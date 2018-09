Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eef09273-6fa6-4fb8-a541-0509ae864b1a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Kubinyi Enikő etológus azon dolgozik, hogy a kutya az emberi öregedés megbízható állatmodellje legyen. Nemzetközi kutatócsoportja vizsgálatairól, az egyedülálló Kutya Agy- és Szövetbankról is mesélt nekünk, valamint arról, hogy miként ismerhetünk magunkra egy öreg kutyában. ","shortLead":"Kubinyi Enikő etológus azon dolgozik, hogy a kutya az emberi öregedés megbízható állatmodellje legyen. Nemzetközi...","id":"20180928_kutya_gazda_etologus_kubinyi_eniko_elte_ttk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eef09273-6fa6-4fb8-a541-0509ae864b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7ed3bd-2290-43e0-b41f-b58749ff0d31","keywords":null,"link":"/elet/20180928_kutya_gazda_etologus_kubinyi_eniko_elte_ttk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 20:00","title":"Tanuljon öregedni a kutyájától!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab088cac-59ac-47ba-8ffb-529399223427","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó a selyemkesztyűbe bújtatott műkezet még évekkel ezelőtt kapta ajándékba. ","shortLead":"A brit uralkodó a selyemkesztyűbe bújtatott műkezet még évekkel ezelőtt kapta ajándékba. ","id":"20180928_Van_egy_mukeze_Erzsebet_kiralynonek_arra_az_esetre_ha_elfaradna_az_integetesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab088cac-59ac-47ba-8ffb-529399223427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419a018-18e1-4dac-a630-61e96e314991","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Van_egy_mukeze_Erzsebet_kiralynonek_arra_az_esetre_ha_elfaradna_az_integetesben","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:00","title":"Van egy műkeze Erzsébet királynőnek arra az esetre, ha elfáradna az integetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is bejelentkezett a Most-Híd jelöltjeként.","shortLead":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is...","id":"20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b0b4a6-3d75-401a-82ba-2ae25762e6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:34","title":"Két magyar is megküzd egymással a szlovák államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c018d0-8d6e-4a02-bbe9-b83ad68ccc7a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sérültek is vannak, köztük a hírek szerint egy volt \"elnökjelölt\".","shortLead":"Sérültek is vannak, köztük a hírek szerint egy volt \"elnökjelölt\".","id":"20180929_A_kommunista_part_tanacskozasa_robbant_fel_Donyeckben__szo_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c018d0-8d6e-4a02-bbe9-b83ad68ccc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b98d6b-ae45-4530-9308-1795009447cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_A_kommunista_part_tanacskozasa_robbant_fel_Donyeckben__szo_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:12","title":"A kommunista párt tanácskozása robbant fel Donyeckben - szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f96dc31-792a-4da1-9247-1e1392f128c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Czinkota professzor szerint Magyarországot a migrációs politika miatt büntetik, holott korábban is önfeláldozóan védte a nyugatot.","shortLead":"Michael Czinkota professzor szerint Magyarországot a migrációs politika miatt büntetik, holott korábban is...","id":"20180929_A_Sri_Lanka_Guardianban_vedik_meg_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f96dc31-792a-4da1-9247-1e1392f128c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2c2e55-c330-45af-956e-10254ce40117","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_A_Sri_Lanka_Guardianban_vedik_meg_Magyarorszagot","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:06","title":"Itt egy bátor kiállás Orbán mellett a Sri Lanka Guardianből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. Közéleti lecke egy amerikai menyasszonytól.","shortLead":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. Közéleti lecke egy amerikai menyasszonytól.","id":"20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd8ce8b-5abf-4cc2-9fb3-82eec1b140ce","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:38","title":"Egy esküvőről nem pont ilyen buli jutna az eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ár egy hajót is partra vetett.","shortLead":"Az ár egy hajót is partra vetett.","id":"20180928_Kaosz_es_menekulo_emberek_mindenfele__foldrenges_es_szokoar_pusztitott_Indoneziaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b002e89c-836a-4ae8-8592-9ea68d33100c","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Kaosz_es_menekulo_emberek_mindenfele__foldrenges_es_szokoar_pusztitott_Indoneziaban__video","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:06","title":"Káosz és menekülő emberek mindenfelé – földrengés és szökőár pusztított Indonéziában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha bennünket megtámadnak, akkor abban mindenki biztos lehet, hogy megfelelő súllyal fogunk válaszolni\" – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A kérdés, amit előtte kapott, áthallásosan utalhatott a luxusrepülős útjára. ","shortLead":"\"Ha bennünket megtámadnak, akkor abban mindenki biztos lehet, hogy megfelelő súllyal fogunk válaszolni\" – mondta Orbán...","id":"20180928_Orban_luxusrepulo_mr_kossuth_lejartokampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c72295a-08a4-4dce-b0f6-87c21cb7569a","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Orban_luxusrepulo_mr_kossuth_lejartokampany","timestamp":"2018. szeptember. 28. 13:43","title":"Orbánnál rákérdeztek a \"lejáratókampányra\", fenyegető választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]