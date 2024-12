Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9207905a-6236-421a-8516-2036ae958c6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Baromfik kötelező zártan tartásának elmulasztása, kereskedelmi állományok illegális tartása többek között. ","shortLead":"Baromfik kötelező zártan tartásának elmulasztása, kereskedelmi állományok illegális tartása többek között. ","id":"20241220_Illegalis-tevekenysegek-is-hozzajarulhattak-ahhoz-hogy-tovabbra-is-madarinfluenza-jarvany-van-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9207905a-6236-421a-8516-2036ae958c6e.jpg","index":0,"item":"6d35ce4a-3797-4684-b3df-03fe1e892af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_Illegalis-tevekenysegek-is-hozzajarulhattak-ahhoz-hogy-tovabbra-is-madarinfluenza-jarvany-van-Magyarorszagon","timestamp":"2024. december. 20. 16:53","title":"Illegális tevékenységek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy továbbra is jelen van a madárinfluenza Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4265d34-0706-4f29-bdf7-b74067993ad8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki vezetésű önkormányzat mindent visszakap.","shortLead":"Az ellenzéki vezetésű önkormányzat mindent visszakap.","id":"20241221_paksi-kulonleges-gazdasagi-ovezet-megszunes-magyar-kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4265d34-0706-4f29-bdf7-b74067993ad8.jpg","index":0,"item":"70d473af-b6a5-410e-b403-d77d06af5294","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241221_paksi-kulonleges-gazdasagi-ovezet-megszunes-magyar-kozlony","timestamp":"2024. december. 21. 10:07","title":"Megszűnik a paksi különleges gazdasági övezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a206a327-aa57-4a93-8f93-92a7ab784258","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tanár és öt diák megsebesült, a támadót elfogták.","shortLead":"Egy tanár és öt diák megsebesült, a támadót elfogták.","id":"20241220_iskola-keses-tamadas-zagrab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a206a327-aa57-4a93-8f93-92a7ab784258.jpg","index":0,"item":"b4d22a84-7bd9-4e9c-b721-a686ce71e4fd","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_iskola-keses-tamadas-zagrab","timestamp":"2024. december. 20. 12:14","title":"Egy hétéves kislány meghalt a zágrábi iskolai késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3627bac3-d386-4cc9-b519-b28200068d21","c_author":"Balizs Benedek","category":"itthon","description":"Az építési és közlekedési miniszter arról beszélt Hajdú Péter műsorában, hogy nem Magyar Péter volt a „balhé” 2024-ben, hanem a Novák-ügy<span style=\"font-family: -webkit-standard; font-size: medium; font-weight: 400; white-space: normal;\"></span>. ","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter arról beszélt Hajdú Péter műsorában, hogy nem Magyar Péter volt a „balhé” 2024-ben...","id":"20241220_lazar-janos-osszezarva-hadu-peterrel-youtube-fidesz-bulvar-kegyelembotrany-novak-katalin-orban-viktor-magyar-peter-politika-donald-trump-mav-vasut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3627bac3-d386-4cc9-b519-b28200068d21.jpg","index":0,"item":"17c90f4a-a034-480e-a4c1-df62b31568ee","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_lazar-janos-osszezarva-hadu-peterrel-youtube-fidesz-bulvar-kegyelembotrany-novak-katalin-orban-viktor-magyar-peter-politika-donald-trump-mav-vasut-ebx","timestamp":"2024. december. 20. 21:41","title":"Lázár János Hajdú Péternek: Engem oda szokott küldeni a miniszterelnök, ahol baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b0e13e-6b8f-4e95-80b4-89d5edf189fd","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Lena Dunham és Stephen Fry könnybe lábadt szemei nem tesznek jót a lengyel családi múlttal és a holokauszt-traumákkal való szembenézésnek. ","shortLead":"Lena Dunham és Stephen Fry könnybe lábadt szemei nem tesznek jót a lengyel családi múlttal és a holokauszt-traumákkal...","id":"20241216_Stephen-Fry-Lena-Dunham-kincs-a-multbol-holokauszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1b0e13e-6b8f-4e95-80b4-89d5edf189fd.jpg","index":0,"item":"eec100a2-487b-4cf9-a534-59a6783d73fd","keywords":null,"link":"/kultura/20241216_Stephen-Fry-Lena-Dunham-kincs-a-multbol-holokauszt","timestamp":"2024. december. 19. 20:17","title":"Kellemes katarzis Auschwitzban – kritika a Kincs a múltból című filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603976ee-4193-468c-9d4f-e9565b2b785b","c_author":"Szőllősi Lili","category":"sport","description":"Az amerikai kosárlabdában a játékosokat nem pénzért, hanem másik játékosért szokták elcserélni. A kosarasok viszont nem szólhatnak bele, hova költöznek, és mivel csapataik a hátuk mögött tárgyalnak, olyan valószínűtlen szituációkban tudják meg, hogy új franchise-hoz kerültek, mint például egy nászút.","shortLead":"Az amerikai kosárlabdában a játékosokat nem pénzért, hanem másik játékosért szokták elcserélni. A kosarasok viszont nem...","id":"20241220_nba_jatekosok_adasvetel_dollar_milliok_rabszolgak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/603976ee-4193-468c-9d4f-e9565b2b785b.jpg","index":0,"item":"2225e78b-5226-4d91-8e53-0b5efe289373","keywords":null,"link":"/sport/20241220_nba_jatekosok_adasvetel_dollar_milliok_rabszolgak","timestamp":"2024. december. 20. 06:01","title":"Dollármilliókat keresnek, mégis úgy bánnak velük, mint a rabszolgákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25fc8c69-d89e-457f-ba65-7a01f6a1911e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ha már ott volt, elő is adtak két Beatles-számot.","shortLead":"És ha már ott volt, elő is adtak két Beatles-számot.","id":"20241220_ringo-starr-paul-mccartney-koncert-ronnie-wood","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25fc8c69-d89e-457f-ba65-7a01f6a1911e.jpg","index":0,"item":"dda82f05-50eb-4ec6-abfa-f3517bef83f3","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_ringo-starr-paul-mccartney-koncert-ronnie-wood","timestamp":"2024. december. 20. 13:30","title":"Ringo Starr beugrott Paul McCartney koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ac5a5a-1061-417c-b7ed-6aebc14a340f","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"A fordítás megtanítja az embert különösen mélyre hatolni a nyelvben – mondja az indiai fordító, szerkesztő, író Girdhar Rathi, akit egy magyarországi ösztöndíj tett a magyar irodalom rajongójává. Magyar írók, költők műveit általában angolból fordítják hindíre, de Rathi magyar eredetiből fordít – az alábbi interjút készítő Köves Margit, a Delhi Egyetem oktatójának segítségével. A cikk a Szeretettel Delhiből című sorozatunk része. ","shortLead":"A fordítás megtanítja az embert különösen mélyre hatolni a nyelvben – mondja az indiai fordító, szerkesztő, író Girdhar...","id":"20241220_interju-Girdhar-Rathi-Petofi-Sandor-Jozsef-Attila-hindi-forditas-szeretettel-delhibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98ac5a5a-1061-417c-b7ed-6aebc14a340f.jpg","index":0,"item":"119ef6e0-afd5-435d-899b-01347a565aaf","keywords":null,"link":"/360/20241220_interju-Girdhar-Rathi-Petofi-Sandor-Jozsef-Attila-hindi-forditas-szeretettel-delhibol","timestamp":"2024. december. 20. 19:30","title":"A lázadás szelleme ott van a magyar és a hindí költészetben is – interjú Girdhar Rathival, Petőfi, József Attila és Háy János fordítójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]