea75a8-2af6-402e-abc6-038b487b453c","keywords":null,"link":"/eurologus/20241220_orosz-ukran_agrarminiszterek_europai_bizottsag_nagy-istvan","timestamp":"2024. december. 20. 14:44","title":"A magyar agrárminiszter állításával ellentétben Brüsszel nem akarja Ukrajnának adni a gazdák pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ördögűzők támogatása, Jaroslaw Kaczynski fekete pénzeinek kezelése, egyebek mellett ezzekkel is vádolják Lengyelországban Marcin Romanowskit. Lengyelország gazdasági sikersztori. A lengyel kormányfő, Donald Tusk Európában sztár, otthon éppen rászámolnak. Az EU-nek el kell döntenie, hogyan viszonyul Amerikához. Irán meggyengült, de vajon mit kezd ezzel Donald Trump. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Ördögűzők támogatása, Jaroslaw Kaczynski fekete pénzeinek kezelése, egyebek mellett ezzekkel is vádolják...","id":"20241221_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3126aa3e-0990-4200-b71c-54331e21c01a","keywords":null,"link":"/360/20241221_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 21. 10:07","title":"Nem térnek napirendre a nyugati lapok afölött, hogy Magyarország politikai menedékjogot adott a szökött lengyel expolitikusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a77e19-187c-4867-bbe3-1d9d622f438e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebből a szögletes lámpás különleges kettes Golfból alig pár ezer darab készült, és ennek a remek példánynak az árából majdnem kijön egy vadonatúj Golf R.","shortLead":"Ebből a szögletes lámpás különleges kettes Golfból alig pár ezer darab készült, és ennek a remek példánynak az árából...","id":"20241221_meregdraga-porteka-ez-a-kivalo-regi-vw-rallye-golf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a77e19-187c-4867-bbe3-1d9d622f438e.jpg","index":0,"item":"981110dd-dc9d-479c-9a10-e6689f541a1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_meregdraga-porteka-ez-a-kivalo-regi-vw-rallye-golf","timestamp":"2024. december. 21. 07:21","title":"Méregdrága portéka ez a kiváló régi Rallye Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87518dfe-9f8e-432e-a2b5-17fc2ee08f0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatók szerint a jövőben könnyebb lehet a hamis áruk azonosítása azzal a mesterséges intelligenciával, ami képes elemezni az italok aromáját a molekuláris összetételük alapján.","shortLead":"Német kutatók szerint a jövőben könnyebb lehet a hamis áruk azonosítása azzal a mesterséges intelligenciával, ami képes...","id":"20241220_whisky-iz-illat-mesterseges-intelligencia-mesterseges-orr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87518dfe-9f8e-432e-a2b5-17fc2ee08f0c.jpg","index":0,"item":"a15c03e3-39d0-42c2-9a23-e587b3ceb0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_whisky-iz-illat-mesterseges-intelligencia-mesterseges-orr","timestamp":"2024. december. 20. 13:03","title":"Megcsinálták a mesterséges orrot, azonnal megmondja, hogy amerikai vagy skót whisky van-e előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2f008b-c732-410e-9c0a-80f6fee2d95e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy háromtagú család szerette volna megnézni a havas finn tájakat, és biztosította őket az utazási iroda, hogy meg is tehetik, de csak olvadt hó és törölt programok vártak rájuk. ","shortLead":"Egy háromtagú család szerette volna megnézni a havas finn tájakat, és biztosította őket az utazási iroda, hogy meg is...","id":"20241219_lappfoldi-ut-brit-csalad-csalodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c2f008b-c732-410e-9c0a-80f6fee2d95e.jpg","index":0,"item":"9c00b7a4-0522-4ae1-9d5d-86fb7112fd49","keywords":null,"link":"/elet/20241219_lappfoldi-ut-brit-csalad-csalodas","timestamp":"2024. december. 19. 17:34","title":"Mindenüket feltették a lappföldi útra, de csak sártócsában ülhettek a szánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fa9cd6-4936-4e58-badc-0c0e20ffc8d4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Borult, esős időt hoz a karácsony előtti utolsó péntek, majd hétvégén előbb kisüt a nap, utána pedig havazásra is számíthatunk, amely akár szentestéig is kitarthat.","shortLead":"Borult, esős időt hoz a karácsony előtti utolsó péntek, majd hétvégén előbb kisüt a nap, utána pedig havazásra is...","id":"20241220_idojaras-eso-borult-ido-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06fa9cd6-4936-4e58-badc-0c0e20ffc8d4.jpg","index":0,"item":"4ed548a3-c73b-4c42-92f8-aec8131bbf56","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_idojaras-eso-borult-ido-hungaromet","timestamp":"2024. december. 20. 06:37","title":"Pénteken be kell érnünk az esővel, de karácsonyig még számíthatunk havazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]