[{"available":true,"c_guid":"d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január óta \"üldözi\" a Google azokat a weboldalakat, amelyek átverős felugró ablakokkal irányítják át a felhasználókat egy másik oldalra. Decembertől jön a zéró tolerancia.","shortLead":"Január óta \"üldözi\" a Google azokat a weboldalakat, amelyek átverős felugró ablakokkal irányítják át a felhasználókat...","id":"20181106_google_chrome_71_bongeszo_felugro_ablakok_letiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1270aca8-2fcf-4b85-8416-cf13816a85cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_google_chrome_71_bongeszo_felugro_ablakok_letiltasa","timestamp":"2018. november. 06. 08:03","title":"Chrome böngésző van a gépén? Decembertől megálljt parancsol a net legidegesítőbb jelenségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7191270c-9fe9-4d0b-a387-5023ac75206d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A déli államban még Oprah Winfrey is kampányolt, hiába.","shortLead":"A déli államban még Oprah Winfrey is kampányolt, hiába.","id":"20181107_Floridaban_es_Georgiaban_sem_sikerult_a_demokrata_attores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7191270c-9fe9-4d0b-a387-5023ac75206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba65184-f219-4445-bb3c-e20f9ce74229","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Floridaban_es_Georgiaban_sem_sikerult_a_demokrata_attores","timestamp":"2018. november. 07. 09:33","title":"Floridában és Georgiában sem sikerült a demokrata áttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daaf6f1b-323a-4792-826b-b49bf1c2e3d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban a szombat volt a fordulónap, Franciaországban a kedd. A Les Glorieuses feminista portál szerint a nők azért dolgoznak innentől számítva az év végéig ingyen, mert a férfiaknál 16,2%-kal kevesebbet keresnek az Európai Unióban. Franciaországban az eltérés 15,2%. Az évből pedig még annak 16,2, illetve 15,2 százaléka van még vissza. Így jön ki az ingyenmunka.","shortLead":"Az Európai Unióban a szombat volt a fordulónap, Franciaországban a kedd. A Les Glorieuses feminista portál szerint...","id":"20181107_Az_Europai_Unioban_az_ev_vegeig_minden_no_ingyen_dolgozik_de_hogy_jon_ez_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daaf6f1b-323a-4792-826b-b49bf1c2e3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71007827-0831-4ea1-82a8-082165d98808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Az_Europai_Unioban_az_ev_vegeig_minden_no_ingyen_dolgozik_de_hogy_jon_ez_ki","timestamp":"2018. november. 07. 12:29","title":"Az Európai Unióban az év végéig minden nő ingyen dolgozik, de hogy jön ez ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762c6d15-e11f-4be8-b5e3-fd0547ac41c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdekképviseletek Budapest belvárosában tiltakoznak a béren kívüli juttatások megadóztatása ellen.","shortLead":"Az érdekképviseletek Budapest belvárosában tiltakoznak a béren kívüli juttatások megadóztatása ellen.","id":"20181106_tuntetnek_a_cafeteriaert_a_szakszervezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=762c6d15-e11f-4be8-b5e3-fd0547ac41c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ac11de-d219-4f45-9a63-432a4c809e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_tuntetnek_a_cafeteriaert_a_szakszervezetek","timestamp":"2018. november. 06. 15:03","title":"Tüntettek a cafetériáért a szakszervezetek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke szerint a Fidesz támadása világos üzenet. Senki se merjen kérdéseket feltenni és ellenőrizni a kormány munkáját.","shortLead":"Az LMP társelnöke szerint a Fidesz támadása világos üzenet. Senki se merjen kérdéseket feltenni és ellenőrizni...","id":"20181107_Demeter_Marta_Elkepeszto_hisztit_es_ricsajt_csapott_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3a5a29-6b1c-4c92-a177-0cb16dc74ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Demeter_Marta_Elkepeszto_hisztit_es_ricsajt_csapott_a_Fidesz","timestamp":"2018. november. 07. 09:32","title":"Demeter Márta: Elképesztő hisztit és ricsajt csapott a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","shortLead":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","id":"20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a34c3-3c5c-481c-927d-24cca7b1af05","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","timestamp":"2018. november. 06. 19:55","title":"A Telekomnak is dolgozik a zsíros állami megrendeléseket kapó ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c7050c-6ed2-4fcb-9f89-10a40da8453b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Novemberben kell megvenni a karácsonyi ajándékot. Legalábbis ezt tanácsolja az Idealo nevű internetes ár-összehasonlító cég Franciaországban.","shortLead":"Novemberben kell megvenni a karácsonyi ajándékot. Legalábbis ezt tanácsolja az Idealo nevű internetes ár-összehasonlító...","id":"20181106_Penz_Macron_muszlimok_mi_mozgatja_a_milliardos_karacsonyi_jatekpiacot_a_franciaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7c7050c-6ed2-4fcb-9f89-10a40da8453b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94bd497-3356-4f35-a8fa-059a87c84d36","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Penz_Macron_muszlimok_mi_mozgatja_a_milliardos_karacsonyi_jatekpiacot_a_franciaknal","timestamp":"2018. november. 06. 12:08","title":"Pénz, Macron, muszlimok: mi mozgatja a milliárdos karácsonyi játékpiacot a franciáknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978baa8-c7be-48a6-a6dd-6641ef66b787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a világ most elsősorban az összehajtható (nem összecsukható!) telefonnal van elfoglalva, a Samsung azért más irányba is próbálkozik: még a héten bemutatja a W2018 összecsukható telefon utódját, a W2019-et.","shortLead":"Bár a világ most elsősorban az összehajtható (nem összecsukható!) telefonnal van elfoglalva, a Samsung azért más...","id":"20181106_samsung_w2019_flip_telefon_bemutatasa_november_9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e978baa8-c7be-48a6-a6dd-6641ef66b787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b27c12-27c8-4605-8034-cbd3356e5cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_samsung_w2019_flip_telefon_bemutatasa_november_9","timestamp":"2018. november. 06. 13:03","title":"Pénteken érkezik a Samsung összecsukható csúcstelefonja, de nem akárkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]