[{"available":true,"c_guid":"2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is csalódott. ","shortLead":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is...","id":"201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de16b6-4057-417a-ba41-2996e05193f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","timestamp":"2018. október. 28. 08:00","title":"Elvira Nabiullina: vaslady az orosz jegybank élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon egymásra hangolódtak. ","shortLead":"Nagyon egymásra hangolódtak. ","id":"20181027_Terapias_segito_sertes_New_Castle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc11984a-83a8-484c-8469-0b00dd4b0791","keywords":null,"link":"/elet/20181027_Terapias_segito_sertes_New_Castle","timestamp":"2018. október. 27. 21:10","title":"Harcol a várossal egy amerikai nő, hogy megtarthassa lelki támaszát, egy sertést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9fbcbb-c027-40b0-89a5-b79ed853f453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181028_antarktisz_jegtabla_csaladi_foto_restauralasa_facebook_messenger_4_google_news_mobiliternet_trump_twitter_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9fbcbb-c027-40b0-89a5-b79ed853f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d097211-997b-4516-8908-a4ad5051fd15","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_antarktisz_jegtabla_csaladi_foto_restauralasa_facebook_messenger_4_google_news_mobiliternet_trump_twitter_iphone","timestamp":"2018. október. 28. 12:00","title":"Ez történt: újított a Facebook, önnek már a Messenger 4 van a telefonján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa09b99e-9c69-4081-975f-e8c44ae6cbec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átvágták az avatószalagot a napokban a nyitrai gyárban. Kezdődhet a termelés, az első modell, ami itt készül a Land Rover Discovery.","shortLead":"Átvágták az avatószalagot a napokban a nyitrai gyárban. Kezdődhet a termelés, az első modell, ami itt készül a Land...","id":"20181027_jaguar_land_rover_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa09b99e-9c69-4081-975f-e8c44ae6cbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aad9d1-ed84-41c9-a181-199036a3e2c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_jaguar_land_rover_szlovakia","timestamp":"2018. október. 27. 20:06","title":"Látta már a szlovákok Jaguar Land Rover gyárát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábítószerbirtoklás a gyanú, nem is tudta tagadni, hogy volt nála.","shortLead":"Kábítószerbirtoklás a gyanú, nem is tudta tagadni, hogy volt nála.","id":"20181027_Termesztette_es_fogyasztotta_is_a_drogot_de_lebukott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102db27d-4a08-43c8-ae21-95634c3c377f","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Termesztette_es_fogyasztotta_is_a_drogot_de_lebukott","timestamp":"2018. október. 27. 10:12","title":"Termesztette és fogyasztotta is a drogot, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megkezdődött annak a buszgyártónak a felszámolása, amely arról híresült el, hogy nem szállította le a BKV-nak és a Volánbusznak a megrendelt 180 csuklóst. Október 8-ától a cég felelős vezetője az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. felszámolóbiztosa. ","shortLead":"Megkezdődött annak a buszgyártónak a felszámolása, amely arról híresült el, hogy nem szállította le a BKV-nak és...","id":"201843_ikarus_egyedi_felszamolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7207d84e-4dd9-40ba-87e3-7ab215fef8ee","keywords":null,"link":"/kkv/201843_ikarus_egyedi_felszamolas","timestamp":"2018. október. 27. 16:50","title":"Felszámolják a buszt (időre) gyártani nem képes Ikarus Egyedit, amely a naptárat sem ismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is komoly kontingenssel járul hozzá a világméretű harchoz: Fodor Gábor pártjával tárgyal a francia kormányerő.","shortLead":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is...","id":"20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad3834f-dc57-4296-9805-9c7cdfb35316","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","timestamp":"2018. október. 27. 10:52","title":"Fodor Gábor Macronnal dübörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap hajnali 3 órakor kezdődik a téli időszámítás, az órákat akkor hajnali 2 órára kell visszaállítani.","shortLead":"Vasárnap hajnali 3 órakor kezdődik a téli időszámítás, az órákat akkor hajnali 2 órára kell visszaállítani.","id":"20181027_Ne_feledje_hamarosan_atallitjuk_az_orakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b85c827-97b8-4881-9f93-5bc0b7377fce","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Ne_feledje_hamarosan_atallitjuk_az_orakat","timestamp":"2018. október. 27. 21:28","title":"Ne feledje: hamarosan átállítjuk az órákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]