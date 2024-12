Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"402f19e5-d0ed-4ced-bcbb-b39e6c5b01dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár egy másodpercen belül képesek másolni egymás arckifejezéseit.","shortLead":"Akár egy másodpercen belül képesek másolni egymás arckifejezéseit.","id":"20241220_palackorru-delfinek-mosolygas-jatek-szocialis-lenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/402f19e5-d0ed-4ced-bcbb-b39e6c5b01dd.jpg","index":0,"item":"d87ee110-5f28-43dd-a018-612add273c4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_palackorru-delfinek-mosolygas-jatek-szocialis-lenyek","timestamp":"2024. december. 20. 09:55","title":"A palackorrú delfinek egymásra mosolyognak játék közben – kiderült, miért és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin szó szerint idézte fel, hogyan tálalta neki Orbán Viktor a karácsonyi tűzszünetről szóló javaslatát","shortLead":"Vlagyimir Putyin szó szerint idézte fel, hogyan tálalta neki Orbán Viktor a karácsonyi tűzszünetről szóló javaslatát","id":"20241219_orosz-ukran-haboru-putyin-orban-karacsonyi-tuzszunet-javaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540.jpg","index":0,"item":"c8ada7ba-881b-40a5-8ddf-7972b71af859","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_orosz-ukran-haboru-putyin-orban-karacsonyi-tuzszunet-javaslat-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 18:49","title":"Putyin: Azt hiszem, Viktor nem fog rám haragudni azért, ha a beszélgetésünk egy részét nyilvánosságra hozom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg először.","shortLead":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg...","id":"20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a.jpg","index":0,"item":"2f794950-e3b6-4d07-b7de-ae53098d2f5e","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","timestamp":"2024. december. 20. 15:00","title":"Anima Sound System-variációk Dosztojevszkijre, Weilre és remixerekre – albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d180fc-4d5e-4817-a31e-f8d578ec111f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Dobrev Klára szerint a miniszterelnök hűtlen kezelést és hivatali visszaélést követ el.","shortLead":"Dobrev Klára szerint a miniszterelnök hűtlen kezelést és hivatali visszaélést követ el.","id":"20241220_demokratikus-koalicio-orban-viktor-feljelentes-unios-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d180fc-4d5e-4817-a31e-f8d578ec111f.jpg","index":0,"item":"31a74798-eba8-4e6e-867e-2b853437ea9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_demokratikus-koalicio-orban-viktor-feljelentes-unios-tamogatas","timestamp":"2024. december. 20. 13:20","title":"Feljelenti Orbán Viktort a DK az elvesztett uniós pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d60a2f-4f14-4831-99d4-4a24ca6b0808","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig a cég jogi vezetője még szabadságot is kivett azért, hogy Kamala Harris kampányában önkénteskedjen.","shortLead":"Pedig a cég jogi vezetője még szabadságot is kivett azért, hogy Kamala Harris kampányában önkénteskedjen.","id":"20241219_donald-trump-beiktatasi-alap-adomany-uber","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10d60a2f-4f14-4831-99d4-4a24ca6b0808.jpg","index":0,"item":"e6b4c7d9-a35d-47b6-bf44-52b2b5bf7e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20241219_donald-trump-beiktatasi-alap-adomany-uber","timestamp":"2024. december. 19. 21:00","title":"Az Uber és a vezérigazgatója is adományozott egy-egy millió dollárt Trump beiktatási alapjának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bd1de-b258-47b1-810d-cbb7c1d68482","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A frissen kiírt közbeszerzés két évre szól.","shortLead":"A frissen kiírt közbeszerzés két évre szól.","id":"20241220_Felmilliard-taxi-kozbeszerzes-tender-miniszteriumi-dolgozok-kormany-Fotaxi-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-KEF","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524bd1de-b258-47b1-810d-cbb7c1d68482.jpg","index":0,"item":"1334bb82-2889-43e4-9d30-42caa9420916","keywords":null,"link":"/kkv/20241220_Felmilliard-taxi-kozbeszerzes-tender-miniszteriumi-dolgozok-kormany-Fotaxi-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-KEF","timestamp":"2024. december. 20. 08:08","title":"Félmilliárdból taxiztatná a minisztériumi dolgozókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e29c911-33a6-4f24-97e4-b50ffe8dec52","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Boguslawski mindig így csinálja. Megjelenik valahol, csodát tesz, és eltűnik” – mondja a kellékes a nagy lengyel színész vendégjátéka után Spiró György Az imposztorában. A Pesti Színházban bemutatott komédia új árnyalatot kapott, miután az író a harmadik felvonást itt-ott megváltoztatta.","shortLead":"„Boguslawski mindig így csinálja. Megjelenik valahol, csodát tesz, és eltűnik” – mondja a kellékes a nagy lengyel...","id":"20241221_hvg-spiro-gyorgy-az-imposztor-pesti-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e29c911-33a6-4f24-97e4-b50ffe8dec52.jpg","index":0,"item":"916708b6-fa68-413a-bebe-8dbb95612d92","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-spiro-gyorgy-az-imposztor-pesti-szinhaz","timestamp":"2024. december. 21. 15:30","title":"Mit mond 2024 végletekig megosztott Magyarországán Spiró György Az imposztor című drámája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da164d23-707a-4e17-aa93-24f340c2ba0d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan módszert kerestek amerikai kutatók, amelynél felülírhatják a fotoszintézist, és a növények fejlődését függetlenné tehetnék a Naptól. Az új eljárás mérsékelheti az élelmiszer-ellátás globális problémáját.","shortLead":"Olyan módszert kerestek amerikai kutatók, amelynél felülírhatják a fotoszintézist, és a növények fejlődését függetlenné...","id":"20241221_fotoszintezis-nelkuli-novenytermesztes-elektromezogazdasag-agrar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da164d23-707a-4e17-aa93-24f340c2ba0d.jpg","index":0,"item":"0e9d3411-3029-4da7-8496-3ec49f5bbf0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_fotoszintezis-nelkuli-novenytermesztes-elektromezogazdasag-agrar","timestamp":"2024. december. 21. 12:03","title":"Sikerült majdnem teljes sötétségben növényt termeszteni, megnyílhat az elektromezőgazdaság kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]