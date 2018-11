Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b6301c4-f6ea-4839-bf61-d034cb5c51bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változik a világ egyik legnagyobb fotótárhelyének felhasználási feltétele: az eddigi 1000 GB-os tárhely helyett 2019 februárjától csak 1000 darab fotót lehet ingyenesen feltölteni és tárolni a rendszerben.","shortLead":"Változik a világ egyik legnagyobb fotótárhelyének felhasználási feltétele: az eddigi 1000 GB-os tárhely helyett 2019...","id":"20181108_flickr_felhasznaloi_feltetelek_ingyenes_fiok_1000_foto_tarhely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b6301c4-f6ea-4839-bf61-d034cb5c51bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731959b5-0d3c-41a0-a83a-675a9252018d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_flickr_felhasznaloi_feltetelek_ingyenes_fiok_1000_foto_tarhely","timestamp":"2018. november. 08. 14:03","title":"Flickren tárolja a fényképeit? Akkor van egy nagyon rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f9fad9-20c8-4c54-9de9-c6eb0a26901c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kulcskérdés továbbra is az: miként lehetne elkerülni a szigorú határellenőrzés visszaállítását Észak-Írország és az Ír Köztársaság között.","shortLead":"A kulcskérdés továbbra is az: miként lehetne elkerülni a szigorú határellenőrzés visszaállítását Észak-Írország és...","id":"20181107_Az_ir_kerdes_miatt_tovabbra_is_zsakutcaban_a_Brexittargyalasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f9fad9-20c8-4c54-9de9-c6eb0a26901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3693f-f484-4393-b5cb-9c54b64bc7d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Az_ir_kerdes_miatt_tovabbra_is_zsakutcaban_a_Brexittargyalasok","timestamp":"2018. november. 07. 13:37","title":"Az ír kérdés miatt továbbra is zsákutcában a Brexit-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felmérés szerint a kormány által preferált területen a legrosszabb a helyzet: a műszaki alapszakokon tízből négy hallgató otthagyja az egyetemet.","shortLead":"Egy felmérés szerint a kormány által preferált területen a legrosszabb a helyzet: a műszaki alapszakokon tízből négy...","id":"20181108_Riaszto_a_lemorzsolodasi_arany_a_magyar_egyetemeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a809714-2817-44e7-8a55-8eed3da8c773","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Riaszto_a_lemorzsolodasi_arany_a_magyar_egyetemeken","timestamp":"2018. november. 08. 08:30","title":"Riasztó a lemorzsolódási arány a magyar egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5e3725-58ae-4ec3-9eb4-3f1335246ee9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondhatni, hogy a csehek legérdekesebb újdonsága idén ez a kompakt méretű autó. ","shortLead":"Mondhatni, hogy a csehek legérdekesebb újdonsága idén ez a kompakt méretű autó. ","id":"20181107_Skoda_Scala_belso_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e3725-58ae-4ec3-9eb4-3f1335246ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703106c3-1d26-4d8a-966c-f1a41f9f753c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_Skoda_Scala_belso_ter","timestamp":"2018. november. 07. 12:19","title":"Közeledik a Skoda Scala bemutatója, ilyen lesz a műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7ba33d-09db-402e-9741-74f7671ec4b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány az elmúlt években a közszférában több lépésben béremeléseket hajtott végre, főleg az oktatásban és az egészségügyben. ","shortLead":"A kormány az elmúlt években a közszférában több lépésben béremeléseket hajtott végre, főleg az oktatásban és...","id":"20181107_Brutalisan_no_az_atlagber_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea7ba33d-09db-402e-9741-74f7671ec4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7805c8f-d4fc-4290-9889-20c66f863015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Brutalisan_no_az_atlagber_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 07. 12:23","title":"Brutálisan nő az átlagbér Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmosóvizet itattak és csikket etettek az áldozattal, ha pedig a bántalmazások következtében megsérült, öngyújtóval égették ki a sebeit.","shortLead":"Felmosóvizet itattak és csikket etettek az áldozattal, ha pedig a bántalmazások következtében megsérült, öngyújtóval...","id":"20181107_Tagadjak_bunosseguket_a_rabok_akik_halalra_kinoztak_zarkatarsukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d81a69-d4e6-4b24-951f-e3d3809456f4","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Tagadjak_bunosseguket_a_rabok_akik_halalra_kinoztak_zarkatarsukat","timestamp":"2018. november. 07. 15:06","title":"Tagadják bűnösségüket a rabok, akik halálra kínozták zárkatársukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63324005-ea38-4e00-a902-da85c6d18d05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatták a Cupra Ateca modellt, a márka első autóját, amely egy 300 lóerős szabadidő-autó.","shortLead":"Bemutatták a Cupra Ateca modellt, a márka első autóját, amely egy 300 lóerős szabadidő-autó.","id":"20181106_277_helyen_lesz_kulon_Cupra_kereskedes_a_spanyolok_uj_sportos_autojanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63324005-ea38-4e00-a902-da85c6d18d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9fd7aa-b2da-4a8d-b517-42034422811c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_277_helyen_lesz_kulon_Cupra_kereskedes_a_spanyolok_uj_sportos_autojanak","timestamp":"2018. november. 06. 17:54","title":"277 helyen lesz külön CUPRA-kereskedése a spanyolok új sportos autómárkájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin literje bruttó 6, a gázolajé 5 forinttal kerül majd kevesebbe.","shortLead":"A benzin literje bruttó 6, a gázolajé 5 forinttal kerül majd kevesebbe.","id":"20181108_Olcsobb_lesz_az_uzemanyag_pentektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c803e704-7614-492f-b116-368ebfa904ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Olcsobb_lesz_az_uzemanyag_pentektol","timestamp":"2018. november. 08. 09:44","title":"Olcsóbb lesz az üzemanyag péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]