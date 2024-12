Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f78b2732-be51-4a17-8d34-97f25fb43763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Menczer Tamás primitív szócsatájára célozva Orbán azt mondta, hogy mindig a kihívó választ fegyvernemet, és a Fidesznek minden fegyvernemre van embere.","shortLead":"Magyar Péter és Menczer Tamás primitív szócsatájára célozva Orbán azt mondta, hogy mindig a kihívó választ...","id":"20241219_Orban-Mi-mar-Trumpok-voltunk-Trump-elott-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f78b2732-be51-4a17-8d34-97f25fb43763.jpg","index":0,"item":"658d2a4f-def8-4682-9c19-561a13596bf6","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_Orban-Mi-mar-Trumpok-voltunk-Trump-elott-is","timestamp":"2024. december. 19. 08:21","title":"Orbán: Mi már Trumpok voltunk Trump előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75b133d-338b-42ca-8744-52aaaa5e3fa9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ötvenöt kilogrammnyi, kis műanyag tasakot találtak a vámosok.","shortLead":"Ötvenöt kilogrammnyi, kis műanyag tasakot találtak a vámosok.","id":"20241220_nav-ferihegy-repuloter-kabitoszer-kannabisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f75b133d-338b-42ca-8744-52aaaa5e3fa9.jpg","index":0,"item":"95a90097-1276-41d1-ae97-dddf13af69ea","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_nav-ferihegy-repuloter-kabitoszer-kannabisz","timestamp":"2024. december. 20. 13:16","title":"Negyedmilliárdos kannabiszszállítmányra csapott le a NAV Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845d0666-b8c0-48a0-968c-8575f23c30cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyanús lett a rendőröknek, hogy a sofőr mellett ülő nő nincs magánál, és nem is kommunikál. ","shortLead":"Gyanús lett a rendőröknek, hogy a sofőr mellett ülő nő nincs magánál, és nem is kommunikál. ","id":"20241219_Holttest-Horvatorszag-Ausztria-hatar-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845d0666-b8c0-48a0-968c-8575f23c30cd.jpg","index":0,"item":"88e0733f-0b7a-4ac7-a6ca-a8dc606139b5","keywords":null,"link":"/vilag/20241219_Holttest-Horvatorszag-Ausztria-hatar-buncselekmeny","timestamp":"2024. december. 19. 14:12","title":"Letartóztatták az osztrák férfit, aki egy halott nővel a kocsijában próbált átjutni a bosnyák–horvát határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640a22bc-1323-4de1-a06e-3a1b582e7218","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Hozzá kell edződnünk, hogy a szólás- és véleményszabadságnak az Alkotmánybíróság már nem lesz az őre.","shortLead":"Hozzá kell edződnünk, hogy a szólás- és véleményszabadságnak az Alkotmánybíróság már nem lesz az őre.","id":"20241219_hvg-velemenyszabadsag-korlatozas-alkotmanybirosag-mszp-fidesz-solyom-laszlo-nagy-haracsony-tota-w-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/640a22bc-1323-4de1-a06e-3a1b582e7218.jpg","index":0,"item":"c43dd5d8-9658-4de9-96b1-d69198bab9ce","keywords":null,"link":"/360/20241219_hvg-velemenyszabadsag-korlatozas-alkotmanybirosag-mszp-fidesz-solyom-laszlo-nagy-haracsony-tota-w-publicisztika","timestamp":"2024. december. 19. 12:00","title":"Nem tetszik az alaptörvény értékrendje? Lassan jobban jár, ha a véleményét megtartja magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee697e6-8d75-4eb5-a7d8-be0e1cfe0c49","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Akkor kaphatott kedvet a kocsihoz, amikor Leclerc autójába beült egy rövid időre. ","shortLead":"Akkor kaphatott kedvet a kocsihoz, amikor Leclerc autójába beült egy rövid időre. ","id":"20241220_Carlos-Sainz-Jr-annyiban-nem-bucsuzott-a-Ferraritol-hogy-vett-egy-Daytona-SP3-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ee697e6-8d75-4eb5-a7d8-be0e1cfe0c49.jpg","index":0,"item":"e26eefdf-1728-4c1b-820b-9f9fb7960d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_Carlos-Sainz-Jr-annyiban-nem-bucsuzott-a-Ferraritol-hogy-vett-egy-Daytona-SP3-at","timestamp":"2024. december. 20. 20:20","title":"Carlos Sainz Jr. annyiban nem búcsúzott a Ferraritól, hogy vett egy Daytona SP3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem engedték meg a Tisza Párt elnökének, hogy átadja karácsonyi ajándékait egy gyermekotthon lakóinak. A helyszínre érkező Fülöp Attila államtitkár szerint erre azért nincs lehetőség, mert Magyar Péter nem volt hajlandó megfelelő szerződést kötni az ajándékozásról.","shortLead":"Nem engedték meg a Tisza Párt elnökének, hogy átadja karácsonyi ajándékait egy gyermekotthon lakóinak. A helyszínre...","id":"20241220_gyermekotthon-ajandekcsomag-magyar-peter-fulop-attila","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab.jpg","index":0,"item":"0ff55359-07b7-481f-98ae-9f0b0047fc41","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_gyermekotthon-ajandekcsomag-magyar-peter-fulop-attila","timestamp":"2024. december. 20. 11:00","title":"Ismét egy gyermekotthon előtt feszült egymásnak Magyar Péter és Fülöp Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50cf00f-b682-4d15-9104-1cd41f503401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hibát egyelőre csak részlegesen tudták javítani, a felújításra készen vannak a tervek, csak a pénz hiányzik. ","shortLead":"A hibát egyelőre csak részlegesen tudták javítani, a felújításra készen vannak a tervek, csak a pénz hiányzik. ","id":"20241219_szolnok-abonyi-uti-feluljaro-omlas-felujitas-magyar-kozut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50cf00f-b682-4d15-9104-1cd41f503401.jpg","index":0,"item":"09f793c8-4fe6-406a-8f21-0af8f343b6a2","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_szolnok-abonyi-uti-feluljaro-omlas-felujitas-magyar-kozut","timestamp":"2024. december. 19. 12:52","title":"Beomlott egy szolnoki felüljáró töltése, de a közútkezelő szerint továbbra is használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a26cb8-2cdf-44de-87af-4eb5c00a4db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás több más aktivistával közösen narancssárga festékkel öntötték le az Állami Számvevőszék épületét.","shortLead":"Gulyás több más aktivistával közösen narancssárga festékkel öntötték le az Állami Számvevőszék épületét.","id":"20241219_gulyas-marton-szamvevoszek-narancssarga-festek-jogeros-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2a26cb8-2cdf-44de-87af-4eb5c00a4db3.jpg","index":0,"item":"71ddede7-ea7c-4b54-8909-15f2ad1328d1","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_gulyas-marton-szamvevoszek-narancssarga-festek-jogeros-itelet","timestamp":"2024. december. 19. 09:28","title":"Elmarasztalta a bíróság Gulyás Mártont és társait egy hét évvel ezelőtti akciójuk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]