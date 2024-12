Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40bcfe24-3d83-45f7-9628-360b655d00bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi vallomása szerint azt hitte, hogy a konvoj egyik járművét az unokatestvére vezeti.","shortLead":"A férfi vallomása szerint azt hitte, hogy a konvoj egyik járművét az unokatestvére vezeti.","id":"20241219_nemetorszag-vademeles-olaf-scholz-kokain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bcfe24-3d83-45f7-9628-360b655d00bf.jpg","index":0,"item":"e838c00b-be3b-49fe-9561-c830ca52d057","keywords":null,"link":"/elet/20241219_nemetorszag-vademeles-olaf-scholz-kokain","timestamp":"2024. december. 19. 20:37","title":"Vádat emeltek az Olaf Scholzot bekokainozva megölelő férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531b5749-8910-437e-b46a-59f656d4c018","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ugyanaz a cég indul a gép keresésére, amely legutóbb, 2018-ban is próbálkozott a roncsok megtalálásával.","shortLead":"Ugyanaz a cég indul a gép keresésére, amely legutóbb, 2018-ban is próbálkozott a roncsok megtalálásával.","id":"20241220_malajzia-mh370-malaysia-airlines-repulogep-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531b5749-8910-437e-b46a-59f656d4c018.jpg","index":0,"item":"165bbace-3a05-4dc3-ae07-bcaba3a08bd2","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_malajzia-mh370-malaysia-airlines-repulogep-kereses","timestamp":"2024. december. 20. 13:34","title":"Újrakezdi a 10 éve eltűnt MH370-es járat keresését Malajzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"Mészáros Márton","category":"kkv","description":"Szenteste napján legfeljebb 14 óráig maradhatnak nyitva az üzletek, de több cég úgy döntött, hogy december 24-én már szabadnapot ad a dolgozóknak, ugyanakkor 23-án van, ahol meghosszabbított nyitvatartás várja a vásárlókat.","shortLead":"Szenteste napján legfeljebb 14 óráig maradhatnak nyitva az üzletek, de több cég úgy döntött, hogy december 24-én már...","id":"20241220_karacsony-szenteste-szilveszter-tesco-lidl-aldi-nyitvatartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19.jpg","index":0,"item":"62882b5f-c083-4878-935f-289bfac5f6f5","keywords":null,"link":"/kkv/20241220_karacsony-szenteste-szilveszter-tesco-lidl-aldi-nyitvatartas-ebx","timestamp":"2024. december. 20. 14:15","title":"Mutatjuk, hogy december 24-én hol intézheti el az utolsó pillanatos vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6732eb4-1e6b-46bf-9074-06b694231d0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az amerikai robbanószerkezet gyújtóját a helyszínen eltávolították a honvédek, ezalatt lezárták a környéket.","shortLead":"Az amerikai robbanószerkezet gyújtóját a helyszínen eltávolították a honvédek, ezalatt lezárták a környéket.","id":"20241220_vilaghaborus-bomba-hatastalanitas-csepel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6732eb4-1e6b-46bf-9074-06b694231d0a.jpg","index":0,"item":"adbd27ea-2ec6-430f-b7f1-d8249504c083","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_vilaghaborus-bomba-hatastalanitas-csepel","timestamp":"2024. december. 20. 15:30","title":"Második világháborús bombát hatástalanítottak Csepelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor eszközként használja az ukrajnai magyar kisebbséget, jelenti ki a Kurier kárpátaljai beszámolója. 