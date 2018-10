Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Debrecenben évi 700 tonna, szelektív kukák mellé rakott illegális szemetet szállít el a helyi hulladékkezelő.","shortLead":"Csak Debrecenben évi 700 tonna, szelektív kukák mellé rakott illegális szemetet szállít el a helyi hulladékkezelő.","id":"20180930_Tul_sok_a_szemet_korulottuk__inkabb_megszuntetik_a_szelektiv_hulladekgyujtoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbe463-d885-4039-8ed7-6512b2aa1fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Tul_sok_a_szemet_korulottuk__inkabb_megszuntetik_a_szelektiv_hulladekgyujtoket","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:56","title":"Túl sok a szemét körülöttük - inkább megszüntetik a szelektív hulladékgyűjtőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Javítani szeretnének a költséghatékonyságon.","shortLead":"Javítani szeretnének a költséghatékonyságon.","id":"20181002_Itt_a_lista_15_fiokjat_bezarja_az_MKB_Bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd177a6-908a-41e4-9f62-48464fcd5be4","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Itt_a_lista_15_fiokjat_bezarja_az_MKB_Bank","timestamp":"2018. október. 02. 11:21","title":"Itt a lista: 15 fiókját bezárja az MKB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel az intézményben a papokon kívül mindenki hallássérült volt, senki sem hallotta a gyerekek sikolyait. ","shortLead":"Mivel az intézményben a papokon kívül mindenki hallássérült volt, senki sem hallotta a gyerekek sikolyait. ","id":"20180930_A_hallasserult_gyerekeket_kulon_jellel_utasitottak_oralis_szexre_az_olasz_papok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b66f93-573d-4408-bad1-b9cb70384e76","keywords":null,"link":"/elet/20180930_A_hallasserult_gyerekeket_kulon_jellel_utasitottak_oralis_szexre_az_olasz_papok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:43","title":"A hallássérült gyerekeket külön jellel utasították orális szexre az olasz papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceee83c0-beb9-44fe-b191-7acacc0a2e10","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek tettük fel ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180930_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_7_Meszaros_Blanka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceee83c0-beb9-44fe-b191-7acacc0a2e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fe5884-a7e4-4c4e-82a5-e25a36225a54","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_7_Meszaros_Blanka","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:02","title":"Mészáros Blanka: Most tanulok nem tűrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más veszélyeztetett nagymacskák megmentésére is használható lehet. ","shortLead":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más...","id":"20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda4583-6e48-46f0-905e-744f39f23df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","timestamp":"2018. október. 01. 15:45","title":"Megszülettek a világ első lombikoroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit egy V. kerületi étteremben látták utoljára. ","shortLead":"A férfit egy V. kerületi étteremben látták utoljára. ","id":"20181001_Eltunt_egy_nemet_ferfi_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f9ca76-0589-4d6c-aa21-26361a99f950","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Eltunt_egy_nemet_ferfi_Budapesten","timestamp":"2018. október. 01. 05:39","title":"Eltűnt egy német férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte biztosan pozitív fogadtatása lesz annak az új funkciónak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók zenei aláfestéssel színesíthessék a közösségi oldalra feltöltött fényképeiket, és egyszerűen megtehessék ezt a videóknál is.","shortLead":"Szinte biztosan pozitív fogadtatása lesz annak az új funkciónak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók zenei...","id":"20181002_facebook_zene_foto_video_musically_mark_zuckerberg_uj_facebook_funkcio_hirfolyam_stories_tortenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef586b53-8e3c-4c32-a021-3a024880921d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_facebook_zene_foto_video_musically_mark_zuckerberg_uj_facebook_funkcio_hirfolyam_stories_tortenetek","timestamp":"2018. október. 02. 09:03","title":"Jön egy új funkció a Facebookra, amelyre jó eséllyel százmilliók kattannak majd rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Naeglria fowleri főleg természetes vizekben gyakori, de előfordul rosszul fertőtlenített úszómedencékben is.","shortLead":"A Naeglria fowleri főleg természetes vizekben gyakori, de előfordul rosszul fertőtlenített úszómedencékben is.","id":"20181001_Uszott_egy_jot_a_hullammedenceben_majd_agyevo_amoba_miatt_meghalt_egy_amerikai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f5fcd-2a9c-4581-8b79-186723406882","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Uszott_egy_jot_a_hullammedenceben_majd_agyevo_amoba_miatt_meghalt_egy_amerikai_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 12:03","title":"Hullámmedencében fürdött, majd agyevő amőba miatt meghalt egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]