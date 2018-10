Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-ről, két Orbán-lány megkülönböztetéséről, valamint arról is beszélt az Azonnalinak adott interjújában Puzsér Róbert, miért nem tartja magát politikusnak.","shortLead":"Az LMP-ről, két Orbán-lány megkülönböztetéséről, valamint arról is beszélt az Azonnalinak adott interjújában Puzsér...","id":"20181024_Puzser_Nem_vagyok_politikus_azok_hazudnak_uszitanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061887bd-bc7c-4b07-a150-49a2690de241","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Puzser_Nem_vagyok_politikus_azok_hazudnak_uszitanak","timestamp":"2018. október. 24. 18:46","title":"Puzsér: Nem vagyok politikus, azok hazudnak, uszítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e83d5-aaf6-45f1-a6aa-4c4c5e0166a4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kínálkozó jó szerencse kihasználása érdekében bizonyos fajta gondolkodásmód kialakítására van szükség, amelyben a legfontosabb az élet lehetőségeire való nyitottság.","shortLead":"A kínálkozó jó szerencse kihasználása érdekében bizonyos fajta gondolkodásmód kialakítására van szükség, amelyben...","id":"20181025_szerencse_hogyan_legyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08e83d5-aaf6-45f1-a6aa-4c4c5e0166a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d84ce03-0d5d-494c-9788-2295f558036c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181025_szerencse_hogyan_legyunk","timestamp":"2018. október. 25. 13:15","title":"Rajtunk múlik, mennyire vagyunk szerencsések. Így segíthet magán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blikk már tudni véli, kit talál majd el a golyó, amely a karakter életének végét jelentheti.","shortLead":"A Blikk már tudni véli, kit talál majd el a golyó, amely a karakter életének végét jelentheti.","id":"20181026_Sokkolo_hir_a_Baratok_koztrajongoknak_tavozhat_az_egyik_legregebbi_szereplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46d49f8-9d91-4fa9-b14d-714645427e19","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Sokkolo_hir_a_Baratok_koztrajongoknak_tavozhat_az_egyik_legregebbi_szereplo","timestamp":"2018. október. 26. 06:40","title":"Sokkoló hír a Barátok közt-rajongóknak: távozhat az egyik legrégebbi szereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe52b04-c421-46ee-82c5-2086799e95fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul az eszközbeszerzési tilalmat sem kell betartaniuk. ","shortLead":"Ráadásul az eszközbeszerzési tilalmat sem kell betartaniuk. ","id":"20181025_Meg_24_milliardot_kolthetnek_el_a_migracios_nyomasra_hivatkozva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe52b04-c421-46ee-82c5-2086799e95fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005bb3a1-8f31-4e77-927f-d1392fe61795","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Meg_24_milliardot_kolthetnek_el_a_migracios_nyomasra_hivatkozva","timestamp":"2018. október. 25. 18:55","title":"Még 24 milliárdot költhetnek el a migrációs nyomásra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1057b717-0ea3-4d56-baed-353dae23ec58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök azt mondta, országa kénytelen lesz célba venni azokat az európai államokat, amelyek amerikai közepes és rövid hatótávolságú rakétákat fogadnak be azután, hogy az Egyesült Államok felmondja e fegyverkategória megsemmisítéséről megkötött, úgynevezett INF-egyezményt.","shortLead":"Az orosz elnök azt mondta, országa kénytelen lesz célba venni azokat az európai államokat, amelyek amerikai közepes és...","id":"20181024_vlagyimir_putyin_oroszorszag_amerikai_raketak_europai_orszagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1057b717-0ea3-4d56-baed-353dae23ec58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020fc073-0bae-4f6f-93c7-aa45ffe8e720","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_vlagyimir_putyin_oroszorszag_amerikai_raketak_europai_orszagok","timestamp":"2018. október. 24. 21:44","title":"Putyin megfenyegette az amerikai rakétákat befogadó európai országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","shortLead":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","id":"20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670fd5e-54dd-4dd2-b934-bf71ad1de1d5","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","timestamp":"2018. október. 26. 11:29","title":"Sztrájk miatt egy budapesti járatot is töröl pénteken a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első érmünk.","shortLead":"Megvan az első érmünk.","id":"20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb0c4a-2922-4179-8579-f40b05be042c","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","timestamp":"2018. október. 25. 19:44","title":"Barka Emese bronzérmet nyert a budapesti birkózó világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Apának szeretettel” – áll egy fogvatartottnak küldött levélben, mellette pedig egy fotó. Vagyis csak egy fekete folt. Egy ideje már csak fénymásolatokat kapnak a börtönök lakói.","shortLead":"„Apának szeretettel” – áll egy fogvatartottnak küldött levélben, mellette pedig egy fotó. Vagyis csak egy fekete folt...","id":"20181026_Olvashatatlan_fenymasolatot_kapnak_szeretteik_levelei_helyett_a_magyar_bortonokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ea3b85-c2c7-45e6-b9a2-ce610bf549e8","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Olvashatatlan_fenymasolatot_kapnak_szeretteik_levelei_helyett_a_magyar_bortonokben","timestamp":"2018. október. 26. 10:56","title":"Olvashatatlan fénymásolatot kapnak szeretteik levelei helyett a magyar börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]