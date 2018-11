Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","shortLead":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","id":"20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4929c2-a18d-4012-92ee-f3ccac325ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","timestamp":"2018. november. 13. 13:21","title":"Kétszemélyes elektromos törpeautó kifejezetten ingázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Marvel-univerzum atyja 95 éves volt.","shortLead":"A Marvel-univerzum atyja 95 éves volt.","id":"20181112_Gyaszol_a_kepregenyvilag_Meghalt_Stan_Lee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67737dae-e84b-481c-84be-c21c409d0100","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Gyaszol_a_kepregenyvilag_Meghalt_Stan_Lee","timestamp":"2018. november. 12. 20:21","title":"Gyászol a képregényvilág, meghalt Stan Lee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae41639e-b263-47da-88a0-29b3be50b3a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindannyiunk családjának életén végigsöpört a huszadik század. Az emlékeink mások, az emlékezés közös. Az a cél, hogy megértsük a másik fájdalmát is, ne csak a sajátunkat – tűzi ki célul az első Közös Halmaz Filmfesztivál.","shortLead":"Mindannyiunk családjának életén végigsöpört a huszadik század. Az emlékeink mások, az emlékezés közös. Az a cél...","id":"20181114_Szabadulnunk_kell_attol_a_gyulolkodestol_ami_a_tortenelmi_traumainkrol_szolo_kozbeszedet_uralja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae41639e-b263-47da-88a0-29b3be50b3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7408026-c7e4-49cc-94f3-096705ae39fd","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Szabadulnunk_kell_attol_a_gyulolkodestol_ami_a_tortenelmi_traumainkrol_szolo_kozbeszedet_uralja","timestamp":"2018. november. 14. 09:47","title":"„Szabadulnunk kell attól a gyűlölködéstől, ami a történelmi traumáinkról szóló közbeszédet uralja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Watrix nevű cég kifejlesztette, és már teszteli is a nagyobb városokban – Peking, Sanghaj – azt a rendszert, ami a járásáról is képes felismerni az állampolgárokat. ","shortLead":"A Watrix nevű cég kifejlesztette, és már teszteli is a nagyobb városokban – Peking, Sanghaj – azt a rendszert, ami...","id":"20181112_watrix_jarasfelismeres_azonositas_kina_digitalis_diktatura_terfigyelo_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcb9546-8422-4c54-8b89-116ac0b4e0c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_watrix_jarasfelismeres_azonositas_kina_digitalis_diktatura_terfigyelo_kamera","timestamp":"2018. november. 12. 15:03","title":"Nincs menekvés: Kínában már arcfelismerés sem kell, bárkit beazonosítanak a járásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5aae8d-b36c-4497-84ad-442b6a5445ab","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A kapacitáshiány kezelése a legnagyobb kihívás az európai légiközlekedésben a következő években, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) 2037-ig összeállított prognózisában azzal számol, hogy a zsúfoltság miatt 1,5 millió járat nem indulhat el Európában, így 160 millió utas járatát törölhetik ebben az időszakban. Ennek elkerülésére összehangolt lépéseket szorgalmaznak.","shortLead":"A kapacitáshiány kezelése a legnagyobb kihívás az európai légiközlekedésben a következő években, a Nemzetközi Légi...","id":"20181113_Kieso_es_tobbet_keso_jaratok_zsufoltsag_tenyleg_ez_a_jovo_var_a_repulogeppel_kozlekedokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b5aae8d-b36c-4497-84ad-442b6a5445ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9b87f9-6e30-4586-aeb8-3549651c60a9","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Kieso_es_tobbet_keso_jaratok_zsufoltsag_tenyleg_ez_a_jovo_var_a_repulogeppel_kozlekedokre","timestamp":"2018. november. 13. 16:56","title":"Kieső és többet késő járatok, zsúfoltság, tényleg ez a jövő vár a repülőgéppel közlekedőkre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A túl drágán bevezetett részvények a támaszszintről is nagyot zuhantak.","shortLead":"A túl drágán bevezetett részvények a támaszszintről is nagyot zuhantak.","id":"20181113_Osszeomlott_a_tozsden_a_Waberers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272bfcf7-2212-4e50-b489-5edb01089299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Osszeomlott_a_tozsden_a_Waberers","timestamp":"2018. november. 13. 10:48","title":"Összeomlott a tőzsdén a Waberer’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pszichológiai hatása is van az elhízásnak. ","shortLead":"Pszichológiai hatása is van az elhízásnak. ","id":"20181113_Depressziot_okoz_az_elhizas_a_noknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79d526-ecfd-4ae6-8aba-509d6fbc8895","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Depressziot_okoz_az_elhizas_a_noknel","timestamp":"2018. november. 13. 18:23","title":"Depressziót okoz az elhízás a nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1572041d-0217-42e1-b614-f07e47218177","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Merkel azt mondta, nem a NATO ellenében akar közös hadsereget, hanem azzal együttműködve. ","shortLead":"Merkel azt mondta, nem a NATO ellenében akar közös hadsereget, hanem azzal együttműködve. ","id":"20181113_Merkel_is_kozos_europai_haderot_akar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1572041d-0217-42e1-b614-f07e47218177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0bd44-4b6d-44d3-acd6-0dd2e21a84f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Merkel_is_kozos_europai_haderot_akar","timestamp":"2018. november. 13. 16:29","title":"Merkel is közös európai haderőt akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]