[{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","shortLead":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","id":"20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee63d19-c91a-457b-902c-1559561cac9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","timestamp":"2018. október. 13. 11:47","title":"Egy Tiborcz Istvánhoz köthető épületben lelt új otthonra Andy Vajna egyik kaszinója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23db2cbb-142b-4110-a99e-991bc2424726","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az olaj és gáz mellett két kereskedelmi cég is bent van az elitben. ","shortLead":"Az olaj és gáz mellett két kereskedelmi cég is bent van az elitben. ","id":"20181014_Lukoil_Forbes_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23db2cbb-142b-4110-a99e-991bc2424726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380554af-689f-4112-9a41-44e08e8b0259","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Lukoil_Forbes_lista","timestamp":"2018. október. 14. 10:24","title":"A Lukoilról talán hallott, de melyik a többi orosz topvállalat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcfef0c-0e6d-41d7-9f37-22d7a629b541","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást, Ulf Kristersson, a jobbközép Mérsékelt Párt elnöke, miután nem tudott elegendő támogatást szerezni egy koalíciós kormány tető alá hozásához.

","shortLead":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást, Ulf Kristersson, a jobbközép Mérsékelt Párt elnöke, miután nem tudott elegendő...","id":"20181014_Nagyon_nem_megy_a_kormanyalakitas_Svedorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdcfef0c-0e6d-41d7-9f37-22d7a629b541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6927d257-e898-41eb-ae4c-679c02d5e40e","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Nagyon_nem_megy_a_kormanyalakitas_Svedorszagban","timestamp":"2018. október. 14. 15:58","title":"Nagyon nem megy a kormányalakítás Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a098-d1b3-4f08-b2e5-30230c78644f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betűtípusok sokszor csak apróságokban különböznek egymástól, így nem csoda, ha gyakran összekeverjük őket. A Hello Velocity digitálus stúdió azonban egészen új megközelítésben készített el egy karakterkészletet.","shortLead":"A betűtípusok sokszor csak apróságokban különböznek egymástól, így nem csoda, ha gyakran összekeverjük őket. A Hello...","id":"20181014_hello_velocity_betutipus_marka_logo_brand_new_roman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0024a098-d1b3-4f08-b2e5-30230c78644f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0728b9-a5d3-48b5-96d9-895dcbda1d4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_hello_velocity_betutipus_marka_logo_brand_new_roman","timestamp":"2018. október. 14. 10:03","title":"76 logóból csináltak új betűtípust – felismeri az összeset?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","shortLead":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","id":"20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd4ab7d-0126-48e1-99e1-c49ca6f97ce5","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","timestamp":"2018. október. 13. 15:37","title":"Nemcsak munkanap ez a szombat, hanem melltartómentes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c2d34b-2e6d-4d6a-822d-e1d52f06e851","c_author":"","category":"kultura","description":"Egy tízéves fiú tette igazán emlékezetessé a Foo Fighters együttes kansasi koncertjét. A srácot, Collier-t, felhívták a színpadra, s amikor megkérdezték, mit tud gitározni, belecsapott a Metallica Enter Sandman című számába.","shortLead":"Egy tízéves fiú tette igazán emlékezetessé a Foo Fighters együttes kansasi koncertjét. A srácot, Collier-t, felhívták...","id":"20181014_Igy_jatszik_Metallicat_egy_tizeves_fiu_a_Foo_Fighters_koncertjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0c2d34b-2e6d-4d6a-822d-e1d52f06e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8821e7-f8f4-4d82-87b6-642f7733738a","keywords":null,"link":"/kultura/20181014_Igy_jatszik_Metallicat_egy_tizeves_fiu_a_Foo_Fighters_koncertjen","timestamp":"2018. október. 14. 18:51","title":"Így játszik Metallicát egy tízéves fiú a Foo Fighters koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere egy vasárnapi lapinterjúban bejelentette, hogy ezen a télen megnyitja a városháza, a kerületi polgármesteri hivatalok, valamint nagyobb középületek dísztermeit hajléktalanok elszállásolására.","shortLead":"Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere egy vasárnapi lapinterjúban bejelentette, hogy ezen a télen megnyitja...","id":"20181014_Parizsban_megnyitjak_a_kozepuleteket_a_hajlektalanok_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a12b8a-8d31-4797-be41-b906729e17ef","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Parizsban_megnyitjak_a_kozepuleteket_a_hajlektalanok_elott","timestamp":"2018. október. 14. 15:13","title":"Párizsban megnyitják a középületeket a hajléktalanok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac410b2-7cb2-4394-9a9a-0dbb3c682f45","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181013_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_5_Rujder_Vivien","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ac410b2-7cb2-4394-9a9a-0dbb3c682f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f43a69c-bce5-4ffe-835c-a194687640bf","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_5_Rujder_Vivien","timestamp":"2018. október. 13. 20:00","title":"Rujder Vivien: Nekem nincs is ujjlenyomatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]