[{"available":true,"c_guid":"da985454-41a1-4a65-a352-026c4ecc5fec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2030-ig csaknem 200 milliárd forintot terveznek elkölteni.","shortLead":"2030-ig csaknem 200 milliárd forintot terveznek elkölteni.","id":"20180926_Omlik_az_adofizetok_penze_a_turizmusba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da985454-41a1-4a65-a352-026c4ecc5fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c30a9f-501f-40e7-9022-ab455198aa0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Omlik_az_adofizetok_penze_a_turizmusba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:05","title":"Ömlik az adófizetők pénze a turizmusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426239d9-4dc5-4cbb-b7f3-301b28ad40b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Indiana állambeli sofőr több gyereknek is megengedte, hogy vezessen, mert rendes akart lenni. A szülők nem fogadták ezt ilyen jól, amikor megtudták, kirúgták a sofőrt, és bíróságon is felelhet majd.","shortLead":"Az Indiana állambeli sofőr több gyereknek is megengedte, hogy vezessen, mert rendes akart lenni. A szülők nem fogadták...","id":"20180925_Megengedte_a_gyerekeknek_hogy_vezessek_a_buszt_kirugtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=426239d9-4dc5-4cbb-b7f3-301b28ad40b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd2446c-156d-48e0-86c7-a6cab7739978","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megengedte_a_gyerekeknek_hogy_vezessek_a_buszt_kirugtak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:18","title":"Megengedte a gyerekeknek, hogy vezessék a buszt, kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan helyet is találtak a kutatók, ahonnan a mélyűrből érkezett, több millió kilométert utazó aszteroida, az 'Oumuamua származhat. ","shortLead":"Négy olyan helyet is találtak a kutatók, ahonnan a mélyűrből érkezett, több millió kilométert utazó aszteroida...","id":"20180925_oumuamua_aszteroida_ustokos_csillagaszat_naprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddb2835-d0fb-4c7f-b910-79d4a3eae718","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_oumuamua_aszteroida_ustokos_csillagaszat_naprendszer","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:30","title":"Megvan, honnan származhat a különleges aszteroida, amelyik a Naprendszeren kívülről érkezett hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3f79e5-9654-420d-be0c-d34cb98b3350","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 850 ezer csomag szépséghibás gyümölcsöt és zöldséget adott el.","shortLead":"Eddig 850 ezer csomag szépséghibás gyümölcsöt és zöldséget adott el.","id":"20180926_Evente_50_millio_tonna_elelmiszer_megy_a_kukaba_a_Tesco_inkabb_eladna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b3f79e5-9654-420d-be0c-d34cb98b3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560c2eed-9a59-43cd-a0ec-d7d4a96345fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Evente_50_millio_tonna_elelmiszer_megy_a_kukaba_a_Tesco_inkabb_eladna","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:49","title":"Évente 50 millió tonna élelmiszer megy a kukába, a Tesco inkább eladná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","shortLead":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","id":"20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c178d2-0742-4073-9915-83d64827804f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:21","title":"Zöld rendszám: 225-300 lóerős új Peugeot plugin hibridek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","shortLead":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","id":"20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19718de-2aa1-407c-86db-49c8d068c329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:45","title":"Miért lehet egy ország fejlettebb, ha nem annyira vallásos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caeaa17e-0a57-4940-8ec1-88c7b165e472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre érkezhet a Fujifilm új, középformátumú fotógépe, de már idén el lehet kezdeni spórolni rá, az ára ugyanis csillagászati.","shortLead":"Jövőre érkezhet a Fujifilm új, középformátumú fotógépe, de már idén el lehet kezdeni spórolni rá, az ára ugyanis...","id":"20180926_fuji_fujifilm_gfx_100_fenykezepogep_photokina_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caeaa17e-0a57-4940-8ec1-88c7b165e472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb89292-64b8-48b5-8418-bf46a6700919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_fuji_fujifilm_gfx_100_fenykezepogep_photokina_2018","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:03","title":"100 megapixeles fényképezőgépet dob piacra a Fujifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb04d09-a4a3-4cc2-b4ba-fb076f7f6e8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi valószínűleg kihajolt a fülkéből, amikor a mozgásban lévő kar megsebesítette. Már nem tudtak rajta segíteni, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A férfi valószínűleg kihajolt a fülkéből, amikor a mozgásban lévő kar megsebesítette. Már nem tudtak rajta segíteni...","id":"20180925_munkagep_emelokar_munkas_halalos_munkahelyi_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdb04d09-a4a3-4cc2-b4ba-fb076f7f6e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd056c-193f-4127-917a-87974d69738c","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_munkagep_emelokar_munkas_halalos_munkahelyi_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:59","title":"Munkagép emelőkarja sebesített meg halálosan egy munkást Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]