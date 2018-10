Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány a játékosok \"jó mentalitásában\" bízik.","shortLead":"A szövetségi kapitány a játékosok \"jó mentalitásában\" bízik.","id":"20181011_Rossi_a_penteki_magyargorogrol_jo_felkeszules_van_mogottunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b810aa0-5970-47f4-88b4-deddf2d54f72","keywords":null,"link":"/sport/20181011_Rossi_a_penteki_magyargorogrol_jo_felkeszules_van_mogottunk","timestamp":"2018. október. 11. 10:52","title":"Rossi a pénteki görög-magyarról: \"A játékosok már értik, mit várok tőlük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke, a Corvinus gazdaságpolitikai tanszékének vezetője szerint Márki-Zay Péter tehetséges, a mostani vezetők pedig a Kádár-rendszerben szocializálódtak.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke, a Corvinus gazdaságpolitikai tanszékének vezetője szerint Márki-Zay Péter...","id":"20181010_Bod_Peter_Akos_Kell_egy_uj_mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace81a25-7429-456f-ba44-67fb4b9bbfc6","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Bod_Peter_Akos_Kell_egy_uj_mozgalom","timestamp":"2018. október. 10. 18:27","title":"Bod Péter Ákos: Kell egy új mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó előtt nagyon fontos, meghatározó mérkőzés áll.","shortLead":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó előtt nagyon fontos, meghatározó mérkőzés áll.","id":"20181010_usain_bolt_foci_ausztralia_felkeszulesi_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7497f0a-19e1-422b-876b-5ef39059a4b4","keywords":null,"link":"/sport/20181010_usain_bolt_foci_ausztralia_felkeszulesi_meccs","timestamp":"2018. október. 10. 15:43","title":"Pénteken eldőlhet, lesz-e focista Usain Boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ac42b-097d-44c1-b3c5-25efc04784bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kumin Ferenc korábban két évig volt már helyettes államtitkár, most a New York-i főkonzulátusról tér vissza a régi posztjára.","shortLead":"Kumin Ferenc korábban két évig volt már helyettes államtitkár, most a New York-i főkonzulátusról tér vissza a régi...","id":"20181010_New_Yorkbol_ter_vissza_a_kormanyba_Orban_regiuj_helyettes_allamtitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb3ac42b-097d-44c1-b3c5-25efc04784bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2f4670-7984-4c58-b3e6-ad2c6875700b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_New_Yorkbol_ter_vissza_a_kormanyba_Orban_regiuj_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2018. október. 10. 22:00","title":"New Yorkból tér vissza a kormányba Orbán régi-új helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több felsőoktatási intézményben duplájára emelték a rászoruló fiataloknak járó összeg minimumát.","shortLead":"Több felsőoktatási intézményben duplájára emelték a rászoruló fiataloknak járó összeg minimumát.","id":"20181011_tiz_ev_utan_emelik_a_szocialis_osztondijakat_eduline","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549b683a-b0e6-4dbe-9e2b-5338e01d9565","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_tiz_ev_utan_emelik_a_szocialis_osztondijakat_eduline","timestamp":"2018. október. 11. 13:50","title":"Tíz év után emelik a szociális ösztöndíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat olyan alacsony összeget kínál a lebontásra ítélt házak lakóinak, amitől a hajléktalanság veszélyzónájába kerülnének. ","shortLead":"Az önkormányzat olyan alacsony összeget kínál a lebontásra ítélt házak lakóinak, amitől a hajléktalanság...","id":"20181012_35_milliot_kinalnak_a_Hos_utcai_lakastulajdonosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9df0a72-daf8-424a-83c2-8e33d75b1934","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_35_milliot_kinalnak_a_Hos_utcai_lakastulajdonosoknak","timestamp":"2018. október. 12. 09:32","title":"3,5 milliót kínálnak a Hős utcai lakástulajdonosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az utóbbi években olyan dinamikusan nőttek a fővárosi lakásárak, hogy joggal merül fel a kérdés: mikor lesz vége? A szakértők szerint a lakásárak növekedése addig fog folytatódni, míg be nem hozzák a 2008–2013-as visszaesést, és fel nem zárkóznak a régió fővárosainak áraihoz. ","shortLead":"Az utóbbi években olyan dinamikusan nőttek a fővárosi lakásárak, hogy joggal merül fel a kérdés: mikor lesz vége...","id":"20181011_Ezert_dragulnak_majd_meg_tovabb_a_budapesti_lakasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460d3777-e493-4751-a0b0-d6c110c64361","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Ezert_dragulnak_majd_meg_tovabb_a_budapesti_lakasok","timestamp":"2018. október. 11. 12:32","title":"Ezért drágulnak majd még tovább a budapesti lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b3ce4c-e32b-48a1-afb2-a342dc2245b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szerdán a Pécsi Járásbíróság nem jogerősen azt a nagykátai férfit, aki tavaly ősszel szalmabálák felgyújtásával mintegy 50 millió forintos kárt okozott Baranyában.","shortLead":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szerdán a Pécsi Járásbíróság nem jogerősen azt a nagykátai férfit, aki tavaly ősszel...","id":"20181010_lecsukjak_a_piromant_aki_9500_szalmabalat_gyujtott_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b3ce4c-e32b-48a1-afb2-a342dc2245b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031a9c2e-6fe9-4a45-8adf-6b391447750f","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_lecsukjak_a_piromant_aki_9500_szalmabalat_gyujtott_fel","timestamp":"2018. október. 10. 19:21","title":"Lecsukják a pirománt, aki 9500 szalmabálát gyújtott fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]