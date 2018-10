Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is csalódott. ","shortLead":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is...","id":"201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de16b6-4057-417a-ba41-2996e05193f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","timestamp":"2018. október. 28. 08:00","title":"Elvira Nabiullina: vaslady az orosz jegybank élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20181028_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_is_reszt_vesz_a_Mikulasgyar_szervezeseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa739792-4022-491f-a348-33a08d16df09","keywords":null,"link":"/kkv/20181028_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_is_reszt_vesz_a_Mikulasgyar_szervezeseben","timestamp":"2018. október. 28. 10:08","title":"Rogán Cecília és Sarka Kata is részt vesz a Mikulásgyár szervezésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","shortLead":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","id":"20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6577d15d-8d0b-4b25-8115-21b644ad729b","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","timestamp":"2018. október. 28. 10:39","title":"November elejére is marad a húsz fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da48d5f-0666-413f-94b7-fefb19ce5c75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy gyalogos sérült meg, dugó várható.","shortLead":"Egy gyalogos sérült meg, dugó várható.","id":"20181028_Motoros_gazolt_a_Marcius_15_ternel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2da48d5f-0666-413f-94b7-fefb19ce5c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08f7785-df52-4a42-ae02-1b75ae314503","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181028_Motoros_gazolt_a_Marcius_15_ternel","timestamp":"2018. október. 28. 14:23","title":"Motoros gázolt a Március 15. térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a050259-a4a0-41ba-aad3-6a38f71f3e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"kkv","description":"Egyre több iparágban használják a mesterséges intelligenciát (MI), amelynek egyesek szerint mélyrehatóbb következménye lehet az emberiségre a tűz vagy az elektromosság felfedezésénél.","shortLead":"Egyre több iparágban használják a mesterséges intelligenciát (MI), amelynek egyesek szerint mélyrehatóbb következménye...","id":"201841__mi_azuzleti_eletben__salatastal__valosag_es_felhajtas__eltanulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a050259-a4a0-41ba-aad3-6a38f71f3e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdf9756-b799-42e0-a441-6d8f0d8e348e","keywords":null,"link":"/kkv/201841__mi_azuzleti_eletben__salatastal__valosag_es_felhajtas__eltanulok","timestamp":"2018. október. 28. 09:45","title":"Van, ahol már a cégek negyede alkalmaz valamilyen mesterséges intellingenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron nyilvánosságra került üzletkötés immár lezárult: a Microsofté lett a nyílt forráskódos kincsesbánya, a GitHub.","shortLead":"A nyáron nyilvánosságra került üzletkötés immár lezárult: a Microsofté lett a nyílt forráskódos kincsesbánya, a GitHub.","id":"20181028_microsoft_github_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb7be24-2b4d-4315-9fc3-ba8f2f9cd5b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_microsoft_github_felvasarlas","timestamp":"2018. október. 28. 20:03","title":"Lezárult a nagy üzlet: végleg a Microsofté a GitHub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008dd994-2577-4d91-b920-bfee3adab6f2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Garázsvállalkozásként indultak, és ma már 60 fős céget üzemeltetnek. Ivánka Katalin és András még nincs negyvenéves, de betonnal foglalkozó cégük öt kontinensen van jelen. Nem csupán a munkában, hanem a magánéletben is társai egymásnak.","shortLead":"Garázsvállalkozásként indultak, és ma már 60 fős céget üzemeltetnek. Ivánka Katalin és András még nincs negyvenéves, de...","id":"20181028_Ivanka_beton_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=008dd994-2577-4d91-b920-bfee3adab6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2072c758-a64a-4ad3-9902-7ecac4711a38","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181028_Ivanka_beton_portre","timestamp":"2018. október. 28. 19:15","title":"„A beton is lehet szép, ha jó kezekbe kerül”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A téli és nyári időszámítást 1916-ban, először a világon az Osztrák–Magyar Monarchia és a Német Császárság egyszerre vezette be takarékossági célokkal. Százhárom évvel a bevezetés után most úgy tűnik, hogy az óraállítás megszűnik, ha az uniós döntéshozó testületek véglegesítik a javaslatot. A minősített elektronikus aláírás- és időbélyeg-szolgáltató Netlock szerint a váltás a komoly problémákat is okozhat az informatikai rendszerekben.","shortLead":"A téli és nyári időszámítást 1916-ban, először a világon az Osztrák–Magyar Monarchia és a Német Császárság egyszerre...","id":"20181029_teli_nyari_idoszamitas_eltorlese_y2k_netlock_szamitogepek_oraja_informatikai_rendszerek_atallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05acd0f7-6898-4edb-b867-179b6a75df26","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_teli_nyari_idoszamitas_eltorlese_y2k_netlock_szamitogepek_oraja_informatikai_rendszerek_atallas","timestamp":"2018. október. 29. 08:03","title":"Káosz lesz, leállnak a számítógépek? Krízishelyzetet okozhat az óraátállítás eltörlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]