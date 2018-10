Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. ","shortLead":"Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. ","id":"20181009_imagine_john_lennon_yoko_ono_warzone_lemez_feldolgozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43eb879-a65e-448f-8610-82090f459016","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_imagine_john_lennon_yoko_ono_warzone_lemez_feldolgozas","timestamp":"2018. október. 09. 15:18","title":"Ikonikus John Lennon-dalt dolgozott fel Yoko Ono – hallgassa meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több orvos is részt vett a hétvégi Spar Maratonon, egyikük, egy gyermekgyógyász szakorvosjelölt a táv negyedénél életet mentett, majd szintidőn belül lefutotta a távot.","shortLead":"Több orvos is részt vett a hétvégi Spar Maratonon, egyikük, egy gyermekgyógyász szakorvosjelölt a táv negyedénél életet...","id":"20181008_Eletet_mentett_majd_lefutotta_a_maratont_egy_orvosjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30486ff-f806-45ad-ba33-a9d3f43ca91e","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Eletet_mentett_majd_lefutotta_a_maratont_egy_orvosjelolt","timestamp":"2018. október. 08. 08:55","title":"Életet mentett, majd lefutotta a maratont egy orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két vizsgálatot is folytatott a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Székely László szívsebész tevékenységével kapcsolatban, akit korábban azonnali hatállyal elbocsátottak.","shortLead":"Két vizsgálatot is folytatott a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Székely László szívsebész...","id":"20181009_szekely_andreka_goki_vizsgalat_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c521ac-6ff2-4e2a-912a-6a22ce86a189","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_szekely_andreka_goki_vizsgalat_beteg","timestamp":"2018. október. 09. 15:10","title":"A vizsgálat szerint Székely felelős az elhunyt beteg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1419099-19a8-4856-b32e-3f5356ee2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghökkentő videóban hívják fel a figyelmet arra, hogy a gorillák és a kicsinyeik sokszor jobb elbánásban részesülnek, mint a szülő nők és a babáik.","shortLead":"Meghökkentő videóban hívják fel a figyelmet arra, hogy a gorillák és a kicsinyeik sokszor jobb elbánásban részesülnek...","id":"20181008_Az_allatkertben_is_jobb_szulni_mint_a_magyar_korhazakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1419099-19a8-4856-b32e-3f5356ee2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4807a3e7-6c9c-4077-a50c-c572395f32a4","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Az_allatkertben_is_jobb_szulni_mint_a_magyar_korhazakban","timestamp":"2018. október. 08. 13:50","title":"\"Az állatkertben is jobb szülni, mint a magyar kórházakban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan minden új autóban kötelező lesz az összes ülésen övhasználatra figyelmeztető rendszer.","shortLead":"Hamarosan minden új autóban kötelező lesz az összes ülésen övhasználatra figyelmeztető rendszer.","id":"20181009_fontos_valtozas_az_autok_biztonsagi_ove_kapcsan_euroncap_biztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc88340e-0f48-416f-b7bc-5bef2add2081","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_fontos_valtozas_az_autok_biztonsagi_ove_kapcsan_euroncap_biztonsag","timestamp":"2018. október. 09. 06:41","title":"Fontos változás jön az autós biztonsági övekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tombol a vénasszonyok nyara.","shortLead":"Tombol a vénasszonyok nyara.","id":"20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c684525-d0ac-44f7-8a78-1ba1bdd42954","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","timestamp":"2018. október. 09. 05:10","title":"Sok napsütés, semmi csapadék: igazi kirándulóidő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68a4cff-7e76-41ca-8016-6fda6ee4a15b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Egy_elgazolt_oz_csapodott_majdnem_a_bicajosnak_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c68a4cff-7e76-41ca-8016-6fda6ee4a15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a8b1be-4e66-4c62-b17b-6e2bdb9906d4","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Egy_elgazolt_oz_csapodott_majdnem_a_bicajosnak_video","timestamp":"2018. október. 08. 09:29","title":"Egy elgázolt őz csapódott majdnem a bicajosnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb négy évvel meghosszabbították az acélipari termékekre alkalmazandó fordított adózást, mivel az intézkedés hatékony piactisztító eszköznek bizonyult.","shortLead":"Újabb négy évvel meghosszabbították az acélipari termékekre alkalmazandó fordított adózást, mivel az intézkedés...","id":"20181009_Tavol_tartja_a_csalokat_de_megterhelo_a_modszer_a_magyar_cegeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961d4d36-9879-4dba-b6c2-2e8ccbc905eb","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Tavol_tartja_a_csalokat_de_megterhelo_a_modszer_a_magyar_cegeknek","timestamp":"2018. október. 09. 09:59","title":"Távol tartja a csalókat, de megterhelő a módszer a magyar cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]