Az új technológia révén jelentősen csökkenthető a piros lámpánál történő várakozási idő, a károsanyag-kibocsátás. És nem mellesleg a stressz is.

Nincs is annál bosszantóbb, mint amikor sietünk valahova autóval, és szinte minden kereszteződésben pirosat kapunk. Ilyenkor nemcsak az autónk fogyasztása, hanem szervezetünk stressz-szintje is megemelkedik, de szerencsére most itt egy új technológia, melynek köszönhetően jelentősen csökkenhet a piros lámpánál várakozással eltöltött idő.

A hazánkban új mérnöki irodát nyitó, és nemrégiben az autózás közbeni hányingert csökkentő fejlesztéssel előrukkolt Jaguar Land Rover ugyanis készített egy olyan F-Pace divatterepjáró prototípust, melynek fedélzeti elektronikája képes a közlekedési lámpákkal történő kommunikációra.



Az ily módon kapott információk alapján a rendszer olyan sebességet ajánl a sofőrnek, melynek révén jó eséllyel mindig zöld jelzésekkel találkozhat. Mindez a fejlett V2X (Vechicle-to-everything) technológiának köszönhető, mely a részlegesen, illetve teljesen önvezető autók elterjedésével egyre fontosabb lesz a közeljövőben.

A V2X kompatibilis autók nemcsak a közlekedési lámpákkal, hanem egymással is képesek lesznek kommunikálni, és ily módon rengeteg balesetet el lehet majd kerülni. Konkrét példa: a forgalomban előrébb lévő autók képesek a mögöttük érkezőket figyelmeztetni egy forgalmi fennakadásra vagy veszélyre, illetve a kereszteződésekbe különböző irányból beérkező autók már akkor is tudhatnak egymás jelenlétéről, amikor még nincs vizuális kontaktus közöttük.

A V2X technológia a megkülönböztető jelzést használó autók számára is nagy segítség lehet, hiszen egy beteghez száguldó mentőautó képes lehet arra, hogy a saját útvonalán egy megfelelően rövid időre zöldre, a merőleges utcákban pedig pirosra állítsa a közlekedési lámpák jelzéseit. Ehhez hasonló, V2V (Vechicle-to-vechicle) technológiát demózott nemrégiben a Nokia hazai fejlesztési központja is, még pedig olyan autókkal, melyek akár a kátyúkat is képesek egymásnak előre jelezni.

