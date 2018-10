Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás elmondott egy régi viccet, majd hirtelen rátért arra, hogy Nyugat-Európában semmibe veszik a választói akaratot. ","shortLead":"Gulyás elmondott egy régi viccet, majd hirtelen rátért arra, hogy Nyugat-Európában semmibe veszik a választói akaratot. ","id":"20181018_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_Europai_Bizottsagot_Gulyas_Gergely_1956ra_emlekezve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b4b695-8aa7-4498-b3ad-6740f2d0e4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_Europai_Bizottsagot_Gulyas_Gergely_1956ra_emlekezve","timestamp":"2018. október. 18. 21:46","title":"A Szovjetunióhoz hasonlította az Európai Bizottságot Gulyás Gergely 1956-ra emlékezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835b4f42-b1f0-4e2f-a807-bc5cc43b3467","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","timestamp":"2018. október. 19. 11:27","title":"Üldögél a nő, amikor két majom az ölébe toppan és szexelni kezd (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek majd be.","shortLead":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek...","id":"20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af4f89-08e7-4d99-bf24-d65b3918da94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","timestamp":"2018. október. 18. 09:50","title":"Ezek a lakásfinanszírozási termékek lépnek az ltp-k helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok közül hatan kiskorúak voltak. ","shortLead":"Az áldozatok közül hatan kiskorúak voltak. ","id":"20181018_Huszra_nott_a_kercsi_iskolai_meszarlas_halottainak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8705da12-45cb-466f-a340-6459f35e0d9e","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Huszra_nott_a_kercsi_iskolai_meszarlas_halottainak_szama","timestamp":"2018. október. 18. 07:21","title":"Kercsi iskolai mészárlás: 20-ra nőtt a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Janus-arcú a fővárosi lakáspiac: bár ötödik éve kitartóan emelkednek, a budapesti lakásárak még mindig csak a régió középmezőnyébe tartoznak. Másrészről viszont egyre több vevő szemléli elképedve az árakat, mert azokat a saját jövedelméhez viszonyítva nagyon magasnak találja. \r

","shortLead":"Janus-arcú a fővárosi lakáspiac: bár ötödik éve kitartóan emelkednek, a budapesti lakásárak még mindig csak a régió...","id":"20181018_Sokkolo_statisztika_haromszor_gyorsabban_nottek_a_lakasarak_a_jovedelmeknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d7d55-f695-4f38-bac6-75b0d0e27562","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Sokkolo_statisztika_haromszor_gyorsabban_nottek_a_lakasarak_a_jovedelmeknel","timestamp":"2018. október. 18. 12:56","title":"Sokkoló statisztika: háromszor gyorsabban nőttek a lakásárak a jövedelmeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","shortLead":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","id":"20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0348bf8-a068-4d16-ad1b-db833eb703e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","timestamp":"2018. október. 19. 08:51","title":"A marihuána legalizálása miatt nő az autós balesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnöki közleményt írtak Fluor Tomiék.



","shortLead":"Elnöki közleményt írtak Fluor Tomiék.



","id":"20181019_Wellhello_a_tagok_tavozasarol_A_hir_igaz_aggodni_viszont_nem_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abd2ee4-9f9a-4d5e-9e70-1193110c4a85","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Wellhello_a_tagok_tavozasarol_A_hir_igaz_aggodni_viszont_nem_kell","timestamp":"2018. október. 19. 09:04","title":"A Wellhello a tagok távozásáról: A hír igaz, aggódni viszont nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3741fb2d-872b-48b7-bdea-b01bb545717e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a fekete fagyi és társai ügyében – szerintük ez akár káros is lehet. ","shortLead":"Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a fekete fagyi és társai ügyében – szerintük ez akár...","id":"20181019_A_Nebih_nem_ult_fel_a_feketekajatrendnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3741fb2d-872b-48b7-bdea-b01bb545717e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bead9e-d462-42ab-9ff2-b9860e35cc57","keywords":null,"link":"/elet/20181019_A_Nebih_nem_ult_fel_a_feketekajatrendnek","timestamp":"2018. október. 19. 17:37","title":"A Nébih nem ült fel a feketekaja-trendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]