Idén július óta már a "rendőrségi" R rendszámokat osztja a Belügyminisztérium, ami azt is jelenti, hogy néhány éven belül teljesen kifuthat a "három betű+három szám"-kombinációjából álló típus. Hogy pontosan mikorra becsülik ezt az időpontot a szakemberek, arról itt írtunk korábban. Mindez azt is jelenti, hogy az 1990-ben elindult új rendszámozásnak lesz vége, ami pedig az 1958-ban bevezetett "két betű+négy szám"-kombinációt váltotta le.

Hogy milyen arányban osztoznak majd meg a számok és a betűk az új táblán, most még nem tudni, de valószínűleg annál is lesz majd olyan tábla, ami jóval többet jelent annál, mint amit egyébként hivatott jelenteni. Így van ez a mostaniaknál is (elég csak az APA, PAP és hasonló kombinációkra gondolni), és így volt ez a korai verzióknál is. Még akkor is, ha egy rendszám évtizedekkel később kap értelmet.

A RetRóka nevű Facebook-oldal osztotta meg nemrég az alábbi képet, amin egy mozgó Áfor-benzinkútból mérik az üzemanyagot az XD kezdetű rendszámmal ellátott tartálykocsiból. Pedig hol volt még ekkor a South Park. (Elmondjuk: 37 évre az indulástól.)

A képet egyébként az MTI fotósa készítette, és a rendszámon túl történelmi jelentőséggel is bír a felvétel és a pillanat. Ez volt ugyanis az Áfor (Ásványolaj Forgalmi Vállalat) legelső mozgó benzinkútja, ami 1960-ban mutatkozott be.

