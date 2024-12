Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d22e549-52ca-4741-a585-961b12d6072e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leköszönő amerikai elnök az első felesége és a kislánya emléke előtt tisztelgett, akik több mint fél évszázaddal ezelőtt elindultak karácsonyfát venni, de egy baleset miatt már soha nem tértek haza. ","shortLead":"A leköszönő amerikai elnök az első felesége és a kislánya emléke előtt tisztelgett, akik több mint fél évszázaddal...","id":"20241219_joe-biden-elso-felesege-halal-emlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d22e549-52ca-4741-a585-961b12d6072e.jpg","index":0,"item":"e866b31c-3eef-404e-8301-6216032beab5","keywords":null,"link":"/elet/20241219_joe-biden-elso-felesege-halal-emlekezes","timestamp":"2024. december. 19. 11:46","title":"„A lánya meghalt. És nem biztos, hogy a két fia túléli” – Joe Biden 52 évvel ezelőtt kapott egy végzetes telefonhívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hazai fizetőeszköz szinte minden valutával szemben padlót fogott, legyen az akár nyugati, akár régiós.","shortLead":"A hazai fizetőeszköz szinte minden valutával szemben padlót fogott, legyen az akár nyugati, akár régiós.","id":"20241219_forint-forintarfolyam-forintgyengules-deviza-valutapiac-gazdasag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"0effe888-4234-4f48-b7e6-92fcfe5be018","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241219_forint-forintarfolyam-forintgyengules-deviza-valutapiac-gazdasag-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 14:38","title":"Rég nem volt ilyen mélyen a forint: 416 az euró, 400 fölött a dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bíróság bűnösnek találta Dominique Pelicot-t, aki csaknem egy évtizeden át elkábította a feleségét, majd idegeneket hívott az otthonukba, hogy megerőszakolják az öntudatlan nőt.","shortLead":"A bíróság bűnösnek találta Dominique Pelicot-t, aki csaknem egy évtizeden át elkábította a feleségét, majd idegeneket...","id":"20241219_pelicot-ugy-itelet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6.jpg","index":0,"item":"f6ae78e8-e775-450b-b707-c7d9701d50eb","keywords":null,"link":"/elet/20241219_pelicot-ugy-itelet-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 10:26","title":"Örömkönnyek Avignonban: ítélet született a Pelicot-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg először.","shortLead":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg...","id":"20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a.jpg","index":0,"item":"2f794950-e3b6-4d07-b7de-ae53098d2f5e","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","timestamp":"2024. december. 20. 15:00","title":"Anima Sound System-variációk Dosztojevszkijre, Weilre és remixerekre – albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf3cd19-5e76-4e57-a1a9-b4fffe05e2a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakásban két ember tartózkodott, őket kimentették.","shortLead":"A lakásban két ember tartózkodott, őket kimentették.","id":"20241219_angyalfold-lakastuz-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf3cd19-5e76-4e57-a1a9-b4fffe05e2a5.jpg","index":0,"item":"e27701a5-f081-4fe6-a088-703c7d0f16c8","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_angyalfold-lakastuz-video","timestamp":"2024. december. 19. 09:48","title":"Kigyulladt egy lakás Angyalföldön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban és Oroszországgal majdnem minden rendben van. Igaz, hogy egy kicsit magas az infláció, viszont alacsony a születések száma, ám az ország még sohasem volt ilyen erős, mint most, és sohasem volt ennyire szuverén állam – ez volt Vlagyimir Putyin orosz államfő szokásos év végi moszkvai sajtóértekezletének fő üzenete. Az apró bökkenő az, hogy az inflációval és a népességfogyással kapcsolatos aggodalmakat leszámítva az elnöki válaszoknak nem sok közük volt a valósághoz.","shortLead":"Oroszországban és Oroszországgal majdnem minden rendben van. Igaz, hogy egy kicsit magas az infláció, viszont alacsony...","id":"20241219_putyin-evertekelo-moszkva-fugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"c9cf0539-6485-43ac-a579-fd931627fc20","keywords":null,"link":"/vilag/20241219_putyin-evertekelo-moszkva-fugges","timestamp":"2024. december. 19. 17:19","title":"Putyin, avagy a Pinokkióba öntött rendíthetetlen moszkvai ólomkatona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ünnepek előtt emelnek.","shortLead":"Az ünnepek előtt emelnek.","id":"20241220_gazolaj-dragulas-aremeles-benzin-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"ed4f6ae1-55e8-465f-8276-bd9370a873b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_gazolaj-dragulas-aremeles-benzin-tankolas","timestamp":"2024. december. 20. 11:44","title":"Hétvégén drágul a tankolás, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"Horn Andrea","category":"itthon","description":"Előbb a Fővárosi Választási Bizottság, majd a Kúria ellentétes döntése után az Ab is elkaszálta a népszavazási kezdeményezést. ","shortLead":"Előbb a Fővárosi Választási Bizottság, majd a Kúria ellentétes döntése után az Ab is elkaszálta a népszavazási...","id":"20241219_budapesti-nepszavazas-2036-olimpia-alkotmanybirosag-kuria-olimpiai-bajnokok-mob-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33.jpg","index":0,"item":"bd168f99-d52f-4b97-8f66-75e0c841684a","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_budapesti-nepszavazas-2036-olimpia-alkotmanybirosag-kuria-olimpiai-bajnokok-mob-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 11:55","title":"Nem lehet budapesti népszavazás az olimpiarendezésről az Alkotmánybíróság döntése szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]