[{"available":true,"c_guid":"ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi Roland, aki mint „developer”, vagyis fejlesztő regisztrált a müncheni ágazati csúcseseményre. A kenőpénzek miatt is megvádolt fideszes exképviselő ellen javában folyik a büntetőeljárás, ha bűnösnek találják, akár 15 évet is kaphat. Viszont szabadlábon védekezhet, és ezek szerint már ingatlanfejlesztői álmokat dédelget.","shortLead":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi...","id":"20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607e5908-9194-4e82-8f4d-a7f4aed082b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","timestamp":"2018. október. 02. 06:00","title":"Hová tűnt a fideszes Voldemort? Fejlesztőként nyomul az európai ingatlanexpón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cbf080-7638-4288-b3ec-3292f86836d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kórházba szállították azt a svéd férfit, aki egy egész hétvégét töltött egy bevásárlóközpont liftjébe szorulva.","shortLead":"Kórházba szállították azt a svéd férfit, aki egy egész hétvégét töltött egy bevásárlóközpont liftjébe szorulva.","id":"20181001_Harom_nap_utan_szabadult_a_liftbol_egy_sved_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6cbf080-7638-4288-b3ec-3292f86836d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37b8468-b732-4efd-8160-2b19420b688a","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Harom_nap_utan_szabadult_a_liftbol_egy_sved_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 18:10","title":"Három nap után szabadult a liftből egy svéd férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9724afa-d68a-4951-93c4-5d48852d7041","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Első csendes nyitvatartását tartotta meg hétfőn a Decathlon, a kétórás délelőtti sávban a sportszeráruház az autizmussal élőknek szeretne kedvezni, ezekben az órákban ugyanis az őket zavaró zenét kikapcsolják, a fényeket pedig tompítják az üzletekben. ","shortLead":"Első csendes nyitvatartását tartotta meg hétfőn a Decathlon, a kétórás délelőtti sávban a sportszeráruház...","id":"20181001_autizmus_decathlon_csendes_orak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9724afa-d68a-4951-93c4-5d48852d7041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2934884-52ad-4d35-bbb9-0241651d3e5b","keywords":null,"link":"/elet/20181001_autizmus_decathlon_csendes_orak","timestamp":"2018. október. 01. 20:00","title":"Amikor akkora stressz a vásárlás, hogy be sem mersz menni a boltba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként most épp a Qualcomm döntött úgy, hogy bepereli az Apple-t.","shortLead":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként...","id":"20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70846d3e-03ed-4351-8cd6-b1dfd9b14de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","timestamp":"2018. október. 01. 17:03","title":"Lopott az Apple a Qualcommtól, hogy jobbak legyenek az iPhone-ok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ukrán sajtóértesülések szerint Anatolij Csepiga orosz hírszerző ezredes szervezte meg 2014-ben Viktor Janukovics ukrán exelnök Oroszországba menekülését is.","shortLead":"Ukrán sajtóértesülések szerint Anatolij Csepiga orosz hírszerző ezredes szervezte meg 2014-ben Viktor Janukovics ukrán...","id":"20181002_Nem_csak_a_Szkripalugyhoz_lehet_koze_az_egyik_orosz_gyanusitottnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0a5a4-3857-47f2-9a7f-96f1bcacd9e2","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Nem_csak_a_Szkripalugyhoz_lehet_koze_az_egyik_orosz_gyanusitottnak","timestamp":"2018. október. 02. 06:53","title":"Nem csak a Szkripal-ügyhöz lehet köze az egyik orosz gyanúsítottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem sikerült még annyira felpörgetni a gyártást a Teslánál, mint az elmúlt három hónapban. Már csak egy problémát kellene megoldani.","shortLead":"Soha nem sikerült még annyira felpörgetni a gyártást a Teslánál, mint az elmúlt három hónapban. Már csak egy problémát...","id":"20181001_tesla_model_3_elektromos_auto_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2e3462-3820-421d-892a-57e11bd6871f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_tesla_model_3_elektromos_auto_gyartasa","timestamp":"2018. október. 01. 16:31","title":"Kimászott a bajból a Tesla? Fontos rekordot döntött meg a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Primera Air valószínűleg túl gyorsan próbált meg betörni a transzatlanti piacra, ez okozta a vesztét.","shortLead":"A Primera Air valószínűleg túl gyorsan próbált meg betörni a transzatlanti piacra, ez okozta a vesztét.","id":"20181002_Eppen_hogy_elkezdett_a_tengerentulra_repulni_be_is_dolt_a_fapados_legitarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58e3069-58c8-45bd-b77b-daa43c4ea7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Eppen_hogy_elkezdett_a_tengerentulra_repulni_be_is_dolt_a_fapados_legitarsasag","timestamp":"2018. október. 02. 12:22","title":"Éppen hogy elkezdett a tengerentúlra repülni, be is dőlt a fapados légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","shortLead":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","id":"20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b54918-7206-4559-9858-890e379cb758","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","timestamp":"2018. október. 03. 07:57","title":"El ne felejtse: csütörtöktől két hétig zárva lesz a Déli pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]