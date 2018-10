Amikor bepattanunk a volán mögé, ideális esetben relfexszerűen azonnal a biztonsági övért nyúlunk és becsatoljuk azt. Amennyiben nem így teszünk, egyrészt súlyos pénzbírságba futhatunk bele, másrészt pedig hallgathatjuk a becsatolásra figyelmeztető, szándékosan idegesítő hangjelzést.

A jelenleg hatályos, még 2009-ben elfogadott szabályozás szerint a gyártóknak a biztonsági öv használatára figyelmeztető rendszert csak a vezetőülésen kell kötelezően alkalmazniuk. Akadnak olyan típusok, melyek az egyéb ülések esetében is figyelmeztetnek az övhasználatra, ez azonban csak egy opcionális lehetőség, amellyel egyes gyártók élnek, mások nem.

Az ENSZ-EGB nemrégiben azonban új biztonsági előírásokat fogadott el, melyek értelmében 2019 szeptemberét követően már csak olyan új személyautókat lehet majd forgalomba helyezni, melyek az első és a hátsó üléseken is figyelmeztetnek a biztonsági öv használatára. Az EuroNCAP töréstesztekben egyébként már most is több pontot kapnak azok az autók, melyek elöl és hátul is fel vannak szerelve ilyen rendszerrel.

Az EU országaiban az első üléseken helyet foglalók 88 százaléka, a hátsó utasoknak pedig mintegy 74 százaléka használ biztonsági övet, ami a járművek mind a mai napig leghatékonyabb passzív biztonsági megoldása. Az első felbukkanásáról és az azt követő terjedéséről itt olvashat részletesebben.

© Volvo

